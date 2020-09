Kaspersky: gigantyczny wzrost ataków DDoS wymierzonych w zasoby edukacyjne

Wybuch pandemii doprowadził w wielu krajach do zamknięcia placówek edukacyjnych. Uczniowie, studenci i ich nauczyciele niemal z dnia na dzień zostali zmuszeni to nauki i nauczania w trybie online. To, jak można się łatwo domyślić, nie umknęło uwadze cyberprzestępców. Potwierdzeniem tego może być ostatnio przeprowadzona przez Kaspersky analiza ataków DDoS. Wzrost ilości tego rodzaju incydentów był wręcz spektakularny.

styczeń 2020 r.: wzrost ataków DDoS o 550% w porównaniu ze styczniem 2019 r.,

w porównaniu ze styczniem 2019 r., luty 2020 r.: wzrost o 500% w porównaniu z lutym 2019 r.,

w porównaniu z lutym 2019 r., marzec 2020 r.: wzrost o 350% w porównaniu z marcem 2019 r.,

w porównaniu z marcem 2019 r., kwiecień 2020 r.: wzrost o 480% w porównaniu z kwietniem 2019 r.,

w porównaniu z kwietniem 2019 r., maj 2020 r.: wzrost o 380% w porównaniu z majem 2019 r.,

w porównaniu z majem 2019 r., czerwiec 2020 r.: wzrost o 450% w porównaniu z czerwcem 2019 r.

Tej wiosny nauka zdalna stała się koniecznością dla miliardów uczniów, a wiele instytucji edukacyjnych zmuszonych było przejść na ten tryb praktycznie bez żadnego przygotowania. Wzrost popularności zasobów edukacyjnych online w połączeniu z brakiem przygotowania sprawił, że sektor edukacyjny stał się idealnym celem cyberataków. W związku z tym, że wiele szkół i uczelni planuje prowadzić zajęcia online – przynajmniej w częściowym wymiarze – niezwykle ważne jest to, aby organizacje te podjęły działania w celu zabezpieczenia swoich środowisk edukacji online – powiedział Aleksander Gutnikow, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w firmie Kaspersky.



W czasie pandemii liczebność grona osób korzystających z zasobów internetowych odnotowała dynamiczne i bardzo pokaźne wzrosty. Jednym z następstw tej sytuacji był duży wzrost ataków DDoS. W I kwartale br. liczba ataków w ujęciu globalnym wzrosła o 80% rdr. Za taki obrót spraw w znacznej mierze odpowiadały ataki na zasoby edukacyjne.Z analizy przeprowadzonej przez ekspertów Kaspersky wynika, że w każdym z sześciu pierwszych miesięcy tego roku ilość przeprowadzanych ataków DDoS notowała trzycyfrowe wzrosty. Oto, jak przedstawiała się sytuacja na przestrzeni całego półrocza.Jak przypomina Kaspersky, w atakach DDoS cyberprzestępcy próbują przeciążyć serwer żądaniami obsługi, aby doprowadzić do jego awarii oraz odmowy dostępu użytkownikom. O ile ataki DoS przeprowadzane są z jednego komputera, częściej mamy do czynienia z atakami DDoS, w których uczestniczy botnet, czyli sieć zainfekowanych urządzeń, które mogą wykonywać zadania jednocześnie. Ataki DDoS są problematyczne, ponieważ mogą trwać od kilku dni do kilku tygodni, zakłócając operacje organizacji, a w przypadku zasobów edukacyjnych – uniemożliwiając szkolącym się oraz kadrze dydaktycznej dostęp do niezbędnych materiałów.Ataki DDoS to nie jedyne zagrożenie, na jakie narażeni byli nauczyciele i uczniowie wiosną tego roku. W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. 168 550 unikatowych użytkowników produktów firmy Kaspersky zetknęło się z większą liczbą różnych zagrożeń rozprzestrzenianych pod przykrywką popularnych platform edukacyjnych online/aplikacji umożliwiających prowadzenie konferencji wideo (Moodle, Zoom , edX, Coursera, Google Meet, Google Classroom, Blackboard). Nauczyciele stykali się również z większą liczbą stron phishingowych oraz wiadomości e-mail wykorzystujących te platformy, narażając się na pobranie różnych zagrożeń.