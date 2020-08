Nowe, lepsze wersje antywirusów Bitdefender

Bitdefender informuje o ulepszonych możliwościach oprogramowania Antivirus Plus, Internet Security oraz Total Security. Ich użytkownicy mogą liczyć na lepszą ochronę przed zagrożeniami oraz poprawę komfortu pracy. Nowe rozwiązania są dostępne na Windows, Mac OS, Android oraz iOS.

Kliknij, aby powiekszyć fot. tashatuvango - Fotolia.com Ochrona komputera Na rynku pojawiły się ulepszone wersje antywirusów Bitdefender

Ochrona prywatności

Jak czytamy w komunikacie, najświeższe wersje Bitdefender Antivirus Plus, Bitdefender Internet Security oraz Bitdefender Total Security zostały wyposażone m.in. w nowy interfejs, który ma ułatwiać ich użytkowanie, przyczyniając się m.in. do łatwiejszego znajdowania wszystkich istotnych funkcji antywirusów.Mamy zatem zmiany na poziomie użytkownika i komfortu jego pracy, ale nie zabrakło też modyfikacji, które mają zapewniać wyższą ochronę przed cyberzagrożeniami Jedna z kluczowych zmian dotyczy skanowania i wykrywania luk oraz błędów konfiguracyjnych występujących w systemach operacyjnych oraz aplikacjach. Vulnerability Scanner naprawia każdą odnalezioną lukę oraz poprawia błędy konfiguracyjne, dzięki czemu hakerzy nie mogą wykorzystać tego typu podatności. Z kolei funkcja „ocena urządzenia po instalacji” łączy szybkie skanowanie i wykrywanie luk, zarówno pod względem potencjalnych zagrożeń, jak i śladów przeprowadzonych ataków (np. Trickbot, Emotet, AgentTesla).Bitdefender podkreśla jednocześnie, że cały czas pracuje nad udoskonalaniem algorytmów uczenia maszynowego . Ich rolą jest radzenie sobie ze stale rosnącą liczbą ataków, a także dokładne wykrywanie zagrożenia, zanim zdąży on uszkodzić system użytkownika. Obecnie Bitdefender posiada w swojej bazie miliard próbek malware’u.W obecnych czasach, kiedy wiele osób wykonuje pracę w domu, posiadanie niezawodnego i bezpiecznego połączenia VPN stało się normą. Najnowsza odsłona VPN jest o 25 proc. szybsza i posiada internetowy wyłącznik awaryjny, który zawiesza ruch w przypadku zerwania połączenia. Wprawdzie rozwiązanie Premium VPN jest samodzielnym produktem, niemniej znajduje się też w produktach konsumenckich. To ograniczona wersja, która pozwala na przesyłanie do 200 MB danych dla każdego urządzenia, można ją wykorzystać m.in do celów testowych.Nowa generacja oprogramowania Bitdefender adresowanego dla użytkowników indywidualnych pozwala na ochronę danych i prywatności użytkownika, niezależnie od tego czy jest to system operacyjny Windows, Mac OS, Android, a nawet iOS.