Wakacje 2023: w internecie trwa dyskusja o kierunkach i liniach lotniczych

Wakacje 2023 już za kilka dni. Temat wakacyjnych planów staje się zatem coraz bardziej aktualny, ale dyskusja dotycząca topowych kierunków urlopowych i jakże ważnych w tym kontekście przewoźników lotniczych, trwa w polskim internecie już od dłuższego czasu. O kim i o czym rozmawiają Polacy? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza analiza opracowana przez SentiOne. Oto jej wyniki.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Które linie lotnicze cieszą się największą popularnością w dyskusjach prowadzonych w polskim internecie?

W jakim kontekście najczęściej pojawia się temat linii lotniczych?

O których kierunkach wakacyjnych mówimy niemal nagminnie?

Grecja najbardziej popularna, Turcja najbardziej lubiana

Najbardziej pozytywnie oceniane kierunki, czyli Turcja, Grecja i Egipt, to również te, o których dużo rozmawia się w social mediach. We wszystkich tych trzech przypadkach ponad 40 proc. wypowiedzi na ich temat pochodzi z Facebooka. Grecja częściej od pozostałych pojawia się również na Instagramie i TikToku - mówi Wojciech Łuszczyński, Head of Marketing w SentiOne - TikTok coraz częściej jest postrzegany jako medium, które może przynieść określone korzyści biznesowe, a firmy chętniej nawiązują współprace z TikTokerami. Jeśli chodzi o długość czasu spędzanego w aplikacji, to inne platformy społecznościowe już dawno zostały za nim w tyle.

LOT cieszy się coraz większą popularnością

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samolot Liczba wypowiedzi na temat linii lotniczych rośnie wraz ze zbliżaniem się sezonu wakacyjnego

Jak działa monitoring Internetu i jak przeprowadziliśmy badanie?

Przed nami ostatnie dni zajęć szkolnych, po których będzie już można wyruszyć na wakacje . Według danych CBOS podróżami za granicę zainteresowanych jest 42 proc. Polaków planujących wyjazdy. SentiOne, polska firma zajmująca się m.in. monitoringiem Internetu z wykorzystaniem zaawansowanej technologii sztucznej inteligencji, sprawdziła, jak w ostatnich 30 dniach kształtowałooraz ich opinie na tematSporą popularnością wśród Polaków cieszą się wyjazdy do. Znajduje to odbicie w wypowiedziach Internautów - od 3 miesięcy liczba zarówno wzmianek, jak i polubień oraz komentarzy do artykułów i postów w social mediach na temat tych krajów systematycznie rośnie.Do najpopularniejszych wzmianek na ich temat, zarówno pod względem liczby komentarzy, jak i zasięgu wyświetleń, należą artykuły na portalach internetowych- na korzyść tych drugich. Największym zainteresowaniem cieszy się Grecja, a wypowiedzi na jej temat w ciągu ostatnich 30 dni osiągnęły 11 mln wyświetleń.Wzrostowi liczby wypowiedzi na temat poszczególnych krajów towarzyszy- liczba tych o pozytywnym wydźwięku ogółem wzrosła o 10,6 proc., a negatywnych aż o 20 proc.(czyli stosunkiem liczby wzmianek pozytywnych do negatywnych, gdzie 1 oznacza brak wypowiedzi o negatywnym wydźwięku) niezmiennie od 3 miesięcy cieszy się- w tym czasie wzrósł on z 0,66 do 0,7. Również w przypadku Egiptu, Grecji i Bułgarii wskaźnik ten wzrósł, natomiast Hiszpania odnotowała znaczący spadek - z 0,61 na 0,44.Polskie lotniska aktualnie biją swoje historyczne rekordy, jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Według analizy SentiOne w rozmowach polskich internautów z ostatnich 30 dni najczęściej wymieniane są trzy linie lotnicze -. Ponad połowa wypowiedzi dotyczy LOT-u, o którym sporo pisano m.in. w kontekście incydentu z dronem latającym nad warszawskim Lotniskiem Chopina.Tak samo jak w przypadku popularnych kierunków wyjazdowych, liczba wypowiedzi na temat linii lotniczych rośnie wraz ze zbliżaniem się sezonu wakacyjnego. O liniach lotniczych najwięcej pisze się woraz. Duże zainteresowanie wzbudziła informacja, że Ryanair planuje budowę centrum symulatorowo - treningowego w Krakowie.spośród trzech wymienionych linii może pochwalić się- 0,38. Jednak jeszcze trzy miesiące temu było to 0,41, a liczba negatywnych wzmianek na jego temat wzrosła w tym czasie o ponad 20 proc. W przypadku LOTu wskaźnik BHI utrzymuje się na stałym poziomie (0,25-0,24), a w przypadku Ryanaira wzrósł z 0,26 na 0,31.