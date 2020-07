G Suite z nowymi funkcjami

W G Suite znajdziemy teraz nowe funkcje, które ułatwią pracę z domu. Zostały zintegrowane podstawowe funkcje takie jak rozmowy wideo, czat, poczta elektroniczna, pliki i zadania. Dzięki temu użytkownicy będą mogli jeszcze łatwiej zarządzać swoimi zadaniami z każdego miejsca na świecie.

Aby połączyć trzy główne filary komunikacji: e-mail, czat i wideo, Google wprowadza zmiany w skrzynce odbiorczej. Aby było łatwo dołączyć do spotkań wideo, Google Meet został wprowadzony do Gmaila za darmo dla wszystkich w przeglądarce oraz w aplikacji mobilnej na Androida i iOS. W zeszłym miesiącu w Gmailu w przeglądarce został udostępniony Google Chat, aby pomóc użytkownikom komunikować się bardziej płynnie, bez konieczności przełączania się między zakładkami. Wkrótce Chat dołączy także do Gmaila na Androida i iOS, co jeszcze bardziej ułatwi pracę z każdego miejsca.Rozbudowane zostały również funkcje współpracy w pokojach w Google Chat, dodano opcję współdzielonych plików i zadań. Szybki dostęp do współdzielonego czatu, ważnych dokumentów i rzeczy do zrobienia w jednym miejscu umożliwia łatwiejszą komunikację ze wszystkimi osobami w zespole. Ponadto Google Chat pozwala na tworzenie pokojów, w skład których mogą wchodzić osoby spoza firmy, takie jak podwykonawcy czy konsultanci, dzięki czemu grupa może łączyć nie tylko osoby z różnych działów wewnątrz jednej firmy, ale także z wielu różnych organizacji i przedsiębiorstw.Aby pokoje były jeszcze bardziej przydatne, zostały wzbogacone o możliwość współpracy w czasie rzeczywistym - teraz można współredagować dokumenty Google bez opuszczania Gmaila, jednocześnie omawiając na bieżąco zmiany za pośrednictwem czatu lub przypisując zadania konkretnym osobom w zespole. Ta nowa funkcja ułatwia również dostęp do ulubionych aplikacji innych firm, takich jak DocuSign, Salesforce i Trello, dzięki czemu użytkownicy mogą otrzymywać aktualizacje i podejmować działania w ramach każdej rozmowy, niezależnie czy odbywa się ona na Gmailu, Czacie czy w pokojach.Konieczność przełączania się pomiędzy aplikacjami może stanowić utrudnienie w pracy. Dlatego kolejnym nowym udogodnieniem w G Suite jest możliwość szybkiego dołączenia do rozmowy wideo z czatu, przesyłania dalej wiadomości na czacie do swojej skrzynki odbiorczej czy możliwość utworzenia zadania z wiadomości czatu. Wiadomości w Google Chat można teraz również przeszukiwać za pomocą wbudowanej w Gmail wyszukiwarki, dzięki czemu łatwiej jest znaleźć wszystko w jednym miejscu.Google wprowadza także kilka narzędzi, które pomogą użytkownikom ustalać priorytety. Teraz użytkownicy mogą:Wraz z nowymi funkcjonalnościami, zaprezentowano również kilka nowych narzędzi zwiększających dodatkowo bezpieczeństwo w Google Meet i Google Chat, które zostaną wprowadzone w nadchodzących tygodniach. Dadzą one gospodarzom jeszcze większą kontrolę nad spotkaniami i nad tym, kto może do nich dołączyć. Funkcje te, początkowo wprowadzone w konsumenckiej wersji pakietu G Suite oraz w G Suite dla Szkół i Uczelni, będą obejmować:Ponadto, mechanizmy ochrony przed phishingiem działające w Gmailu będą teraz również funkcjonować w Google Chat. Jeżeli użytkownik kliknie w link na czacie, link zostanie przeskanowany w czasie rzeczywistym i oznaczony, jeżeli zawiera złośliwe treści.