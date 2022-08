Menedżer haseł = oszczędność czasu

Hasła dostępu w rodzaju „123456”, „qwerty” oraz „password” ciągle są normą. Tymczasem specjaliści od bezpieczeństwa nie pozostawiają złudzeń - dobre hasło nie jest wygodne. Okazuje się jednak, że wymyślanie silnych haseł to czynność dość czasochłonna. Jak ograniczyć czas poświęcany na wymyślanie kolejnych kombinacji liter, cyfr i znaków specjalnych? Z pomocą przychodzi menedżer haseł.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie powinno być bezpieczne hasło?

Ile czasu poświęcamy na wymyślanie kolejnych haseł dostępu do poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych czy bazy danych?

Jak działa menedżer haseł?

Według badania Openwave Mobility ludzie marnują ponad 12 godzin każdego roku na samo zajmowanie się hasłami. Oznacza to pół dnia każdego roku lub pięć dni co 10 lat. Zmęczenie wywołane ustalaniem haseł obniża produktywność pracownika, szacuje się, że jest to 480 dolarów rocznie na jednego pracownika. Jednak najgorsze jest to, że podirytowani użytkownicy szukają skrótów, co niweczy główny cel silniejszych haseł, czyniąc je mniej bezpiecznymi - mówi Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutora rozwiązań Bitdefender w Polsce.

Menedżer haseł pozwala oszczędzić mnóstwo czasu

Kliknij, aby powiekszyć fot. Gajus - Fotolia Hasło Specjaliści od bezpieczeństwa zalecają stosowanie silnych unikalnych haseł

Specjaliści od bezpieczeństwa zalecają stosowanie silnych unikalnych haseł. Problem polega na tym, że trudne hasła nie mogą być wygodne. Wręcz przeciwnie - muszą być długie i złożone. W związku z tym wpisywanie haseł kilkanaście razy dziennie, resetowanie, a następnie wymyślonych wariantów nie tylko zabiera mnóstwo czasu, ale jest bardzo męczące.Firmy, a także użytkownicy indywidualni coraz częściej korzystają z menedżera haseł, jak np. Bitdefender Password Manager. Tego typu aplikacje automatycznie wypełniają dane logowania i hasła użytkownika. Algorytmy mogą wstępnie wypełnić dane uwierzytelniające na odwiedzanych stronach internetowych, oszczędzając cenny czas. Dodatkowo stanowią dobrą ochronę przed witrynami phishingowymi, ponieważ nie wpisują danych uwierzytelniających użytkownika, jeśli po raz pierwszy próbuje się zalogować na stronie, której nigdy wcześniej nie odwiedzał. Nie trzeba również wymyślać haseł, bowiem jest to zadanie menedżera, który dba o to, aby hasła były złożone i unikalne. Menedżer haseł pozwala też przenosić z jednego urządzenia na drugie w ciągu sekundy. Większość internautów korzysta z wielu terminali i platform. Na przykład ktoś może używać laptopa lub komputera z systemem Windows i Chrome jako przeglądarki oraz iPhone’a. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli hasło zostało zapisane na jednym urządzeniu, nie można mieć do niego dostępu na innym urządzeniu. Ale niektóre menedżery haseł rozwiązują ten problem i obsługują wiele przeglądarek internetowych (Chrome, Safari, Firefox i Edge). Po zapisaniu można uzyskać dostęp do haseł z komputera PC, Mac lub urządzenia mobilnego z systemem Android za pomocą jednego hasła głównego.Pewnego rodzaju niedogodnością w czasie zakupów online jest jest ciągłe uzupełnianie danych kontaktowych i danych karty. Menedżer haseł potrafi przechowywać wiele tożsamości i automatycznie wypełniać dane w formularzach internetowych przed dokonaniem zakupu. Wszystkie tożsamości są szyfrowane lokalnie na komputerze lub smartfonie użytkownika, a więc nikt poza nim nie ma dostępu do tych poufnych danych.Warto również dodać, za aplikacja pomaga szybko zastąpić ujawnione hasła, bowiem stale monitoruje naruszenia i wysyła alerty, gdy ujawnione zostaną dane osobowe. W takim przypadku istnieje możliwość zastąpienia przejętego hasło nowym, losowo wygenerowanym.