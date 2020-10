Bitdefender rozwija GravityZone

Bitdefender stale aktualizuje system GravityZone. Wykorzystuje rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Tym razem dodał do systemu moduł Endpoint Detection and Response (EDR) oraz moduł analizy ryzyka – Endpoint Risk Analytics (ERA).

Moduł Endpoint Detection and Response ma pomagać pomóc klientom w ograniczaniu obszaru potencjalnego ataku, a także chronić systemy przed potencjalnymi zagrożeniami, regularnie wykrywając ryzyko błędnej konfiguracji oprogramowania.Złożoność środowiska urządzeń końcowych prowadzi często do błędnej konfiguracji oprogramowania, co może zakłócić świadczenie usług i uwidocznić stopień narażenia na atak. Można temu zaradzić włączając zarządzanie ryzykiem do systemu co pozwala zespołom bezpieczeństwa ograniczać obszary ataku poprzez ciągły monitoring i zarządzanie konfiguracją. Moduł EDR systemu GravityZone pozwala firmom o ograniczonych zasobach otrzymywać alerty jednym kliknięciem.Bitdefender wprowadził także moduł analizy ryzyka – Endpoint Risk Analytics (ERA). Większość ataków jest bowiem wycelowana we wspomniane słabości aplikacji i konfiguracji. Na przykład WannaCry Ransomware korzystał ze słabych konfiguracji i mógł być ograniczany prostymi zmianami polityki konfiguracji. Obecnie analiza ryzyka umożliwia zespołom SecOps (bezpieczeństwa) zapobieganie najbardziej powszechnym naruszeniom. Endpoint Risk Analytics pozwala administratorom na bardziej strategiczne podejście do pracy, czyli skupienie się na precyzyjnej ocenie ryzyka i jego minimalizowaniu.Już w roku 2010 firma Bitdefender wprowadziła Active Virus Control. Obecnie technologia ta nazywa się Advanced Threat Control (ATC). Bitdefender ATC jest proaktywną dynamiczną technologią wykrywania zagrożeń opartą na procesach monitorowania i zaznaczającą podejrzane działania. System jest przy tym stale uaktualniany.GravityZone zapewnia całościowy wgląd w system bezpieczeństwa organizacji i potencjalne zagrożenia. Nie wymagając dedykowanych serwerów i pracowników IT, pozwala na skupienie wszystkich funkcji bezpieczeństwa w jednej konsoli, która znajduje się na własnym sprzęcie albo w chmurze firmy Bitdefender.