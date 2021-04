Jak zmieniło się złośliwe oprogramowanie finansowe?

Wprawdzie złośliwe oprogramowanie finansowe rozsyłane było ostatnio nieco rzadziej, to jednak nie sposób nie wspomnieć o jego ewolucji, do której doszło w czasach pandemii. Cyberprzestępcy zaczęli się bowiem imać nowych i bardziej zaawansowanych narzędzi ataków. Zmienił się również wektor geograficzny tych ostatnich - tym sposobem nasz kraj znalazł się w TOP 10 krajów najczęściej atakowanych przez mobilne cyberzagrożenia finansowe.

Rosja: 0,72%

Afryka Południowa: 0,66%

Australia: 0,59%

Hiszpania: 0,29%

Tadżykistan: 0,21%

Turcja: 0,20%

Stany Zjednoczone: 0,18%

Włochy: 0,17%

Ukraina: 0,17%

Armenia: 0,16%

Japonia: 2,83%

Tajwan: 0,87%

Hiszpania: 0,77%

Włochy: 0,71%

Turcja: 0,60%

Republika Korei: 0,34%

Rosja: 0,25%

Tadżykistan: 0,21%

Polska: 0,17%

0,17% Australia: 0,15%



W 2020 roku wiele nowych państw stało się wylęgarnią cyberinfekcji. Najlepszym tego przykładem była Japonia, która doświadczyła fali ataków z wykorzystaniem trojana bankowego Wroba.g. Pozytywna wiadomość jest taka, że większości z tych ataków można uniknąć. Dlatego zachęcamy użytkowników, aby zachowywali wyjątkową ostrożność, przeprowadzając mobilne transakcje finansowe – powiedział Wiktor Czebyszew, starszy ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z firmy Kaspersky.

Jak się chronić przed szkodliwym oprogramowaniem finansowym?

Eksperci z firmy Kaspersky zalecają użytkownikom podjęcie następujących działań w celu zabezpieczenia się przed szkodliwym oprogramowaniem finansowym:

Instaluj aplikacje wyłącznie z wiarygodnych źródeł, takich jak oficjalne sklepy.

Sprawdź, czy uprawnienia, jakie chce otrzymać instalowana aplikacja, odpowiadają jej funkcjom.

Zainstaluj godne zaufania rozwiązanie bezpieczeństwa, takie jak Kaspersky Total Security, w celu zapewnienia sobie ochrony przed szerokim wachlarzem cyberzagrożeń finansowych.

Rozwój nowych technik rozprzestrzeniania szkodników oraz koncentracja na urządzeniach mobilnych stanowią zmianę taktyki. Szczególnie wyraźny wpływ miało to na mobilne trojany bankowe , czyli szkodliwe oprogramowanie tworzone w celu kradzieży danych uwierzytelniających, a nawet środków z kont bankowych użytkowników.W 2019 roku lista 10 państw o najwyższym odsetku użytkowników, którzy zetknęli się z mobilnym złośliwym oprogramowaniem bankowym, wyglądała następująco:Jednak w 2020 r. sytuacja zmieniła się diametralnie, co widać w przetasowaniu, jakie nastąpiło w tabeli przedstawiającej najczęściej atakowane państwa. Rosja, długotrwały lider, spadła na siódme miejsce. Jednocześnie Japonia i Tajwan, które nie weszły do pierwszej dziesiątki w 2019 r., zajęły teraz dwie najwyższe pozycje. Na dziewiątym miejscu listy znalazła się Polska.