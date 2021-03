Menedżer haseł - czy warto z niego korzystać?

Codziennie korzystamy aktywnie z różnego rodzaju aplikacji w sieci. Robimy zakupy w sklepach internetowych i logujemy się do bankowości elektronicznej. Wszędzie potrzebujemy bezpiecznego hasła. I ze względów bezpieczeństwa nie może to być jedno hasło. Jak to spamiętać? Łukasz Walicki, specjalista IT z DataCenter Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, radzi skorzystać z pomocy menedżera haseł.

Przeczytaj także: G DATA Password Manager uporządkuje Twoje hasła

W biurze

hasło musi zawierać co najmniej jedną wielką literę, cyfrę lub znak specjalny,

hasło musi się składać z odpowiedniej liczby znaków,

hasło nie może zawierać Twojego imienia i nazwiska,

hasło nie może być powtórzeniem kilku ostatnich haseł,

hasło musi być silne!

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy warto korzystać z menedżera haseł? Posiadając menedżer haseł, w zasadzie należy zapamiętać tylko dwa hasła – to, które pozwoli się do niego zalogować oraz hasło do używanej przez nas skrzynki e-mail.

A w domu?

Jak w prosty sposób zadbać o bezpieczeństwo w sieci? Z menedżerem haseł.

Utrapienia najczęściej zaczynają się w poniedziałek rano lub po dłuższym urlopie, kiedy po przyjściu do pracy uruchamiamy komputer. Wówczas, przy próbie zalogowania się, nasze hasło albo przepadło w odmętach pamięci, albo system informuje: „Twoje hasło wygasło i musi zostać zmienione”.Owszem, komfortowo mają ci, którzy powtarzają starą frazę oraz zmieniają liczbę lub znak specjalny, ale czy to bezpieczne i wystarczająco chroni dane? Niestety, z bezpieczeństwem ma to niewiele wspólnego.Inne sytuacje to te, w których system będzie bezlitośnie wymagał wymyślenia hasła zupełnie na nowo i oczywiście ze spełnieniem czasem wszystkich poniższych kryteriów:Pewnie to właśnie stąd wzięły się niechlubne karteczki post-it z hasłami, przyklejane na monitor, szafkę lub chowane pod klawiaturą, albo w szufladzie, bo jak to inaczej zapamiętać… Znajome, prawda?Na pewno też nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że w ogóle najczęściej stosowanymi hasłami są imiona współmałżonków, dzieci czy wnuków, a „cyfry” wiążą się z datami urodzenia, zamiennie 123, do tego # i… gotowe!Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, nawet bank, nie proszą co prawda o regularną zmianę haseł, ale za to zewsząd jesteśmy ostrzegani:, powtarza Łukasz Walicki z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.W różnych artykułach, na szkoleniach informowano, żeby nie stosować prostego hasła, typu Marzec 2021, Krzysztof1978#, nie używać jednego do kilku różnych kont, i o zgrozo, nie zapisywać go na kartce, w kalendarzu, notesie, nie umieszczać w portfelu, czy torebce.Ostrożność usypia też często fakt, że przecież nic się dotąd nie wydarzyło, żadne konta nie zostały zaatakowane, tym bardziej, że na ogół posiadamy przecież np. „trzy żelazne hasła”: supertajne – do banku, standardowe – serwisy, media społecznościowe, „jakieś tam”- do zakupów przez Internet.Menedżer haseł to w najprostszym ujęciu aplikacja komputerowa, mobilna, lub łącząca oba warianty, która będzie zaszyfrowanym i bezpiecznym magazynem-plikiem z różnymi hasłami do rożnych kont. To tam będziemy je mogli na bieżąco zapisywać i… beztrosko bawić się w wirtuoza haseł, bez obawy, że nie podołamy z zapamiętywaniem. Co więcej, taka aplikacja daje możliwość autouzpełniania hasła podczas logowania.Posiadając menedżer haseł, w zasadzie należy zapamiętać już tylko dwa hasła – to, które pozwoli się do niego zalogować oraz hasło do używanej przez nas skrzynki e-mail – jeśli w jakiś sposób utracimy dostęp do menedżera, tylko poprzez pocztę będziemy w stanie odzyskać lub zresetować hasła do kont, z których korzystamy. Co ważne, hasło do menedżera powinno być dla nas łatwe do zapamiętania, ale jednocześnie unikatowe i silne.Mimo, że korzystamy z menedżera haseł, może się zdarzyć tak, że nie mamy dostępu do komputera lub telefonu, na którym jest on zainstalowany, a właśnie chcemy się zalogować np. do Netfixa. Co wówczas?Po pierwsze, warto skorzystać z takiego menedżera, który ma wersję komputerową oraz mobilną, dając dostęp na do urządzeniu, które akurat mamy pod ręką. Po drugie, warto także zadbać o kopie naszego magazynu-pliku w różnych miejscach. Może to być dysk lokalny na komputerze, dysk chmurowy, np. Google Drive, czy OneDrive. Pamiętajcie, że plik jest cały czas zaszyfrowany i bezpieczny. Odpowiednie ustawienia pozwalają też zadbać o synchronizację naszego magazynu-pliku, wprowadzając na bieżąco aktualizacje.