Ile kosztuje dostęp do internetu? W Polsce najlepsze oferty

Ile kosztuje dostęp do internetu? Z analizy przeprowadzonej przez Picodi Polska wynika, że ceny na świecie są bardzo zróżnicowane. Na jej potrzeby wzięto pod lupę oferty 364 dostawców sieci z 85 zakątków naszego globu. Oto, co udało się ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jaką prędkość internetu najczęściej oferują operatorzy?

Jaki internet oferują operatorzy w cenie do 20 euro?

Gdzie i w jakich cenach dostępny jest internet 1 Gb/s?

100 Mb/s najczęściej oferowaną prędkością na świecie

Internet do 20 € miesięcznie

Ile kosztuje internet 1 Gb/s na świecie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie i w jakich cenach dostępny jest internet 1 Gb/s? W Wenezueli dostęp do internetu z prędkością 1 Gb/s kosztuje około 100 € Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Według najnowszych danych Speedtest.net, średnia prędkość internetu na świecie wynosi 85 Mb/s. Z kolei do oglądania wideo o jakości 4K UHD na najpopularniejszych platformach streamingowych wystarczy łącza od 15 Mb/s do 50 Mb/s.Z danych Picodi.com wynika, że oferta 100 Mb/s występuje w ofertach dostawców internetu najczęściej – bo w 74 z 85 analizowanych krajów. W takich krajach jak Chiny, Hiszpania, Francja czy Singapur najwięksi dostawcy internetu już nie oferują takiego „wolnego” internetu.Z kolei najniższe ceny za prędkość 100 Mb/s odnotowano w Rosji (5,3 €/mies.), Ukrainie (5,6 €) oraz Rumunii (6,1 €).Aczkolwiek w naszym kraju najczęściej występującą prędkością w ofertach największych dostawców internetu jest 600 Mb/s, którego średnia cena wynosi 15,5 €/mies.Podobnie jak w 2019 roku, sprawdziliśmy, na jaką prędkość można liczyć, przeznaczając do 20 € miesięcznie na internet (ok. 90 zł). Z zestawienia wypadły 34 kraje, głównie z Europy Zachodniej, ale też Kanada, RPA, Japonia, Australia czy Nowa Zelandia. W tych krajach najwięksi dostawcy nie oferują internetu w takim przedziale cenowym.Na szczycie tego rankingu znalazła się Łotwa, gdzie w cenie poniżej 20 € można dostać prędkość 1,2 Gb/s.. W tej grupie krajów są m.in. Węgry, Litwa, Słowacja i Ukraina.Zwiększyła się także o połowę liczba krajów, gdzie taka prędkość jest oferowana na rynku.W szeregu państw tak szybki internet jest luksusem dostępnym dla nielicznych: na Filipinach, Kostaryce, w Paragwaju, Peru i Wenezueli dostęp do internetu z prędkością 1 Gb/s kosztuje około 100 € lub więcej.W Polsce 1 Gb/s jest dostępny już od 15,3 € (69 zł) miesięcznie.Najmniej za abonament 1 Gb/s płaci się w Ukrainie (7,8 € miesięcznie), Rumunii (8,7 €/mies.) i Rosji (9,7 €/mies.).