Firma WithSecure ostrzega firmy przed luką w zabezpieczeniach Microsoft Office 365 Message Encryption (OME).

Szyfrowane maile zagrożone

Atakujący, mając dostęp do dużej liczby maili, mogą być w stanie odszyfrować wiadomości. Im większa liczba e-maili w ich rękach, tym łatwiejszy i dokładniejszy jest ten proces. Cyberprzestępcy mogą wykorzystać archiwa wiadomości skradzionych podczas włamania na konta, serwery poczty elektronicznej bądź kopie zapasowe danych – wyjaśnia Harry Sintonen, konsultant WithSecure i badacz cyberbezpieczeństwa, który odkrył lukę.

Luka w Microsoft Office 365 Message Encryption

Brak poprawki od Microsoftu

Każda organizacja korzystająca z OME do szyfrowania wiadomości e-mail, może mieć poważne problemy. Zwłaszcza te firmy, które mają wymagania dotyczące poufności umieszczone w umowach lub lokalnych przepisach. Trzeba zadać sobie pytanie, jaki wpływ na działalność danego podmiotu będzie miała kradzież tych danych – podkreśla Sintonen.

Usługa Microsoft Office 365 Message Encryption jest używana przez organizacje do wewnętrznego i zewnętrznego wysyłania zaszyfrowanych wiadomości e-mail. Wykorzystuje ona algorytm Electronic Codebook (ECB) – tryb działania znany z wycieków pewnych strukturalnych informacji na temat wiadomości e-mail.Cyberprzestępcy, którzy pozyskają wystarczająco dużą liczbę e-maili OME, mogą wykorzystać wyciek do częściowego lub pełnego ustalenia treści wiadomości poprzez analizę lokalizacji i częstotliwości powtarzających się wzorców, a następnie dopasowywanie ich do wzorców znalezionych w innych e-mailach i plikach OME.Hakerzy mogą przeprowadzić analizę wiadomości nawet offline, a organizacje nie mogą uniemożliwić atakującemu odszyfrowania, jeżeli wejdzie on już w ich posiadanie. Do wykorzystania luki nie jest potrzebna znajomość kluczy szyfrujących, a zastosowanie schematu Bring Your Own Key (BYOK) nie rozwiązuje problemu.Harry Sintonen podzielił się swoimi badaniami z Microsoftem w styczniu 2022 roku. Firma potwierdziła występowanie problemu i zapłaciła Sintonenowi za pośrednictwem swojego programu nagradzania podatności. Microsoft nie zdecydował się jednak na wydanie poprawki. Chociaż organizacje mogą zminimalizować ryzyko, nie korzystając z funkcji, nie rozwiązuje to problemu związanego z uzyskaniem przez cyberprzestępców dostępu do istniejących wiadomości e-mail zaszyfrowanych za pomocą OME.Ponieważ nie ma aktualizacji ze strony Microsoftu lub bardziej bezpiecznego trybu pracy dostępnego dla administratorów poczty elektronicznej lub użytkowników, WithSecure zaleca unikanie korzystania z OME jako sposobu na zapewnienie poufności wiadomości e-mail.