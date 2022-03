Jak działa Bitdefender Password Manager?

Bitdefender Password Manager to narzędzie ułatwiające zarządzanie hasłami. Chroni użytkowników przed naruszeniami danych, a także handlowaniem nimi w Darknecie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Bitdefender Password Manager pomoże zarządzać hasłami Bitdefender Password Manager chroni użytkowników przed naruszeniami danych, a także handlowaniem nimi w Darknecie.

Na co dzień korzystamy z wielu kont internetowych, a także z kilku urządzeń, a co za tym idzie mamy do zapamiętania co najmniej kilka haseł. Zarządzanie nimi nie jest rzeczą łatwą, a używanie jednego hasła do wszystkich kont, nie jest bezpiecznym rozwiązaniem. O wiele lepszym pomysłem, jest korzystanie z menadżera haseł. Jednym z takich rozwiązań jest Bitdefender Password Manager, który pozwala tworzyć i używać hasła spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa i nie wymaga od użytkownika ich zapamiętywania. Aplikacja jest dostępna na wszystkich platformach - Windows, macOS, Android lub iOS.Złamanie haseł lub zaszyfrowanych danych uwierzytelniających w bazie danych zajmuje przestępcom dużo czas, zwłaszcza kiedy są one złożone. W związku z tym trzeba zadbać, aby hasło było wystarczająco zróżnicowane. W tym celu dodaje się znaki specjalne, cyfry i wielkie litery. Bitdefender Password Manager wykonują tą całą pracę za użytkownika. Ze względu na nieodłączną wartość haseł, ich bezpieczeństwo jest tak samo ważne, jak natychmiastowe udostępnianie ich urządzeniom użytkownika. Bitdefender Password Manager jest wyposażony w najwyższy standard algorytmów kryptograficznych - protokoły AES-256-CCM, SHA512, BCRYPT, HTTPS i WSS do transmisji danych. Ponadto wszystkie dane są lokalnie szyfrowane i odszyfrowywane, a dostęp do hasła głównego ma jedynie właściciel konta.Silne hasło chroni dane, aczkolwiek nie wolno zapominać, że wiele zależy od poziomu bezpieczeństwa całego systemu lub przeglądarki. Mówiąc najprościej, nie ma znaczenia, jak dobre jest hasło, jeśli brak rozwiązania zabezpieczającego pozwala przestępcy złamać cały system operacyjny za pomocą trojana monitorującego naciśnięcia klawiszy.Bitdefender Password Manager oferuje kilka dodatkowych funkcji. Algorytm używany przez aplikację do automatycznego wypełniania danych logowania, staje się też bardzo pomocny podczas zapisywania danych karty kredytowej. Są one przechowywane lokalnie i tylko użytkownik może uzyskać do nich dostęp za pomocą hasła głównego. Aplikacja pomaga wyszukiwać i usuwać duplikaty haseł oraz informuje o ujawnieniu wrażliwych danych online. Ponadto wykorzystuje istniejące zabezpieczenia z każdego urządzenia, takie jak hasła główne, odciski palców czy rozpoznawanie twarzy. Importowanie danych z innych menedżerów haseł umożliwia bezproblemową przesiadkę z innej aplikacji na Bitdefender Password Manager.