Google Workspace z kolejnymi aktualizacjami

Google wprowadza kolejne aktualizacje w Google Workspace. To między innymi ewolucja funkcji Pokoje (Rooms) w Czacie w Spaces, nowa oferta abonamentu indywidualnego: Google Workspace Individual, ulepszenia w usłudze Google Meet ułatwiające współpracę oraz nowe narzędzia bezpieczeństwa i prywatności. Ponadto Google Workspace został udostępniony wszystkim użytkownikom.

Google Workspace dla każdego

Przestrzeń do realizacji projektów, która na nowo łączy treści, ludzi i konwersacje

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Google Workspace dostępne dla każdego Od teraz Google Workspace jest dostępne dla każdego posiadającego konto Google.

Nowa oferta abonamentu indywidualnego: Google Workspace Individual

Nowe ulepszenia w Google Meet - współpraca na równych zasadach

Companion Mode w Google Meet: Companion Mode daje każdemu uczestnikowi spotkania dostęp do interaktywnych funkcji i elementów takich jak ankiety, czat, możliwość podnoszenia ręki, zadanie pytania, napisy na żywo i inne, bez względu na lokalizację. Pracownicy, którzy znajdują się w jednej sali konferencyjnej, mogą włączyć tryb Companion Mode na swoich urządzeniach osobistych, dzięki czemu otrzymają własny kafelek wideo w aplikacji Meet i będą mogli pozostać w kontakcie ze swoimi wdzwaniającymi się kolegami i koleżankami. Companion Mode będzie dostępny w przeglądarce, a we wrześniu w nadchodzącej, nowej wersji aplikacji internetowej Google Meet; wkrótce pojawi się także w wersji mobilnej.

Nowe opcje odpowiedzi w Kalendarzu: Aby umożliwić organizatorom lepsze planowanie spotkań hybrydowych, osoby zaproszone będą mogły wkrótce – razem z odpowiedzią na zaproszenie – wskazać czy dołączą do spotkania w sali konferencyjnej, czy zdalnie.

Usprawnienia w urządzeniach obsługujących Google Meet: Od września Google Workspace umożliwia korzystanie z nowych interaktywnych funkcji, w tym funkcji podniesienia ręki czy możliwości otrzymywania powiadomień z ankiet i Q&A na wszystkich urządzeniach, na których działa Google Meet. Mowa tu także o urządzeniach wykorzystywanych w salach konferencyjnych, takich jak Series One czy Nest Hub Max.

Nowe narzędzia kontroli, dzięki którym spotkania będą bezpieczniejsze: W przyszłym miesiącu Google wprowadzi narzędzia moderacji dla organizatorów spotkań w Google Meet, dając im możliwość zablokowania korzystania z czatu w trakcie spotkania czy zakazania prezentowania podczas spotkań, pozwalając również na zarządzanie opcjami wyciszenia u uczestników.

Współpraca hybrydowa w Google Workspace pełna innowacji i zaufania

Szyfrowanie po stronie klienta pomoże klientom zachować poufność informacji, spełniając jednocześnie szereg potrzeb w zakresie zgodności i suwerenności danych. Poprawi to również bezpieczeństwo spotkań odbywających się w Google Meet, kiedy funkcjonalność ta zostanie wprowadzona jesienią tego roku.

Zasady zaufania dla Dysku, które pomogą kontrolować udostępnianie plików w obrębie organizacji i poza nią,

Etykiety w Dysku, które kategoryzują pliki i stosują odpowiednie oznaczenia w oparciu o poziom wrażliwości danych,

Ulepszone zabezpieczenia przed phishingiem i złośliwym oprogramowaniem, które pomogą w ochronie przed zagrożeniami wewnętrznymi i błędami popełnianymi przez użytkowników.

Od teraz Google Workspace jest dostępne dla każdego posiadającego konto Google.Wszyscy użytkownicy mogą uruchomić zintegrowane funkcje Google Workspace poprzez włączenie Czatu w Gmailu.Wraz z wprowadzeniem Spaces, dotychczasowa funkcja pokoi w Czacie przekształca się w miejsce do zarządzania kontaktami, tematami i projektami w Google Workspace. W kolejnych miesiącach zostanie też wprowadzony usprawniony i elastyczny interfejs użytkownika, który ułatwi zarówno zespołom, jak i pojedynczym użytkownikom monitorowanie wszystkiego, co dla nich ważne.Dzięki nowym funkcjom, takim jak grupowanie wątków, lista obecności, ustawianie statusów, ekspresyjne reakcje i składany widok, Spaces będą płynnie integrować się z plikami i zadaniami, dzięki czemu Google Workspace stanie się miejscem, w którym można zrobić więcej - razem. Spaces będzie również przestrzenią do dzielenia się wiedzą i budowania społeczności, bez względu na wielkość zespołów, w której będzie można zarządzać wszystkimi istotnymi informacjami, rozmowami i plikami dla projektu, a tematy – nawet na poziomie dużej organizacji – mogą być inteligentnie moderowane. Dzięki możliwości przypinania wiadomości w miejscu widocznym dla wszystkich, Spaces pozwolą zespołom pozostawać dobrze poinformowanymi i w kontakcie.Google Workspace wprowadza również Workspace Individual - łatwe w użyciu i dające wiele możliwości rozwiązanie, stworzone by wspierać indywidualnych właścicieli firm w rozwijaniu, prowadzeniu i ochronie ich działalności. Ten nowy abonament zapewnia funkcje premium, takie jak inteligentne rezerwacje, profesjonalne połączenia wideo czy spersonalizowany e-mail marketing, a w planach jest poszerzenie oferty. W ramach istniejącego konta Google subskrybenci mogą łatwo zarządzać wszystkimi swoimi osobistymi i zawodowymi zobowiązaniami z jednego miejsca, mając dostęp do pomocy technicznej Google i mogąc w pełni wykorzystać możliwości swojego rozwiązania.Oferta Workspace Individual zostanie wkrótce udostępniona w pierwszych sześciu krajach - Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Australii, Brazylii i Japonii.W miarę jak pracownicy firm wracają do biur, Google Workspace ogłasza nowe innowacje, które zapewniają równość we współpracy – możliwość wniesienia takiego samego wkładu do ogółu pracy, niezależnie od lokalizacji, stanowiska, poziomu doświadczenia, języka czy preferowanego urządzenia.Podczas gdy organizacje szukają nowych sposobów na bezpieczną współpracę w hybrydowym modelu pracy, Google przedstawia kilka narzędzi, które pomogą w realizacji tego celu: