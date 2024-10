Jak tworzyć silne hasła i chronić swoje dane?

Październik to Miesiąc Świadomości Cyberbezpieczeństwa. Z tej okazji eksperci z firmy Cisco przygotowali garść porad na temat tworzenia silnych, zapewniających nam bezpieczeństwo w sieci, haseł.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak stworzyć silne hasło?

Czy recycling haseł jest bezpieczny?

Jaka jest przyszłość haseł dostępu?



Recycling haseł

Jak tworzyć silne hasła?

Czy Twoje hasło jest bezpieczne?

Gdyby jednak hasło było naprawdę losowe, w praktyce nie dałoby się go złamać. Próba zgadnięcia 12-znakowego hasła losowego zajmie około 54 dni przy użyciu algorytmu kryptograficznego SHA1, a jeszcze dłużej przy SHA3. Zaś w przypadku hasła stworzonego przy użyciu algorytmu haszowania bcrypt zajęłoby to miliony lat (a dokładnie 164 miliony)! – tłumaczy Steven Ragan, analityk cyberbezpieczeństwa w Cisco Security Business Group.

Wieloskładnikowe uwierzytelnianie i klucze dostępu – przyszłość bez haseł?

Tworzenie silnych, unikalnych haseł to dziś absolutna konieczność, a dodatkowe zabezpieczenia, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, stają się standardem. W miarę jak technologia ewoluuje, możemy spodziewać się, że rozwiązania takie jak klucze dostępu zyskają na popularności, oferując nam jeszcze większą ochronę. Mimo to, nawyki użytkowników pozostają kluczowe — im bardziej świadomie podejdziemy do kwestii naszych danych i haseł, tym bezpieczniej będziemy poruszać się w świecie cyfrowym – podsumowuje Steve Ragan z Cisco Security Business Group.

