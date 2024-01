Okres świąteczny - czego szukali internauci?

W okresie okołoświątecznym, czyli od 23.12.2023 do 6.01.2024 ruch w internecie był mniejszy, choć oczywiście niektóre kategorie odnotowały wzrost liczby internautów - wynika z badania Mediapanel realizowanego przez firmy Polskie Badania Internetu i Gemius. W okolicach Bożego Narodzenia były to serwisy o tematyce kulinarnej i teologiczno-religijnej, a w okolicach Sylwestra i Nowgo Roku - Senniki, horoskopy, czy magia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich serwisów korzystaliśmy najczęściej w Boże Narodzenie?

Jakie kategorie zanotowały wzrosty liczby użytkowników w okolicach Sylwestra?

W których serwisach wzrósł średni czas na użytkownika?



Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba użytkowników kategorii Kuchnia i gotowanie Sobota poprzedzająca Wigilię to tryumf kategorii Kuchnia, gotowanie – zanotowała ona o 61,4% więcej użytkowników niż w pozostałe soboty grudnia. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba użytkowników kategorii Podróże i turystyka Pierwszy tydzień stycznia przyniósł wzrosty w kategoriach Podróże i turystyka (dziennie średnio o 25,9% więcej niż w tygodniach 27.11-17.12), Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Liczba użytkowników kategorii Serwisy VOD i OTT Wydłużył się też czas na użytkownika w kategoriach zyskujących użytkowników w święta – takich jak Serwisy VOD i OTT (o 12,7%), Gry i serwisy o grach (o 11,8%) czy Plotki, życie gwiazd (o 7,2%). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

W Boże Narodzenie rzadziej korzystano z internetu. W Wigilię liczba internautów spadła o 3% w stosunku do poprzednich niedziel, a w dniu Bożego Narodzenia o 4% w stosunku do poprzednich poniedziałków. Regułą jest, że ruch w sieci jest zawsze mniejszy w święta niż w dni powszednie. W tym przypadku jednak w tygodniu 25-31.12 z sieci skorzystało średnio dziennie o 1,4% internautów mniej niż w tygodniach 27.11-17.12.Jeśli chodzi o poszczególne kategorie serwisów, największe spadki liczby użytkowników zanotowały Edukacja – o 38,1% oraz Praca - o 24%. Spadła też liczba użytkowników serwisów i aplikacji z kategorii Pogoda – o 23,5%.Natomiast niektóre typy serwisów zainteresowały większą niż zazwyczaj liczbę użytkowników. Sobota poprzedzająca Wigilię to tryumf kategorii Kuchnia, gotowanie – zanotowała ona o 61,4% więcej użytkowników niż w pozostałe soboty grudnia. Przez cały tydzień świąteczny przyrastał także ruch w kategorii Teologia i religia. W Wigilię i Sylwestra można było zaobserwować wzrosty liczby użytkowników kategorii Streaming audio – w Wigilię zapewne słuchali oni kolęd, w Sylwestra puszczali muzykę taneczną.Z dużych kategorii o 11,5% użytkowników więcej zanotowały Serwisy VOD i OTT z rekordowym wynikiem 3,88 mln użytkowników w drugi dzień świąt. Rekordowy wzrost w tygodniu świątecznym zanotowała kategoria Senniki, horoskopy, magia – o 21,1%. Jest to jednak to kategoria mała – w rekordowy pierwszy dzień nowego roku odwiedziło ją 253 tys. użytkowników. Wolne dni (czy wolniejsze tempo pracy) przełożyły się też na wzrost o 12,3% w kategorii Plotki, życie gwiazd. Rekord grudnia (ponad 5 mln użytkowników) padł w tej kategorii w sobotę 30 grudnia, zapewne w związku z przygotowaniami do telewizyjnych sylwestrów. Kategoria triumfowała też w Nowy Rok, kiedy odwiedziło ją 5,81 mln internautów.Pierwszy tydzień stycznia oprócz ożywienia w kategoriach informacyjnych i wspomnianych już plotkach przyniósł wzrosty w kategoriach Podróże i turystyka (dziennie średnio o 25,9% więcej niż w tygodniach 27.11-17.12), Budownictwo i nieruchomości (+25,8%) i Serwisy pogodowe (+10,9%). Oznacza to, że zaczął się już czas planowania ferii i wakacji lub wiosennych remontów oraz codziennych dojazdów do pracy i szkoły.W typach serwisów, które tracą najwięcej użytkowników w święta, równocześnie zostają użytkownicy najbardziej zaangażowani - można zaobserwować wzrosty średniego czasu na użytkownika. Taka tendencja wystąpiła w kategoriach Biznes, finanse, prawo, Informacje i publicystyka – ogólne, Motoryzacja czy Budownictwo i nieruchomości. Równocześnie, wydłużył się też czas na użytkownika w kategoriach zyskujących użytkowników w święta – takich jak Serwisy VOD i OTT (o 12,7%), Gry i serwisy o grach (o 11,8%) czy Plotki, życie gwiazd (o 7,2%). Ze względu na więcej wolnego czasu, internauci mogli go przeznaczyć więcej na ulubione aktywności.