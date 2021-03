Polska spadła w światowym rankingu bezpieczeństwa z 41 na 48 miejsce - informuje eksperci Check Point Research. Stało się tak za sprawą trojana bankowego Qbot, wykrywanego w co dziesiątej sieci firmowej. Tymczasem na świecie triumfy święci Trickbot, który w lutym został nowym królem malware’u.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Trickbot nowym królem malware’u Po międzynarodowej akcji blokującej botnet Emotet, hakerzy zwrócili się w kierunku Trickbota.

Nawet po usunięciu poważnego zagrożenia (w postaci trojana Emotet – przyp. red.) istnieje wiele innych, które nadal stanowią potężne zagrożenie dla sieci na całym świecie. Organizacje muszą zapewnić, że mają solidne systemy bezpieczeństwa, aby zapobiec atakom na ich sieci i zminimalizować ryzyko wycieku danych. Kompleksowe szkolenie dla wszystkich pracowników ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji zagrożeń rozprzestrzenianych za pomocą poczty elektronicznej. - powiedziała Maya Horowitz, dyrektor ds. Analizy zagrożeń i badań produktów w firmie Check Point.

Polska kolejny raz spada w rankingu bezpieczeństwa

Po akcji Interpolu w wyniku której zablokowany został botnet Emotet, mamy nowego lidera wśród szkodliwego oprogramowania. To Trickbot, który zainfekował ponad 3% firm na całym świecie. Według ekspertów Check Pointa w lutym był on rozprowadzany za pośrednictwem złośliwej kampanii spamowej mającej na celu nakłonienie użytkowników, głównie z sektora prawnego i ubezpieczeniowego, do pobrania na swoje komputery archiwum .zip ze złośliwym plikiem JavaScript. Po otwarciu aplikacja próbowała pobrać kolejne szkodliwe ładunki ze zdalnego serwera.W zeszłym roku Trickbot był czwartym najbardziej rozpowszechnionym złośliwym oprogramowaniem na świecie, wpływając na 8% organizacji. Odegrał kluczową rolę w jednym z najbardziej znanych i kosztownych cyberataków 2020 roku, który uderzył w Universal Health Services (UHS), wiodącego dostawcę opieki zdrowotnej w USA. UHS został zaatakowany przez oprogramowanie ransomware Ryuk, a konsekwencją ataku była strata w wysokości 67 milionów dolarów związana z kosztami przywrócenia systemów informatycznych i utraconymi przychodami. Podczas ataku, hakerzy wykorzystali Trickbota do wykrywania i zbierania danych z systemów UHS, a następnie do dostarczenia ładunku ransomware.Z udostępnionych przez Check Point danych wynika, że na polskich komputerach najczęściej wykrywano trojana bankowego Qbot, który zainfekował blisko co 10 organizację. Głównym zadaniem szkodnika jest przechwytywanie danych z przeglądarki internetowej i zbieranie informacji takich jak numery kart kredytowych czy dane bankowości elektronicznej. W najnowszej wersji oprogramowanie jest w stanie również instalować oprogramowanie ransomware czy dokonywać nieautoryzowanych transakcji bankowych.Rosnące zagrożenie dla polskich użytkowników jest widoczne w rankingu bezpieczeństwa, w którym Polska ulokowała się dopiero na 21 miejscu w Europie i 48 na świecie. Nasze komputery okazały się atakowane częściej niż słowackie, serbskie czy białoruskie. W lutym najbezpieczniejszą na świecie była ponownie sieć puertorykańska, natomiast w Europie brytyjska. Światowym numerem jeden pod względem ilości infekcji jest z kolei Sri Lanka.