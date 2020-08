Whaling, czyli phishing na grubą rybę. Na co uważać?

Wakacje to w wielu firmach sezon ogórkowy lub okres pewnego rozprężenia. Nie od dziś wiadomo, że próbują żerować na tym cyberprzestępcy. Jedną z ich ulubionych metod jest phishing, czyli "łowienie" ofiar poprzez podszywanie się pod zaufana osobę i instytucję. Proceder ten jest tym bardziej niebezpieczny, gdy hakerzy udają np. wysoko postawionego członka zarządu atakowanej firmy.

– Hakerzy „wielorybnicy” najczęściej atakują w trakcie urlopu, wakacji. Liczą na to, że czujność ofiary i innych pracowników firmy może być mniejsza. Warto pamiętać, że zanim zaczną działać, skrupulatnie śledzą osobę, pod którą chcą się podszyć. W trakcie ataku mogą powoływać się na szczegóły zwiększające ich wiarygodność. Na przykład, śledząc aktywność w mediach społecznościowych, mogą dzielić się wrażeniami z atrakcji wakacyjnych. Dzięki temu mogą wyłudzić dostęp do danych lub systemu firmy. W takiej sytuacji jedynym ratunkiem może okazać się ubezpieczenie – ostrzega Aleksander Chmiel z EIB SA.

Na co zatem szczególnie uważać? Oto 3 przykłady „wyjazdowych” działań hakerów:

– Zdarza się też, że przestępcy łączą formy kontaktu, żeby uwiarygodnić wysłaną wiadomość i zmniejszyć czujność odbiorcy. Dzwonią, podszywając się pod osobę z zarządu i mówią na przykład, że należy pilnie wykonać przelew dla kontrahenta, a za chwilę wyślą wiadomość ze szczegółami. Taki mail może zawierać dane konta przestępcy czy złośliwy załącznik lub link – dodaje Aleksander Chmiel.



Zarząd na celowniku



Jak się chronić?

Na phishing, czy innego rodzaju cyberatak, narażony jest każdy. Nie wolno więc zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Osoby, których tożsamość może zostać skradziona, powinny:

łączyć się z Internetem wyłącznie za pośrednictwem sprawdzonych sieci,

korzystać z maszyn wirtualnych przy niepewnych połączeniach,

ograniczyć dzielenie się szczegółami osobistymi w sieci.

Z kolei firmy i działy IT powinny zadbać o:

kontrolę adresów e-mail przychodzących wiadomości,

dwuosobową weryfikację przelewów,

dodatkowe oprogramowanie zabezpieczające oraz regularne testy szczelności systemu.

