Veeam Backup dla Microsoft Office 365 rozszerzony o zabezpieczenia dla Microsoft Teams

Najnowsza wersja rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 została rozszerzona o specjalne zabezpieczenia danych dla usługi Microsoft Teams.

"Dla wielu użytkowników usługa Microsoft Teams stała się centralnym elementem środowiska aplikacji biurowych, w którym przechowywane są dane mające dużą wartość intelektualną. Ochrona danych w tej usłudze zawsze jednak była wyzwaniem” - powiedział Danny Allan, dyrektor ds. technicznych i wiceprezes ds. strategii produktowej w firmie Veeam. „Microsoft Teams ma własny podstawowy system przechowywania danych, który jednak nie chroni ich w pełni przed przypadkowym usunięciem lub zagrożeniami prowadzącymi do ich utraty. Nie pozwala też na długotrwałe przechowywanie danych zgodnie z wymaganiami regulacyjnymi. Dla wielu firm stanowiło to duży problem. Usługa Teams nie jest samodzielną aplikacją, a generowane przez nią dane są rozproszone między aplikacjami Exchange Online, SharePoint Online i OneDrive for Business. Ponadto konfiguracje tej usługi, które obejmują ustawienia, członków i strukturę zespołu, mają duży wpływ na zapewnienie pełnej ochrony danych i możliwość ich łatwego odtwarzania. W odpowiedzi na te ważne problemy i potrzeby przedsiębiorstw Veeam zaoferował nową wersję rozwiązania Veeam Backup for Microsoft Office 365”.

Specjalne rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych w usłudze Microsoft Teams: pełna ochrona danych i kontrola nad nimi

pełna ochrona danych i kontrola nad nimi Szybsze i łatwiejsze odtwarzanie danych: efektywne opcje odzyskiwania danych utworzone z myślą o usłudze Microsoft Teams

efektywne opcje odzyskiwania danych utworzone z myślą o usłudze Microsoft Teams Wyjątkowe rozwiązanie eDiscovery: szczegółowe przeszukiwanie komponentów usługi Microsoft Teams ułatwiające nadzór nad danymi i zachowanie zgodności z przepisami

W piątej już wersji rozwiązania Veeam Backup dla Microsoft Office 365 dodane zostały specjalne funkcje tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych przeznaczone dla usługi Microsoft Teams, której użytkownicy mogą teraz jeszcze szybciej i łatwiej wyszukiwać i odzyskiwać dane dotyczące m.in. grup, kanałów i ustawień.Veeam Backup for Microsoft Office 365 chroni aplikacje, kanały i karty oraz dane znajdujące się w tych komponentach. NOWY Veeam Explorer™ for Microsoft Teams to rozwiązanie do odzyskiwania danych, które można precyzyjnie dostosować do indywidualnych potrzeb, jest tworzone od początku z myślą o usłudze Microsoft Teams. Obejmuje ono wydajne narzędzie eDiscovery z najszerszym zestawem kryteriów wyszukiwania oraz umożliwia wyszukiwanie i odzyskiwanie danych w wyjątkowo szybki i łatwy sposób.Warto wspomnieć, że zarówno w przypadku usługi Microsoft Teams, jak i całego środowiska Office 365 każde przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za ochronę swoich danych i ich kontrolowanie. Veeam Backup for Microsoft Office 365 v5 wspiera obecnie Microsoft Teams w następującym zakresie:Ponadto piąta wersja zapewnia wyjątkową skalowalność. Nowe rozszerzenia architektury umożliwiają aż pięciokrotne rozszerzenie systemu, co pozwala na obsługę większych przedsiębiorstw, a interfejs użytkownika może być przeglądany przez ponad 100 000 obiektów jednocześnie. Użytkownicy zyskują takie korzyści, jak nawet dwukrotnie szybsze przesyłanie danych z pakietu Office 365 do obiektowej pamięci masowej, przetwarzanie równoległe pozwalające na pobieranie bardzo długich list z programu SharePoint Online, szybsze działanie narzędzia PowerShell oraz wywołania interfejsu API Rest w ciągu kilku sekund.Rozwiązanie Veeam Backup dla Microsoft Office 365 v5 jest już dostępne do pobrania. Edycja Veeam Backup for Microsoft Office 365 Community Edition umożliwia BEZPŁATNE tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych w pakiecie Office 365 obejmujące maksymalnie 10 użytkowników i 10 zespołów oraz 1 TB danych aplikacji SharePoint.