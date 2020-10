Pojawił się Google Workplace. Zobacz, co oferuje

W lipcu br. Google ogłosił, że już wkrótce udostępni swoim użytkownikom "lepszy dom do pracy", co oznaczać miało zapowiedź pojawienia się nowej marki, łączącej w swoich ramach funkcje m.in. komunikatorów, narzędzi do wideokonferencji, aplikacji do współpracy nad dokumentami oraz listy zadań. Nie skończyło się na obietnicach – dziś pojawił się Google Workspace. Póki co korzystać mogą z niego tylko klienci firmowi, ale jego dostępność już niebawem ma zostać rozszerzona.

Co dokładnie oferuje nam Google Workspace?

Podgląd linków: udostępniona dzisiaj funkcja w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach umożliwia podgląd zawartości do której odsyła link - bez opuszczania oryginalnego dokumentu - zaoszczędzając na czasie koniecznym na zmianę aplikacji i zakładek;

udostępniona dzisiaj funkcja w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach umożliwia podgląd zawartości do której odsyła link - bez opuszczania oryginalnego dokumentu - zaoszczędzając na czasie koniecznym na zmianę aplikacji i zakładek; Inteligentne okienko w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach: kiedy “@wspomnisz” kogoś w swoim dokumencie, specjalne okienko pokaże dane kontaktowe, wyświetli szczegóły zawierające kontekst, a nawet zasugeruje działania, takie jak udostępnienie dokumenty. Funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Workspace w najbliższych dniach.

kiedy “@wspomnisz” kogoś w swoim dokumencie, specjalne okienko pokaże dane kontaktowe, wyświetli szczegóły zawierające kontekst, a nawet zasugeruje działania, takie jak udostępnienie dokumenty. Funkcja będzie dostępna dla wszystkich użytkowników Workspace w najbliższych dniach. Tworzenie dokumentów w pokojach Czatu: w najbliższych tygodniach Google Workspace umożliwi użytkownikom dynamiczne tworzenie i wspólną pracą nad treściami (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje) w ramach pokoju w Czacie, bez potrzeby zmieniania zakładek w przeglądarce lub przechodzenia do innego narzędzia. Ułatwi to współpracę nad jednym dokumentem oraz wgląd całego zespołu w postęp prac nad danym materiałem.

w najbliższych tygodniach Google Workspace umożliwi użytkownikom dynamiczne tworzenie i wspólną pracą nad treściami (Dokumenty, Arkusze, Prezentacje) w ramach pokoju w Czacie, bez potrzeby zmieniania zakładek w przeglądarce lub przechodzenia do innego narzędzia. Ułatwi to współpracę nad jednym dokumentem oraz wgląd całego zespołu w postęp prac nad danym materiałem. Tryb “picture-in-picture” z Google Meet w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach: w lipcu Google ogłosił możliwość uruchomienia Google Meet w trybie picture-in-picture w Gmailu i Czacie, tak by ułatwić użytkownikom także kontakt wzrokowy i głosowy w trakcie wspólnej pracy. W najbliższych miesiącach, Google udostępni tryb picture-in-picture z Meet także w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Google Workplace - ikony Nową ikonę zyska m.in. Gmail



- To koniec "biura", jakie znamy - powiedział Javier Soltero, wiceprezes Google i dyrektor generalny produktu Google Workspace. - Teraz zespoły muszą mieć możliwość pracy bez konieczności spotykania się, za to z zarządzaniem swoim czasem tak, aby pracować bardziej efektywnie i budować relacje międzyludzkie w nowy sposób. Google Workspace daje ludziom znane, a teraz w pełni zintegrowane doświadczenie, które pomaga wszystkim odnieść sukces w tej nowej rzeczywistości - niezależnie od tego, czy jesteś w biurze, pracujesz w domu, spotykasz się z klientami osobiście lub zdalnie się z nimi komunikujesz.

Google Workspace ma stanowić odzwierciedlenie wizji Google, jaką jest powstanie nieskomplikowanych, użytecznych i elastycznych produktów, czemu przyświeca idea integracji różnych narzędzi i współpracy. Już w najbliższych tygodniach użytkownicy mogą spodziewać się nowych, czterokolorowych ikon dla Gmaila , Dysku, Kalendarza oraz narzędzia Meet.Jak zapewnia Google, jego nowe rozwiązanie ma stanowić istotny krok w połączeniu tak podstawowych narzędzi komunikacji i współpracy zdalnej, jak poczta e-mail, chaty, połączenia głosowe i wizualne oraz tworzenie i edytowanie treści. Wśród nowych funkcji na szczególne wyróżnienie zasługują:W najbliższych miesiącach pojawi się również. Użytkownicy z sektora edukacyjnego mogą nadal korzystać z naszych narzędzi za pośrednictwem pakietu G Suite for Education, który obejmuje narzędzia: Classroom, Assignments, Gmail, Kalendarz, Dysk, Dokumenty, Arkusze, Prezentacje i Meet. Pakiet G Suite for Nonprofits będzie nadal dostępny dla uprawnionych organizacji za pośrednictwem programu Google for Nonprofits.