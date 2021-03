Jakie nowości w Google Workspace?

W październiku 2020 roku uruchomiony został Google Workspace. Teraz Google wprowadza aktualizacje, które obejmują między innymi: rozwiązania dla pracowników wykonujących zadania w bezpośrednim kontakcie z innymi (frontline workers), zestaw narzędzi pomagających w koncentracji i zarządzaniu czasem oraz zaawansowane rozwiązania usprawniające współpracę w organizacji.

Równa współpraca dla pracowników na pierwszej linii frontu

Zarządzanie czasem i uwagą

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Google Workspace, fot.2 Funkcje takie jak podział czasu pracy na segmenty w ciągu dnia, cykliczne informacje w kalendarzu o nieobecności oraz wskaźniki lokalizacji pozwolą pracownikom udostępniać między sobą informacje o swojej dostępności. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Współpraca na równych zasadach dla wszystkich

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Google Workspace, fot.3 Z możliwościami, jakie daje drugi ekran, pracownicy mogą łatwiej prezentować i w pełni uczestniczyć w spotkaniu na Google Meet, włączając w to czat, ankiety i pytania, na dowolnym urządzeniu, bez względu na to, gdzie są. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Google przedstawia nowe narzędzia i funkcje, które pomogą ludziom efektywniej wykorzystać czas, współpracować na równych zasadach i bardziej efektywnie. Zapowiada również wprowadzenie nowych narzędzi bezpieczeństwa: funkcję Assured Controls i rozszerzony zasięg Data Regions. Assured Controls pozwala klientom podejmować decyzje dotyczące sposobu kontrolowania dostępu dla dostawcy, natomiast rozszerzony zasięg Data Regions pomoże klientom wybrać, w jakim rejonie geograficznym będą zlokalizowane ich dane w spoczynku.W najbliższych tygodniach, z myślą o tych wyzwaniach, Google uruchomi. Otworzy to nowe, bezpieczne i pewne kanały komunikacji i współpracy między pracownikami pierwszej linii frontu a zespołami korporacyjnymi. Workspace Frontline to specjalnie dostosowane rozwiązanie, które obejmuje aplikacje do komunikacji i współpracy, takie jak Gmail, Czat, Dokumenty, Dysk i inne, a także wsparcie biznesowe i funkcje bezpieczeństwa, takie jak zaawansowane zarządzanie punktami końcowymi, które pomagają zachować bezpieczeństwo danych firmy.Google ułatwi również zespołom biznesowym tworzenie własnych aplikacji AppSheet bezpośrednio z Arkuszy Google i Dysku, dzięki czemu pracownicy na pierwszej linii frontu mogą cyfryzować i usprawniać swoją pracę, niezależnie od tego, czy chodzi o zbieranie danych w terenie, raportowanie zagrożeń bezpieczeństwa czy zarządzanie zgłoszeniami od klientów. Zmniejszając dystans między pracownikami pierwszej linii a zespołem korporacyjnym, dajemy pracownikom bezpieczny dostęp do informacji których potrzebują, na dowolnym urządzeniu, aby mogli pracować jak najlepiej.Korzystanie z Google Workspace przy pomocy Asystenta Google jest już możliwe. Użytkownik może zapytać Google, co znajduje się w jego służbowym kalendarzu, szybko dołączyć do spotkań lub wysłać wiadomość. Asystent Google jest obecnie dostępny dla Google Workspace na wspieranych urządzeniach mobilnych i jest w wersji beta dla inteligentnych głośników i inteligentnych ekranów, takich jak Nest Hub Max.Jeśli chodzi o zarządzanie czasem, kluczowym trendem, który obserwujemy dziś u pracowników, jest godzenie obowiązków zawodowych z życiem osobistym, a wielu z nich pracuje w "sprintach", dzieląc dzień na dwu- lub czterogodzinne bloki czasowe zamiast standardowych ośmiu godzin. Coraz więcej firm przyjmuje elastyczny, hybrydowy model, dlatego spodziewamy się, że ten trend będzie trwał, a my wszyscy będziemy potrzebować narzędzi, które pomogą nam osiągnąć lepszy balans między pracą a życiem osobistym i jak najlepiej wykorzystywać nasz czas.W nadchodzących tygodniach zostanie zaprezentowany w Google Workspace zintegrowany zestaw funkcji, które pomogą ludziom łatwo udostępniać swoje godziny pracy i lokalizację, a jednocześnie znaleźć więcej czasu, by skupić się na tym, co najważniejsze. Funkcje takie jak podział czasu pracy na segmenty w ciągu dnia, cykliczne informacje w kalendarzu o nieobecności oraz wskaźniki lokalizacji pozwolą pracownikom udostępniać między sobą informacje o swojej dostępności. W międzyczasie nowa funkcja - Focus Time - pozwoli zminimalizować rozproszenie uwagi, ograniczając wyskakiwanie powiadomień w określonym zakresie czasu. Wszystkie te wskaźniki dostępności i lokalizacji będą bezproblemowo wyświetlane we wszystkich elementach Google Workspace, w miarę jak zespoły korzystają np. z Kalendarza, Meet, Czatu i Gmaila. Użytkownikom Google Workspace zostanie także udostępniona funkcja Time Insights (widoczna tylko dla pracownika, nie dla managera), dzięki której pracownicy będą mogli sprawdzić, jak gospodarują swoim czasem w kontekście własnych priorytetów.Stworzona zostanie funkcja drugiego ekranu w Google Meet dla osób korzystających z różnych urządzeń do prowadzenia spotkań, takich jak sprzęt Google Meet do sal konferencyjnych i Nest Hub Max dla domu. Z możliwościami, jakie daje drugi ekran, pracownicy mogą łatwiej prezentować i w pełni uczestniczyć w spotkaniu na Google Meet, włączając w to czat, ankiety i pytania, na dowolnym urządzeniu, bez względu na to, gdzie są.Łatwiejsze też będzie dołączanie na spotkania z urządzeń mobilnych. Zostanie wprowadzony mobilny widok kafelkowy, aby można było widzieć więcej uczestników naraz, podczas gdy obsługa podzielonego ekranu i obrazu w obrazie w aplikacji mobilnej Meet pomaga bezproblemowo czatować lub przeglądać Gmaila bez utraty wizji podczas spotkania. Mobilne wsparcie dla zmiany tła, Q&A oraz ankiety również pomagają pozostać produktywnym i w kontakcie, nawet podczas przemieszczania się.Transmisje na żywo również staną się bardziej inkluzywne dzięki dodaniu funkcji Q&A, ankiet i napisów na żywo (w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i francuskim). Zostanie umożliwiona również transmisja na żywo w wielu domenach Google Workspace w tej samej organizacji.Wreszcie, aby dać zespołom jeszcze więcej możliwości bycia w kontakcie i współpracowania, dodany został Czat, Jamboard i Kalendarz do Google Workspace Essentials.