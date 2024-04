Cyberataki zero day groźniejsze niż myślisz. Jak się bronić?

Cyberataki zero day są groźniejsze niż mogłoby się wydawać. Problem stanowi przede wszystkim ich bardzo wysoka dynamika, przez co skuteczna i szybka reakcja na nie jest prawdziwym wyzwaniem. Jak chronić się przed tego rodzaju niebezpieczeństwem?

Ataki zero day

Ataki zero day

Dlaczego są szczególnie niebezpieczne

Przestępcy działający w obszarze ataków zero day stają się coraz bardziej zorganizowani i bezwzględni, wykorzystując lukę w zabezpieczeniach, której ani twórcy, ani użytkownicy oprogramowania nie są jeszcze świadomi. - mówi Robert Dziemianko, Marketing Manager G DATA Software.

Jak chronić się przed niewidzialnym zagrożeniem

Zwiększenie świadomości

Zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni to nie tylko kwestia narzędzi i technologii, ale także naszej własnej czujności. Każdy z nas może poprawić swoją ochronę przed atakami typu zero day, aktywnie ulepszając swoje nawyki online. - mówi Robert Dziemianko.

Zagrożenie zero day to luka w oprogramowaniu, która nie została wcześniej zauważona przez producenta. Dotyczy ona na przykład przeglądarek, stron internetowych oraz aplikacji. Dlaczego zero day? Ponieważ cyberprzestępcy wykorzystują czas, w którym luka zabezpieczenia oprogramowania nie jest wykryta lub producent nie zdążył jej jeszcze naprawić.Wówczas dochodzi do exploit zero day, czyli ataku polegającego na zainfekowaniu oprogramowania specjalnym kodem. Haker włamuje się do systemu w celu kradzieży danych, szpiegowania konkurenta lub wykonania innych szkód. Atak może przybrać wiele postaci, jak na przykład trojany , oprogramowania śledzące, czy szkodliwe pliki i programy.Ataki zero day są szczególnie niebezpieczne z kilku powodów. Z uwagi na to, że producent jeszcze nie zdążył naprawić luki, systemy nie są przygotowane na exploit zero day i nie posiadają linii obrony. Ataki mają bardzo dynamiczny przebieg, więc czas reakcji jest bardzo ograniczony. Należy zatem działać szybko i skutecznie. Należy również zachować czujność, ponieważ tego rodzaju ataki często nie mają sygnatury, która jest łatwo zauważalna i mogłaby być szybko wykryta przez oprogramowanie antywirusowe Istnieje wiele sposobów, aby zapobiec niepożądanym działaniom cyberprzestępców. Zawsze należy pamiętać o aktualizacjach oprogramowania. Hakerom łatwiej jest przeprowadzić ofensywę na starszych i niewspieranych wersjach programów, czy systemów. Warto również wykonywać kopię ważnych plików i danych, aby zapobiec ich utracie i w razie wypadku przywrócić system do poprzedniego stanu.Jednym z kluczowych narzędzi w zwalczaniu ataków zero day jest oprogramowanie antywirusowe. Dzięki zaawansowanym technologiom i algorytmom możliwe jest wykrywanie podejrzanych wzorców zachowań, czy nieznanych plików. Wiele nowoczesnych rozwiązań antywirusowych, jak na przykład. G DATA Antivirus, stosuje zaawansowane techniki analizy behawioralnej i sztuczną inteligencję, co umożliwia identyfikację potencjalnego niebezpieczeństwa.Ponadto, niektóre oprogramowania antywirusowe korzystają z chmury obliczeniowej do szybkiej analizy dużej ilości danych i identyfikacji nowych zagrożeń. Wówczas nawet w przypadku pojawienia się nowej luki w zabezpieczeniach, oprogramowanie antywirusowe może natychmiast dostosować się do zmieniających się warunków, zapewniając skuteczną ochronę dla użytkowników.Ważnym elementem w zwalczaniu ataków zero day jest również świadomość użytkowników. Oczywiście, nie zawsze możliwe jest wykrycie potencjalnych zagrożeń. Najlepiej unikać zbędnego ryzyka i nie otwierać podejrzanych załączników ani nie klikać w podejrzane linki. Dlatego też edukacja użytkowników w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu oraz rozpoznawania potencjalnych zagrożeń odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu atakom zero day.