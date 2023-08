Najszybszy internet mobilny i 5G w VII 2023

Jesteśmy na półmetku lata. Lipiec to miesiąc urlopów, podczas których niektórzy decydują się na cyfrowy detox, a inni – wręcz przeciwnie – nie odrywają wzroku od ekranu, co rusz informując swoich obserwatorów, gdzie są, co robią i jak się bawią. Dla tych ostatnich szybkość internetu mobilnego bywa kwestią najwyższej wagi. Który z operatorów oferował w lipcu najlepszą szybkość pobierania i wysyłania danych? Odpowiedzi na to pytanie dostarcza najnowszy ranking portalu RFBenchmark.pl.

Stan Internetu mobilnego w Polsce w lipcu 2023



Wyniki 5G

Średnia szybkość pobierania danych: Plus (146,2 Mb/s)

Kliknij, aby powiekszyć fot. Kaspars Grinvalds - Fotolia Gdzie najszybszy internet mobilny w lipcu 2023? W wyścigu o tytuł lidera w kategorii wysyłania danych w sieci 4G LTE w Polsce, zdobywcą pierwszego miejsca okazał się Play

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile (35,9 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (27,3 ms)

Szybkość internetu mobilnego - wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (46,8 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,6 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (29,3 ms)

Liczba pomiarów w lipcu 2023 wyniosła 438 932. Technologia 5G została wykorzystana w 64 419 testach (14,67%), 343 921 to efekt badań Internetu mobilnego z wykorzystaniem 4G LTE (78,35%). Pozostałe pomiary wykonano z użyciem starszych technologii WCDMA (6,98%).Biorąc pod uwagę popularność operatorów wśród dokonywanych pomiarów to najczęściej badany był zasięg sieci Orange (33,5%), następnie w sieci Play (32,1%), Plus (18%) i T-Mobile (16,4%).W analizie średnich prędkości pobierania danych w sieci 5G w Polsce, operator Plus zajął czołowe miejsce, osiągając imponujący wynik 146,2 Mb/s. Pozostałe wyniki także były konkurencyjne, z T-Mobile na czele, który osiągnął 59,2 Mb/s, co plasuje go tuż przed Play z wynikiem 56,6 Mb/s. Orange natomiast zajął ostatnie miejsce w tej kategorii, z wynikiem 55,4 Mb/s.Różnice w wynikach pomiędzy operatorami (z wyjątkiem Plusa) są stosunkowo niewielkie, co wskazuje na zaciętą rywalizację i wysoki standard usług. Wyniki te podkreślają znaczenie inwestycji w infrastrukturę 5G i pokazują, że polscy operatorzy są zdeterminowani, aby dostarczać swoim klientom najwyższą jakość połączenia.W kategorii średniej prędkości wysyłania danych w sieci 5G, T-Mobile zajął czołowe miejsce, osiągając wynik 35,9 Mb/s. Jest to wyraz zaangażowania operatora w zapewnienie wysokiej jakości usług. Blisko tego wyniku znalazł się operator Play z prędkością 35,5 Mb/s, co świadczy o silnej konkurencji w tej kategorii. Operator Orange również wykazał się solidną prędkością, osiągając 33,6 Mb/s. W porównaniu, Plus zajął ostatnie miejsce z wynikiem 25,0 Mb/s, co może sugerować, że operator ten może skupiać się na innych aspektach swoich usług.W kategorii najniższej wartości ping, istotnej dla płynności połączeń w czasie rzeczywistym, operator Play zajął pierwsze miejsce, osiągając wynik 27,3 ms. Jest to bardzo dobry rezultat, który może przyciągać graczy i użytkowników wymagających niskiego opóźnienia.T-Mobile nie odstaje zbytnio, z wynikiem 28,3 ms, co również wskazuje na wysoką jakość usługi. Orange, z wartością 30,8 ms, również zapewnia akceptowalne opóźnienie. Plus, z wynikiem 34,9 ms, znajduje się na końcu tej listy, ale wciąż oferuje konkurencyjne opóźnienie.Ogólnie rzecz biorąc, wyniki te pokazują, że wszyscy główni operatorzy w Polsce są w stanie dostarczyć usługi z akceptowalnym poziomem opóźnienia, co jest kluczowe dla nowoczesnych aplikacji i usług.W badaniu dotyczącym prędkości pobierania danych w sieci 4G LTE na terenie Polski, T-Mobile wyłonił się na szczycie listy z prędkością 46,8 Mb/s, co podkreśla jego zobowiązanie do zapewnienia klientom wysokiej jakości usług.Orange i Play również osiągnęli znaczące wyniki, z prędkościami odpowiednio 43,1 Mb/s i 42,1 Mb/s, co świadczy o zrównoważonym poziomie konkurencji w tej kategorii. Z kolei Plus, mimo iż osiągnął niższą prędkość 36,4 Mb/s, nadal prezentuje stabilne połączenie dostosowane do potrzeb większości użytkowników.Różnorodność wyników między poszczególnymi operatorami internetu mobilnego nie jest drastyczna, co sugeruje, że rynek 4G LTE w Polsce jest dobrze zorganizowany i konkurencyjny. Te wyniki dodatkowo podkreślają, że technologia 4G pozostaje istotna i niezawodna, nawet w dobie rozwijającej się technologii 5G.W wyścigu o tytuł lidera w kategorii wysyłania danych w sieci 4G LTE w Polsce, zdobywcą pierwszego miejsca okazał się Play, osiągając prędkość 22,6 Mb/s. T-Mobile z wynikiem 19,6 Mb/s zdołał zdobyć drugie miejsce na podium, minimalnie wyprzedzając Orange, który zajął trzecie miejsce z wynikiem 19,5 Mb/s. Plus, mimo solidnej prędkości 17,6 Mb/s, nie zdołał się znaleźć na podium, zajmując ostatnie miejsce w tej rywalizacji.W kategorii najniższego ping w sieci 4G LTE, Play ponownie na szczycie zestawienia z wynikiem 29,3 ms. T-Mobile i Orange zrównoważyli swoje pozycje, obaj osiągając identyczny wynik 32,2 ms. Plus natomiast znalazł się na końcu tabeli z wartością 38,4 ms, co może wskazywać na większe opóźnienia w ich sieci. Wyniki te pokazują, że różnice w ping między operatorami są zauważalne, ale nie drastyczne, co sugeruje, że każdy z nich jest w stanie zapewnić przyzwoity poziom usługi.