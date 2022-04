Co nowego w Google Workspace?

Google prezentuje nowe aktualizacje w Google Workspace, które mają ulepszyć doświadczenie pracy hybrydowej. Są to między innymi reakcje w trakcie spotkania na Google Meet, spotkania w Google Meet bezpośrednio w Dokumentach, Arkuszach i Prezentacjach, funkcja obraz w obrazie w Mee, streaming spotkań bezpośrednio do YouTube z zakładki Meet oraz wątki liniowe (inline threading) w "Spaces".

Przeczytaj także: Nowe aktualizacje w Google Workspace

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Reakcje poprzez emotikony w trakcie spotkań Wprowadzona zostanie możliwość korzystania z reakcji w trakcie spotkania, dzięki czemu uczestnicy będą mogli wyrazić swoje emocje i udzielić natychmiastowej informacji zwrotnej przy pomocy emotikonów. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kafelek wideo w trybie towarzyszącym Osoby znajdujące się w salach konferencyjnych będą mogły dodawać swoje kafelki wideo z trybu towarzyszącego i kamery laptopa, dzięki czemu inni uczestnicy będą mogli łatwiej zobaczyć ich mimikę i gesty. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dotarcie do większej liczby odbiorców dzięki transmisji na żywo na YouTube Google umożliwi gospodarzom spotkań możliwość dotarcia do szerszej publiczności poprzez transmisję na żywo za pośrednictwem innych platform poprzez streaming spotkań bezpośrednio do YouTube z zakładki Meet. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przeczytaj także: Google Workspace z nowymi aktualizacjami

Google wprowadza możliwość korzystania z reakcji w trakcie spotkania, dzięki czemu uczestnicy będą mogli wyrazić swoje emocje i udzielić natychmiastowej informacji zwrotnej przy pomocy emotikonów (takich jak ???? ❤️ ????). Możliwość zamieszczania reakcji pojawi się na kafelku wideo uczestnika lub obok jego nazwiska, jeśli kafelek wideo nie będzie widoczny.W nadchodzących tygodniach zostaną wprowadzone spotkania w Google Meet bezpośrednio do Dokumentów, Arkuszy i Prezentacji. Użytkownicy będą mogli szybko rozpocząć spotkanie i przenieść je do swojego dokumentu, arkusza lub prezentacji, a następnie zaprezentować ich zawartość uczestnikom spotkania. Dzięki temu wszyscy mogą współpracować w czasie rzeczywistym, prowadząc jednocześnie rozmowę - wszystko w tej samej karcie.Ponadto, aby ułatwić pracę osobom prowadzącym spotkania i tym, które rozmawiając równocześnie przeglądają różne karty i okna, Google wprowadza funkcję obraz w obrazie do Meet w przeglądarce Chrome. W przyszłym miesiącu będzie można zobaczyć do czterech kafelków wideo w “pływającym” oknie, które będzie widoczne także w innych aplikacjach podczas udostępniania treści lub wysyłania wiadomości w Gmailu. Kliknięcie w takie okno spowoduje szybkie przejście do pełnej rozmowy w Meet.Dzięki wprowadzonemu ostatnio w Meet trybowi towarzyszącemu, można w łatwy sposób utrzymać zaangażowanie na spotkaniach w salach konferencyjnych. Aby takie spotkania były jeszcze wygodniejsze, wprowadzona zostanie automatyczna redukcja szumów na wszystkich urządzeniach Google Meet, w tym od Logitech, Acer i Asus (sprzęt Google Meet Series One wykorzystuje technologię TrueVoice do tłumienia szumów i poprawy jakości mowy). Pomoże to usunąć szumy i dźwięki z otoczenia takie jak stukanie w klawiaturę czy odgłosy zza okna. W nadchodzących miesiącach osoby znajdujące się w salach konferencyjnych będą mogły dodawać swoje kafelki wideo z trybu towarzyszącego i kamery laptopa, dzięki czemu inni uczestnicy będą mogli łatwiej zobaczyć ich mimikę i gesty.Google zwiększa również możliwości organizowania bardziej angażujących transmisji na żywo. Obecnie użytkownicy Google Meet mogą prowadzić spotkania z maksymalnie 500 aktywnymi uczestnikami i transmitować je na żywo do 100 tysięcy osób w zaufanych domenach Google Workspace. Jeszcze w tym roku gospodarze spotkań będą mieli możliwość dotarcia do szerszej publiczności poprzez transmisję na żywo za pośrednictwem innych platform poprzez streaming spotkań bezpośrednio do YouTube z zakładki Meet. Integracja z YouTube pozwoli na uwierzytelnianie z użyciem konta Google, co uprości proces transmisji na żywo. Dodatkowo, jeszcze w tym roku, uczestnicy transmisji na żywo będą mogli brać udział w sesjach Q&A oraz ankietach, tak jak mogą to dziś robić użytkownicy Meet.Aby zapewnić ochronę i prywatność najbardziej poufnym informacjom, w maju zostanie wprowadzone opcjonalne szyfrowanie po stronie klienta w usłudze Google Meet (obecnie w wersji beta). Ta funkcja oferuje klientom bezpośrednią kontrolę nad kluczami szyfrowania i dostawcą tożsamości używanym do uzyskiwania dostępu do tych kluczy. A jeszcze w tym roku zostanie wprowadzone opcjonalne szyfrowanie end-to-end dla wszystkich spotkań.Wszystkie te nowe funkcje poprawiają bezpieczeństwo, dzięki czemu współpraca w modelu hybrydowym może bezpiecznie odbywać się na masową skalę.“Spaces” w Google Workspace oferuje zintegrowane, skuteczne rozwiązanie do współpracy asynchronicznej, w którym zespoły mogą dzielić się pomysłami i wiedzą, omawiać tematy, współpracować nad dokumentami i zarządzać zadaniami w jednym miejscu.Google usprawnia sposób wyświetlania wątków w “Spaces” wprowadzając wątki liniowe (inline threading). Dzięki temu uczestniczący w rozmowach będą mogli odpowiadać na konkretne komentarze i tworzyć wątki poboczne, zachowując przy tym porządek i kontekstowość całego dialogu. Każda osoba w zespole może łatwo przeglądać konwersacje i śledzić ważne dla niej tematy w czasie, który jej najbardziej odpowiada.Aby ułatwiać współpracę i zwiększać przejrzystość komunikacji, Google umożliwia teraz użytkownikom zapraszanie innych osób do dołączenia do “Spaces” za pośrednictwem udostępnionego linku. W tym roku zostanie umożliwione także użytkownikom wyszukiwanie i dołączanie do “Spaces” w całej organizacji. Zostanie usprawnione również wyszukiwanie, by można było łatwo odnaleźć najważniejsze pliki i rozmowy i wprowadzimy filtry do wyników wyszukiwania w Czacie.Aby ze “Spaces” mogły korzystać wszystkie organizacje, zwiększony został limit wielkości zespołów do 8 tysięcy, a następnie, do końca tego roku, zostanie powiększony do 25 tysięcy. Usprawni to dzielenie się wiedzą i współpracę w większych organizacjach oraz umożliwi wykorzystywanie tych funkcji np. do przekazywania ogłoszeń dotyczących zespołów, całych działów i organizacji.Silne kultury pracy w zespołach są budowane na bazie zaufania i bezpieczeństwa. Dlatego też dodano funkcje, które usprawniają moderowanie treści, a także umożliwiają wyznaczanie managerów i wprowadzanie wytycznych dla poszczególnych przestrzeni w “Spaces” oraz dodadzą nowe możliwości administratorom w zakresie ich usuwania.