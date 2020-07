Bitdefender GravityZone z nowymi modułami

Platforma Bitdefender GravityZone została wzbogacona o nowe funkcjonalności. To między innymi dodatek Human Risk Analytics, który pozwala na analizę zachowań użytkowników pod kątem przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Bitdefender Gravity Zone to rozwiązanie, które chroni przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem, atakami ransomware oraz exploitami. Łączy uczenie maszynowe oraz heurystykę z sygnaturami i innymi technikami. Bitdefender wprowadził właśnie do swojego rozwiązania nowe moduły. Od lipca dostępny jest dodatek Human Risk Analytics, który służy do analizy czynności wykonywanych przez użytkowników oraz identyfikacji zachowań zagrażających bezpieczeństwu organizacji. Tego typu ocena pozwala administratorom sieci wykrywać osoby oraz systemy o podwyższonym ryzyku, a tym samym podejmować precyzyjne kroki mające na w celu ograniczenia do minimum zagrożenia bez konieczności nakładania restrykcji na całe środowisko.Kolejną innowacją, która pojawiła się w Gravity Zone jest moduł łagodzący skutki ataków ransomware (Ransomware Mitigation), umożliwiający tworzenie kopii zapasowych plików i przywracanie ich do działania po awarii. To rozwiązanie pokazuje, iż najważniejsi gracze na rynku dążą do unifikacji oprogramowania antywirusowego oraz systemów do ochrony danych. Poza tym Bitdefender umożliwia wdrożenie systemu EDR (Endpoint Detection and Response) w środowiskach lokalnych. Zwiększyły się też jego możliwości w zakresie przechowywania zdarzeń EDR, udostępniając opcje 30, 90 i 180 dniowe. Standardowe nieprzetworzone dane EDR są usuwane po upływie 7 dni. Natomiast nie zmieniły zaś zasady dotyczące informacji o zaistniałych incydentach, które nadal będą dostępne przez 90 dni.