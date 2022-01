Firma Kaspersky wyposaża swoje rozwiązanie Digital Footprint Intelligence w usługę Kaspersky Takedown Service która umożliwia usuwanie szkodliwych lub phishingowych domen internetowych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Kaspersky Takedown Service usuwa szkodliwe domeny Usługę można zakupić oddzielnie lub w ramach subskrypcji Digital Footprint Intelligence (DFI).

Kaspersky Digital Footprint Intelligence, wyposażony w usługę Takedown Service, stanowi istotne uzupełnienie naszego portfolio. Podobnie jak w przypadku pozostałych produktów, usługa ta została stworzona w oparciu o nasze doświadczenie w celu spełnienia rzeczywistych potrzeb klientów oraz zmniejszenia obciążenia działów cyberbezpieczeństwa, tak aby wewnętrzni specjaliści mogli skupić się na ważniejszych celach – powiedział Władimir Kuskow, szef działu badań związanych z cyberzagrożeniami w firmie Kaspersky.

Usługa Kaspersky Takedown Service potrafi szybko usunąć szkodliwą domenę phishingową, niezależnie od jej lokalizacji. W tym celu firma Kaspersky przygotowuje wszelkie niezbędne dowody, łącznie z kopią strony internetowej, zrzutami ekranu oraz zrzutem ruchu, zarówno ręcznie, jak i przy pomocy automatycznych narzędzi. Następnie eksperci wysyłają prośbę o usunięcie domeny do lokalnych lub regionalnych władz, które posiadają uprawnienia pozwalające zamknąć taki zasób. Klient jest informowany o każdym kroku tego procesu do momentu usunięcia wskazywanej domeny.Usługę można zakupić oddzielnie lub w ramach subskrypcji Digital Footprint Intelligence (DFI). W pierwszym przypadku klienci mogą zgłaszać żądania usunięcia określonych niepożądanych domen za pośrednictwem specjalnego konta online, w drugim zaś proces identyfikacji szkodliwych bądź phishingowych zasobów wymierzonych w klienta przejmuje usługa DFI. Klient otrzyma powiadomienie o zidentyfikowaniu szkodliwej zawartości i będzie mógł zainicjować proces jej usuwania. Standardowy pakiet obejmuje dziesięć usunięć domen miesięcznie i może zostać dostosowany do potrzeb klienta.