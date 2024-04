Jakie strony internetowe popularne w Wielkanoc?

PBI oraz Gemius przedstawiają kolejną już analizę danych z badania Mediapanel, która poświęcona została internetowej aktywności Polaków podczas tegorocznej Wielkanocy. Pod lupę wzięto okres od 1 marca do 2 kwietnia 2024. Oto, co udało się ustalić autorom badania.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy Wielkanoc była dla Polaków okazją do surfowania po internecie?

Jak dużą popularnością cieszyły się witryny i aplikacje z kategorii „Edukacja”?

Czy podczas Wielkanocy Polacy planowali wyjazdy turystyczne?

Z internetu na świąteczny stół

Podróż last minute

Odpoczynek od nauki

Podobnie jak w latach ubiegłych, podobnie w tym roku kategorią, która notuje duże wzrosty w okresie świątecznym jest „Kuchnia, gotowanie”. Wzrost liczby użytkowników przeglądających przepisy online rozpoczął się w Wielki Czwartek (28 marca), osiągając apogeum w przedświąteczną sobotę (30 marca). Tego dnia liczba RU wyniosła rekordowe 4,7 mln. Co ciekawe, najdłuższy czas na użytkownika (ATS) odnotowaliśmy w Wielki Piątek (29 marca) – 7m i 33s (4m i 13s w czwartek i 6m i 11s w sobotę). Również w piątek internauci wygenerowali najwięcej odsłon na stronach internetowych i aplikacjach z omawianej kategorii: 14,5 mln.Aż 71,3% użytkowników kategorii „Kuchnia, gotowanie” stanowiły w dniach 28-30 marca kobiety. Odpowiadają one również za 80,9% wszystkich wykonanych na niej odsłon.Ciekawą dynamikę zaobserwowaliśmy także w kategorii „Podróże i turystyka”. W wielkanocny poniedziałek (1 kwietnia) miał miejsce istotny skok liczby użytkowników (2,4 mln), a zwyżka RU utrzymywała się również we wtorek, 2 kwietnia (2,3 mln). Liczba odsłon wyniosła 1 kwietnia 7,2 mln, natomiast nazajutrz – aż 9 mln. Niewykluczone, że internauci – zainspirowani dobrą pogodą – organizowali spontaniczne wyjazdy Poniedziałek wielkanocny był też dniem szczególnej popularności kategorii „Serwisy pogodowe”. Zagregowane w niej strony internetowe i aplikacje odwiedziło wówczas 4,2 mln osób, które wygenerowały 8,2 mln odsłon. Jeszcze wyższe wyniki padły 2 kwietnia, kiedy to na serwisach pogodowych odnotowaliśmy 4,5 mln RU oraz 8,6 mln odsłon.Czas świąt łączył się z odpoczynkiem i relaksem, co znalazło odzwierciedlenie w kategorii „Edukacja”. Począwszy od piątku 29 marca odnotowaliśmy na niej znacząco niższy niż zwykle ruch – w Wielką Sobotę i wielkanocną niedzielę liczba RU wyniosła 3,6 mln, a liczba odsłon odpowiednio 7,2 oraz 8,3 mln. W poświąteczny wtorek nastąpiło duże odbicie: tego dnia strony internetowe i aplikacje poświęcone edukacji odwiedziło 6,5 mln osób, które wygenerowały 32,4 mln odsłon.