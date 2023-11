Mniej ataków hakerskich na polskie firmy. Nanocore zdetronizował Emotet

Nanocore, Snatch i Tofsee to najczęściej wykrywane w październiku zagrożenia w polskiej cyberprzestrzeni - podaje Check Point Research. Lider września, trojan bankowy Emotet, znalazł się poza podium. Tygodniowa liczba ataków hakerskich na polskie firmy wreszcie spadła - i to po raz pierwszy w 2023 roku poniżej 600.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba ataków na polskie firmy spadła Pod koniec października tygodniowa liczba ataków hakerskich na pojedynczą polską organizację organizacje po raz pierwszy w 2023 roku spadła poniżej 600.

Nie możemy sobie pozwolić na przeoczenie różnych taktyk stosowanych przez hakerów w celu dystrybucji złośliwego oprogramowania, takich jak podszywanie się pod znane marki lub wysyłanie złośliwych plików pocztą elektroniczną. W listopadzie rozpoczyna się sezon zakupowy, więc warto zachować uważność i pamiętać, że cyberprzestępcy aktywnie wykorzystują nasze zwiększone zainteresowanie zakupami – ostrzega Maya Horowitz, wiceprezes ds. badań w Check Point Software.

Październikowe podium szkodliwego oprogramowania to Nanocore, czyli trojan zdalnego dostępu (wykryty po raz pierwszy w 2013 roku) infekujący 2,8% polskich sieci korporacyjnych, ransomware Snatch, wykryty w niemal 2% sieci, oraz wielofunkcyjny malware Tofsee obecny w nieco ponad 1,5% sieci.Koniec października był jednocześnie okresem o najmniejszej aktywności cyberprzestępców od początku roku. W ostatnim tygodniu miesiąca przeprowadzanych było około 590 cyberataków na pojedynczą organizację w tygodniu. Dla porównania w połowie maja liczba cyberataków w Polsce była ponad dwukrotnie wyższa i – jak raportowali analitycy Check Pointa - przekraczała 1200.W skali globalnej najpopularniejszym złośliwym oprogramowaniem był Formbook z wpływem na ok 3% organizacji na całym świecie. Kolejne miejsca zajęły NJRat (wykorzystywany przede wszystkim przeciwko agencjom rządowym na Bliskim Wschodzie) z globalnym wpływem na poziomie 2% i Remcos z wpływem na 2% organizacji na całym świecie.Check Point Research ujawnił również, że najczęściej wykorzystywaną luką jest obecnie „Zyxel ZyWALL Command Injection (CVE-2023-28771)”, która dotyka 42% organizacji na całym świecie. Kolejne to „Command Injection Over HTTP” oraz „Web Servers Malicious URL Directory Traversal”, mające wpływ na podobną liczbę przedsiębiorstw.