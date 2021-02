Polskie firmy atakowane przez trojany bankowe

Trojan Emotet wciąż jest najpopularniejszym złośliwym programem, wpływając na 6,4% organizacji na całym świecie -informuje Check Point Research. W 2021 roku nie poprawiła się także pozycja Polski w światowym rankingu cyberbezpieczeństwa. Nasz kraj nadal zajmuje odległe (41) miejsce.

Emotet jest jednym z najbardziej kosztownych i destrukcyjnych wariantów złośliwego oprogramowania, jakie kiedykolwiek widziano, więc wspólny wysiłek organów ścigania w celu jego usunięcia był niezbędny i wydaje się dużym osiągnięciem. Nieuchronnie pojawią się jednak nowe zagrożenia, które go zastępują. - zauważa Maya Horowitz, dyrektor ds. Analizy zagrożeń w firmie Check Point.

Polska nadal nisko w rankingach

W ubiegłym roku nie udało się unieszkodliwić botnetu Emotet. Interwencja Interpolu, będąca zwieńczeniem ponad dwuletniego śledztwa, doprowadziła do 14% spadku infekcji, jednak na pełne wygaszenie botnetu będziemy musieli jeszcze poczekać. Z ostatecznymi efektami tych działań zapoznamy się najprawdopodobniej dopiero po 25 kwietnia. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA oszacował, że naprawienie każdego incydentu z udziałem wirusa Emotet kosztowało organizacje co najmniej 1 milion dolarów.Jak wynika z udostępnionych przez Check Point danych, w Polsce botnet Emotet infekuje ledwie 1,67% sieci firmowych. Zdaniem analityków najczęściej wykrywanym zagrożeniem na naszych komputerach jest obecnie, wpływający na blisko 5,3% sieci.Rok 2021 nie przyniósł niestety zmian, jeśli chodzi o pozycję Polski pod względem bezpieczeństwa cybernetycznego . Nasz kraj wciąż mierzy się z częstymi atakami hakerskimi, o czym niedawno przekonał się CD Projekt RED, producent gier komputerowych i jedna z najlepiej wycenianych firm na polskiej giełdzie. Lutowy atak zakończył się zaszyfrowaniem większości danych należących do firmy oraz wykradzeniem kodów źródłowych kilku produkcji studia. Media donoszą również, że część pracowników prewencyjnie wymienia dowody osobiste i weryfikuje się w BIKJak pokazują styczniowe dane, Polska ulokowała się dopiero na 41 pozycji na świecie i 20 w Europie, dając się wyprzedzić m.in. Białorusi (16. Pozycja na świecie), Ukrainie (20.) czy Słowacji (38.). Pokazuje to skalę zagrożeń z jakimi rodzime firmy muszą się mierzyć każdego dnia.Zdaniem analityków Check Pointa najbezpieczniejszą na świecie była sieć Puerto Rico (terytorium zależne USA), a w Europie - brytyjska. Najwięcej zagrożeń czyha na firmy i użytkowników z Kataru, natomiast w Europie najniebezpieczniejsza jest sieć w Rumunii.