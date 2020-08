Aplikacja Tik Tok pod lupą Ministerstwa Cyfryzacji

Aplikacja Tik Tok to narzędzie cieszące się popularnością zwłaszcza wśród młodszych internautów, którzy za jej pomocą mogą tworzyć krótkie formy wideo i dzielić się nimi z innymi użytkownikami. Niestety w ostatnim czasie Tik Tok nie ma najlepszej prasy - coraz częściej pojawiają się bowiem doniesienia o jego wątpliwym bezpieczeństwie. Sprawa jest na tyle poważna, że przygląda się jej również Ministerstwo Cyfryzacji.

Aplikacja Tik Tok to jedna z trzech najczęściej pobieranych aplikacji w Polsce (po Messengerze i WhatsAppie) z około 2,5 milinami użytkowników, z czego ponad połowa jest w wieku 11-13 lat.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Tik Tok Czy TikTok jest bezpieczny?

Problemy z bezpieczeństwem użytkowników aplikacji Tik Tok nagłośniła na początku tego roku firma Check Point Research. Z jej doniesień wynikało, że w programie nie brakuje niebezpiecznych luk, za sprawą których cyberprzestępcy są w stanie przejmować konta i dane osobowe, manipulować treścią kont czy zmieniać ustawienia prywatności.O swoich spostrzeżeniach Check Point Research natychmiast poinformował dewelopera aplikacji Tik Tok, a ten niezwłocznie załatał wskazane przez analityków podatności.Jednak wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa zgłasza coraz to więcej organizacji. Wśród nich był m.in. Amazon, który po czasie wycofał się z zakazu używania aplikacji przez swoich pracowników oraz Wells Fargo, które ogłosiło trwały zakaz korzystania aplikacji Tik Tok.Co więcej, w ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy stosunki między USA i Chinami stały się wyjątkowo napięte, aplikacja Tik Tok powróciła na światło dzienne jako cel administracji Trumpa. Jak informowali przedstawiciele Białego Domu, Stany Zjednoczone rozważają wprowadzenie zakazu korzystania aplikacji. Co ciekawe, równolegle donoszono, że Microsoft prowadzi rozmowy w sprawie zakupu aplikacji i jest skłonny wydać na to miliardy dolarów.Niezależnie od polityki, rodzi się pytanie, czy informacje przechowywane przez Tik Tok są wystarczająco bezpieczne. Anonimowi hakerzy sugerują, że należy usunąć „to chińskie oprogramowanie szpiegujące”.Tymczasem podczas tego tygodniowej konferencji Black Hat, Roman Zaikin oraz Oded Vanunu z firmy Check Point przedstawią kulisy wykrycia luk bezpieczeństwa w aplikacji TikTok. Jak donoszą media, aplikacja Tik Tok jest obecnie na celowniku organów rządowych USA oraz części krajów Europy Zachodniej. Również Ministerstwo Cyfryzacji bacznie przygląda się aplikacji, z której korzysta około 800 milionów użytkowników na całym świecie.