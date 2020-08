Ataki DDoS w II kw. 2020. Co odpowiada za ogromny wzrost incydentów?

Kaspersky opublikował ustalenia najnowszego raportu poświęconego przeprowadzonym w II kwartale br. atakom DDoS. Opracowanie dowodzi, że cyberprzestępcy nie odpuszczają. W badanym okresie ich aktywność w ujęciu rocznym wzrosła aż trzykrotnie. Zdaniem analityków cyberbezpieczeństwa, za tak duży wzrost odpowiada przede wszystkim koronawirus.

Jak bronić się przed atakiem DDoS

Wyznacz specjalistów, którzy wiedzą, jak reagować na ataki DDoS. Muszą oni być gotowi do reagowania poza godzinami pracy, wieczorami oraz w weekendy. Sprawdź informacje kontaktowe oraz umowy ze firmami trzecimi, łącznie z tymi zawartymi z dostawcami usług internetowych. W ten sposób w razie ataku zespoły będą mogły szybko uzyskać dostęp do odpowiednich osób. Wdrożenie profesjonalnych rozwiązań zabezpieczy organizację przed atakami DDoS.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet Rzeczy Liczba ataków DDoS w II kw. 2020 r. wzrosła trzykrotnie rok do roku



W tym roku ludzie nie mogą cieszyć się normalnym sezonem wakacyjnym, ponieważ wiele regionów nadal stosuje obostrzenia związane z pandemią. W efekcie więcej niż zwykle osób korzysta z zasobów online w celach prywatnych oraz związanych z pracą, co sprawia, że tegoroczne lato stanowi gorący okres zarówno dla firm internetowych, jak i zasobów informacyjnych. Dlatego obserwujemy bezprecedensową aktywność na rynku ataków DDoS. Jak dotąd nic nie wskazuje na spadek – powiedział Aleksiej Kisielew, menedżer ds. rozwoju w zespole Kaspersky DDoS Protection.

Wybuch pandemii zaowocował koniecznością izolacji i utrzymywania dystansu społecznego, efektem czego wielu z nas zrezygnowało z dotychczasowych rozrywek, w tym z podróżowania. Pozostaliśmy w domach, a zmiana wakacyjnych planów przyniosła dość nieoczekiwaną konsekwencję w postaci istotnego przyrostu ataków DDoS - czytamy w komunikacie opublikowanym przez firmę Kaspersky.W II kw. br. rozwiązania Kaspersky DDoS Protection wykryły i zablokowały o 217% ataków więcej, aniżeli miało to miejsce w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrost, choć znacznie mniejszy, widoczny jest również w ujęciu kwartalnym.Wyniki te stoją w sprzeczności z corocznymi trendami, jakie obserwują badacze z firmy Kaspersky. Liczba ataków DDoS podlega zwykle wahaniom sezonowym. Na początku roku jest ona zazwyczaj wyższa, ponieważ jest to szczytowy okres dla działalności biznesowej, z kolei późną wiosną i latem liczba ataków zaczyna spadać. Na przykład, liczba ataków w II kwartale 2019 r zmniejszyła się o 39% w stosunku do I kwartału 2019 r., a w 2018 r. różnica między tymi dwoma kwartałami wynosiła 34%.Trend ten znajduje odzwierciedlenie w liczbie poleceń otrzymanych przez boty z serwerów cyberprzestępczych, które zostały przechwycone i przeanalizowane przez system Kaspersky DDoS Intelligence. Ogólnie średnia liczba ataków odnotowywanych dziennie w drugim kwartale wzrosła o niemal 30% w stosunku do I kw. Największa dzienna liczba ataków wyniosła w II kw. niemal 300 (9 kwietnia), podczas gdy w I kw. 2020 r. rekord wynosił 242 ataków.