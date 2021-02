Firma Barracuda ogłosiła najnowszą wersję bezpłatnego narzędzia - Barracuda Email Threat Scanner - które umożliwia wykrywanie zagrożeń poczty e-mail, takich jak: spear phishing, włamanie do biznesowej poczty e-mail, przejmowanie konwersacji i podszywanie się pod operatorów usług, które przedostały się przez bramy pocztowe.

Stronę podglądu skanowania, która umożliwia użytkownikom monitorowanie postępu skanowania.

Dostęp do wczesnych wyników, gdy Email Threat Scanner skanuje skrzynki pocztowe i wykrywa ataki.

Ulepszone raportowanie wykrytych zagrożeń na pulpicie nawigacyjnym, ułatwiające skoncentrowanie się na poszczególnych komunikatach i interpretację wyników.

14-dniowy bezpłatny okres próbny Barracuda Sentinel można teraz uruchomić bezpośrednio ze skanera, co daje klientom możliwość ciągłej ochrony.

Każde skanowanie zawiera raport dotyczący wykrytych w środowisku ataków, a także zagrożonych domen i pracowników. Pomaga to firmom identyfikować luki w istniejącej ochronie poczty e-mail i oceniać luki w zabezpieczeniach poczty elektronicznej.Nowa wersja Barracuda Email Threat Scanner udostępnia całkowicie nowy interfejs użytkownika na pulpicie nawigacyjnym skanera i zawiera:W 2020 r. 4 550 organizacji używało Barracuda Email Threat Scanner do skanowania 2 600 531 unikatowych skrzynek pocztowych i wykryło 2 029 413 różnych ataków. Na jedną organizację przypadało średnio 512 ataków, a przynajmniej jeden atak wykryto w co siódmej skrzynce pocztowej (14%) – nawet, jeśli wiadomości zostały wcześniej przeskanowane przez bramę pocztową.Wykryte ataki należą do czterech kategorii zagrożeń związanych z pocztą e-mail: phishing, oszustwo, wymuszenie i włamanie do biznesowej poczty e-mail (BEC). Najczęstszym zagrożeniem pominiętym przez obecnie stosowane rozwiązania bezpieczeństwa poczty był phishing, który stanowił aż 59% wśród 2 029 413 wykrytych ataków. Na drugim miejscu pod względem częstości były oszustwa (39%). Wymuszenia (9%) i BEC (8%) były mniej rozpowszechnione, ale cyberprzestępcy wykorzystują tego typu ataki na mniejszą skalę, ponieważ są one wysoce spersonalizowane.Barracuda Sentinel integruje się bezpośrednio z Office 365, aby móc odnaleźć w systemie pocztowym zagrożenia, które zostały przeoczone przez bramki pocztowe.