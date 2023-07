Najszybszy internet mobilny i 5G w VI 2023

Lato i wakacje to okres, kiedy szczególnie ważny jest szybki i niezawodny internet mobilny. Portal RFBenchmark.pl prezentuje najnowszy ranking który tradycyjnie już analizuje ofertę internetu mobilnego oferowanego przez największych w Polsce operatorów sieci komórkowych. Zaprezentowano wyniki z podziałem na sieci 5G i 4G LTE. Kto był najlepszy w rankingu średniej szybkości pobierania danych, średniej szybkości wysyłania danych oraz średniej wartości ping?

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w V 2023

Stan Internetu mobilnego w Polsce w czerwcu 2023



Wyniki 5G



Średnia szybkość pobierania danych: Plus (142,8 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: T-Mobile (35,7 Mb/s)

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Gdzie najszybszy internet mobilny w czerwcu 2023? T-Mobile utrzymał, a nawet umocnił swoje pierwsze miejsce w kategorii szybkości pobierania danych, osiągając wynik 44,5 Mb/s.

Najniższa wartość ping: Play (27,3 ms)

Wyniki 4G LTE



Średnia szybkość pobierania danych: T-Mobile (44,5 Mb/s)

Średnia szybkość wysyłania danych: Play (22,0 Mb/s)

Najniższa wartość ping: Play (30,0 ms)

Przeczytaj także: Najszybszy internet mobilny i 5G w IV 2023

W czerwcu 2023 roku przeprowadzono łącznie 556 827 pomiarów. Najwięcej pomiarów (80%) dotyczyło technologii LTE.Najwięcej pomiarów przeprowadzono w zasięgu sieci Orange (33,7%), następnie w sieci Play (31,7%), Plus (17,8%) i T-Mobile (16,8%).Plus utrzymał swoją czołową pozycję, osiągając bardzo dobry wynik 142,8 Mb/s. T-Mobile, z rezultatem 57,7 Mb/s, zajął drugie miejsce, zostawiając za sobą Play, który osiągnął 53,9 Mb/s. Orange, z wynikiem 50,4 Mb/s, uplasował się na czwartym miejscu.W kategorii szybkości wysyłania danych w sieci 5G, T-Mobile z wynikiem 35,7 Mb/s ponownie jest liderem. Play, z wynikiem 34,9 Mb/s, zajął drugie miejsce. Orange, z wynikiem 32,3 Mb/s, zdobył trzecie miejsce, a Plus z wynikiem 24,9 Mb/s zajął ostatnie miejsce.Play z wynikiem 27,3 ms okazał się ponownie najlepszym operatorem w Polsce jeżeli chodzi o ping 5G. T-Mobile, z wynikiem 28,8 ms, zajął drugie miejsce. Orange, z wynikiem 30,8 ms, stanął na trzecim miejscu podium, natomiast Plus w tej kategorii z wynikiem 35,9 ms zamknął tabelę.T-Mobile z wynikiem 44,5 Mb/s obronił pierwszą pozycję. Play, z wynikiem 40,5 Mb/s, uplasował się tuż za nim, nieznacznie wyprzedzając Orange, który osiągnął 40,1 Mb/s. Plus, z wynikiem 33,8 Mb/s, zajął czwarte miejsce.Play z wynikiem 22,0 Mb/s okazał się niekwestionowanym liderem. T-Mobile, z wynikiem 19,1 Mb/s, zajął pozycję wicelidera, a Orange, z wynikiem 18,8 Mb/s, zdobył brązowy medal. Plus, mimo swojej silnej pozycji w innych kategoriach, w tej kategorii z wynikiem 16,7 Mb/s był najsłabszy w stawce.Play nadal znajduje się na pierwszej pozycji z wynikiem 30,0 ms. Orange, z wynikiem 31,7 ms, zajął drugie miejsce, a T-Mobile, z wynikiem 33,5 ms, uplasował się na trzecim miejscu. Plus w tej kategorii z wynikiem 38,2 ms znalazł się na czwartym miejscu.