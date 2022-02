Trojany bankowe zmieniły wektor ataków. Kto na celowniku?

Trojany bankowe już nie od dziś stanowią zagrożenie, którego powinni się obawiać internauci. Okazuje się jednak, że ostatnio zainteresowaniem cyberprzestępców specjalizujących się w tego rodzaju złośliwym oprogramowaniu cieszą się przede wszystkim firmy. Blisko 4 z 10 cyberataków wycelowanych w komputery PC dotyczyły korporacji.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak duże niebezpieczeństwo stanowią trojany bankowe?

Które rodziny szkodliwego oprogramowania są szczególnie niebezpieczne?

Jakie działania podjąć, aby zabezpieczyć się przed atakami złośliwego oprogramowania?



Porady bezpieczeństwa

Zainwestuj w regularne szkolenie zwiększające świadomość pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa. Uzupełnij szkolenie symulacją ataku phishingowego, aby upewnić się, że Twój personel potrafi rozpoznać wiadomości wysyłane przez oszustów.

Stosuj zaawansowane technologie wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, które pozwalają wykryć nawet nieznane szkodliwe programy bankowe i oferują zespołom ds. operacji bezpieczeństwa pełną widoczność sieci, jak również zapewniają automatyzację reakcji.

Na bieżąco aktualizuj oprogramowanie na wszystkich urządzeniach, aby uniemożliwić atakującym wykorzystanie luk w zabezpieczeniach oraz wniknięcie do Twojej sieci.

W 2021 r. wzrosła liczba zagrożeń dla organizacji finansowych w skali globalnej, jednocześnie utrzymał się trend spadkowy z 2020 r., dotyczący liczby szkodliwych programów, takich jak trojany bankowe, dla urządzeń mobilnych oraz komputerów PC. Liczba użytkowników, którzy zetknęli się ze szkodliwym oprogramowaniem finansowym dla komputerów PC, zmniejszyła się o 35% – z ponad 625 tysięcy w 2020 r. do niemal 406 tysięcy w 2021 r.Chociaż statystki wyglądają optymistycznie, ryzyko cyberataków nie zniknęło, szczególnie w przypadku sieci korporacyjnych. Badacze z firmy Kaspersky wskazują na kontynuację obserwowanego w obecnej dekadzie trendu, w ramach którego trojany bankowe coraz częściej atakują użytkowników korporacyjnych. W okresie od 2018 do 2021 r. wzrost ten wyniósł aż 13,7%.Co więcej, za ataki na około połowę wszystkich ofiar odpowiadały zaledwie cztery rodziny szkodliwego oprogramowania. Podczas gdy Zbot utrzymał swoją pozycję jako najczęściej wykorzystywane szkodliwe oprogramowanie wśród cyberprzestępców finansowych, SpyEye awansował z ósmej lokaty na liście najpowszechniejszych szkodliwych programów bankowych na drugie miejsce. Jednocześnie Emotet (9,3%), określany przez Europol jako „najniebezpieczniejsze szkodliwe oprogramowanie na świecie”, odnotował spadek. Na początku 2021 r. organy ścigania podjęły globalną współpracą w celu zablokowania infrastruktury sieci zainfekowanych urządzeń, która na co najmniej część roku ograniczyła aktywność Emoteta.Firma Kaspersky zaleca następujące działania pozwalające zabezpieczyć firmę przed atakami szkodliwego oprogramowania, jak trojany bankowe: