2023 był rokiem ransomware

W 2023 roku liczba ataków ransomware wzrosła o 33 proc. względem 2022 roku. Próby takiego ataku doświadczyła nawet 1 na 10 organizacji. Branżą najczęściej atakowaną był sektor badań i edukacji, a największy wzrost liczby cyberataków dotyczył sektora handlu detalicznego/hurtowego - wynika z danych ujawnionych przez Check Point Research.

Średnia liczba wszystkich ataków na pojedynczą organizację wg branż Liczba ataków na sektor edukacyjny/badawczy spadła o 12%, ale nadal pozostaje on na szczycie listy z największą liczbą cyberataków.

Ransomware rośnie

Wpływ ransomware na organizacje - regiony Wpływ ransomware na organizacje był widoczny w każdym regionie świata, przy czym region APAC (Azja-Pacyfik) miał najwyższy wskaźnik – 11 proc. organizacji doświadczyło próby ataku.

Z danych Check Point Research wynika, że organizacje doświadczyły średnio 1158 cyberataków tygodniowo. To więcej niż w 2022 roku, co sygnalizuje stały i niepokojący trend w krajobrazie zagrożeń cyfrowych.W 2023 r. ataki typu ransomware (kradzież danych i wymuszanie okupu) nadal stanowiły poważne zagrożenie, zwłaszcza dla mniejszych i słabiej zabezpieczonych firm. Taktyka ta jest widoczna w dwóch najgłośniejszych incydentach hakerskich ostatnich miesięcy - atakach MOVEit i GoAnywhere. Cybeprzestępcy nie wykorzystywali tradycyjnego oprogramowania ransomware opartego na szyfrowaniu, lecz koncentrowali się na wymuszeniach, w których żądali zapłaty w zamian za nieujawnianie publicznie skradzionych danych.Podział branżowy ujawnia bardziej dynamiczną zmianę. Sektor edukacyjny/badawczy, który wcześniej był głównym celem ataków, odnotował znaczny spadek liczby ataków o 12%, choć nadal pozostaje na szczycie listy z największą liczbą cyberataków. Znaczący wzrost widoczny jest w przypadku sektora handlu detalicznego/hurtowego, który odnotował wzrost o 22%, co może bardzo niepokoić największe gospodarki świata oparte na handlu. 3% wzrost ataków w sektorze opieki zdrowotnej jest szczególnie niepokojący, biorąc pod uwagę krytyczny charakter jego usług.W 2023 roku 10 proc. organizacji na całym świecie doświadczyło próby ataku ransomware . Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 7 proc. organizacji dotkniętych tym samym zagrożeniem w 2022 roku, a także najwyższy wskaźnik w ostatnich latach.Wpływ ransomware na organizacje był widoczny w każdym regionie świata, przy czym region APAC (Azja-Pacyfik) miał najwyższy wskaźnik – 11 proc. organizacji doświadczyło próby ataku. W obu Amerykach odnotowano największy wzrost - z 5 proc. organizacji w 2022 r. do 9 proc. w ubiegłym roku. Również w Europie nastąpił przyrost z 8 -10 proc.Branże, na które w 2023 r. najczęściej wpływały ataki ransomware to edukacja/badania – 22 proc. organizacji; instytucje rządowe/wojskowe – 16 proc. oraz opieka zdrowotna – 12 proc.