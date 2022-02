Nowe aktualizacje w Google Workspace

Google prezentuje kolejne aktualizacje w Google Workspace. To między innymi: format bez podziału na strony w Dokumentach, nowy szablon projektu wiadomości e-mail, nowe, inteligentne okienko map, szablon notatek ze spotkań i funkcja sugestii formuł w Arkuszach.

Kliknij, aby powiekszyc fot. pixabay.com

Wbudowane podsumowania oraz format bez podziału na strony w Dokumentach

Przyspiesz pracę dzięki interaktywnym elementom

Szybkie podejmowanie decyzji opartych na danych

Aktualizacje w Google Workspace obejmują:Google wprowadza automatycznie generowane podsumowania w Dokumentach, które stanowią krótki przegląd kluczowych zagadnień w dokumencie. Dzięki temu można szybko wyodrębnić istotne informacje i ustalić priorytety, na których należy się skupić. Wbudowana inteligentna funkcja sama zasugeruje podsumowanie, ale można również edytować je ręcznie. Podsumowania w Dokumentach zostały właśnie uruchomione i będą ogólnodostępne dla wszystkich.Podziały stron i marginesy w tradycyjnych formatach edytorów dokumentów - zaprojektowanych w celu ułatwienia drukowania fizycznych dokumentów - mogą utrudniać współpracę w przypadku zawartości dokumentu, która rozciąga się na całą stronę. Aby rozwiązać ten problem, wprowadzono format bez podziału na strony w Dokumentach, który umożliwia usunięcie ograniczeń wyznaczanych przez marginesy i krawędzie stron, aby stworzyć powierzchnię, która rozszerzy się do każdego urządzenia lub ekranu, z którego korzystasz. W sytuacji, gdy wielu pracowników zmienia model pracy na hybrydowy, co wiąże się z mniejszą potrzebą drukowania, format bezstronicowy ułatwia współpracę nad dokumentami zawierającymi szerokie tabele, duże obrazy lub szczegółowe uwagi w komentarzach. A gdy trzeba wydrukować plik lub przekonwertować go do formatu PDF, będzie można łatwo powrócić do widoku z podziałem na strony. Format bez podziału na strony w Dokumentach zostaje właśnie wprowadzony i również będzie ogólnodostępny dla wszystkich.Google Workspace działała na bazie rozwiązań w chmurze Google. Dlatego współpraca w Google Workspace zapewnia szyfrowany i bezpieczny dostęp do plików, pomagając chronić użytkowników i ich informacje.Wraz ze Smart Canvas wprowadzone zostały interaktywne elementy, takie jak inteligentne okienka, szablony i checklisty, które oferują nowe możliwości współpracy. Dla przykładu często przydaje się wyświetlanie dodatkowych informacji w dokumencie, które nadają właściwego kontekstu: chodzi nie tylko o imię i nazwisko osoby, ale także informacje skąd pracuje, w jakim zespole i na jakim stanowisku. Tradycyjnie odszukanie tych informacji wymagało podjęcia wielu kroków, m. in. wyjścia z dokumentu i znalezienia danej osoby w bazie. Dzięki Smart Canvas ułatwione zostało wyszukiwanie informacji bezpośrednio w dokumencie poprzez używanie wzmianek “@” do wstawiania inteligentnych okienek, które wskażą rekomendowane osoby, pliki i spotkania. Niedawno uzupełniono możliwości menu wzmianek "@", ułatwiając dodawanie nowych elementów takich jak obrazy, tabele i szablony. Często w pracy współtworzone są wiadomości e-mail, która są rozsyłane szeroko w firmie. Obecny proces jest skomplikowany: współpracownicy tworzą wiadomość e-mail w edytorze dokumentów, a następnie ręcznie przenoszą ją do skrzynki e-mail. Dlatego Google ułatwia współpracę nad projektem takiej wiadomości w Dokumentach, wprowadzając nowy szablon projektu wiadomości e-mail. Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, wystarczy kliknąć przycisk, by wyeksportować jej wersję roboczą do Gmaila, z automatycznie wypełnionymi wszystkimi odpowiednimi polami. Szablony projektów wiadomości e-mail będą wprowadzane w najbliższych tygodniach.Niedawno wprowadzony został także szablon notatek ze spotkań, który automatycznie importuje wszelkie istotne informacje z zaproszenia na spotkanie w Kalendarzu, w tym inteligentne okienka uczestników i załączone pliki - eliminując wykonywanie tych czynności w manualny sposób.Wprowadzono również dodatkowe inteligentne okienka, które dostarczają istotnych informacji bezpośrednio w dokumencie, ograniczając konieczność przełączania się między oknami. Dzięki nowemu inteligentnemu okienku map można łatwo wyświetlić podgląd linku do Map Google bezpośrednio w Dokumentach. Po kliknięciu na inteligentne okienko wyświetlona zostaje miniaturka z pomocnymi informacjami, takimi jak lokalizacja w Mapach Google i adres; kliknięcie miniatury powoduje otwarcie podglądu w panelu bocznym Dokumentu. Niedawno wprowadzono również inteligentne okienka osób w Arkuszach, aby pomóc w szybkim wyświetlaniu przydatnych informacji, takich jak lokalizacja, stanowisko czy informacje kontaktowe do danej osoby.Firmy starają się działać coraz sprawniej, dlatego coraz ważniejsze jest to, by wszyscy pracownicy - nie tylko analitycy - mogli szybko i łatwo podejmować decyzje oparte na danych. Jednak nie zawsze jasne jest to, co powinno zostać przeanalizowane lub jak szybko uzyskać poprawne wyniki. Dlatego też wprowadzone zostały innowacje do Arkuszy w oparciu o inteligentną technologię, co ułatwi i przyspieszy uzyskiwanie cennych wniosków opartych na danych. W ubiegłym roku wprowadzona została funkcja sugestii formuł, która na podstawie analizowanych danych inteligentnie rekomenduje formuły i funkcje do wykorzystania. Obecnie każdego tygodnia akceptowanych jest ponad 3 miliony sugestii formuł. Już wkrótce korekty formuł będą dostarczać inteligentnych sugestii. Pomoże to w rozwiązywaniu problemów z formułami, wychwytywaniu błędów i szybszym uzyskiwaniu informacji. Korekty formuł będą dostępne dla wszystkich w ciągu najbliższych tygodni.