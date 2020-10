Bitdefender GravityZone z większym bezpieczeństwem kont

Bitdefender znów aktualizuje system GravityZone. Tym razem rozszerzono funkcjonalność Bezpieczeństwo kont.

Przeczytaj także: Bitdefender rozwija GravityZone

Kliknij, aby powiekszyć fot. cz - Fotolia.com Bitdefender ciągle uaktualnia swój GravityZone Firma Bitdefender rozszerzyła funkcjonalność Bezpieczeństwo kont.

Konta – w przypadku aplikowania do indywidualnych użytkowników.

Konfiguracja – przy stosowaniu polityki całej firmy. Wymaga konta z uprawnieniami do zarządzania firmą i zarządzania siecią.

Firmy – gdy użytkownik aplikuje do zarządzanych przez siebie firm. Wymaga konta z uprawnieniami do zarządzania firmami.

Przeczytaj także: Bitdefender GravityZone z nowymi modułami

Dążąc do jeszcze większego zabezpieczenia dostępu do Control Center, w systemie GravityZone wprowadzono ważne zmiany, między innymi Wygaśnięcie hasła. Dla kont lokalnych GravityZone można teraz włączyć wygasanie hasła po 90 dniach. Powiadomienie o konieczności zmiany hasła użytkownicy otrzymają z kilkudniowym wyprzedzeniem. W przeciwnym razie GravityZone zablokuje ich konta.Zwiększono również długość hasła. Nowe hasła GravityZone będą musiały mieć co najmniej 12 znaków. Wymagania dotyczące złożoności hasła pozostają takie same jak do tej pory: co najmniej jedna cyfra, jedna wielka litera, jedna mała litera i jeden znak specjalny.Można także włączyć blokadę konta po pięciu próbach logowania z nieprawidłowymi hasłami. Dostęp użytkownika będzie ograniczony do czasu ustawienia nowego hasła. Użytkownicy otrzymają wiadomość e-mail z informacją o stanie konta i sposobie postępowania w takich przypadkach. Na nowych kontach te opcje będą włączane domyślnie. Do istniejących kont domyślnie obowiązuje tylko nowa długość hasła.Ustawienia te można znaleźć na następujących stronach Control Center:W każdej chwili użytkownik może sprawdzić stronę Moje konto, aby upewnić się, czy te zasady są włączone na jego koncie.Omawiane zmiany nie wpływają na publiczne API GravityZone.