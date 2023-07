Veeam we współpracy z Microsoftem wprowadza do rozwiązania Veeam Backup for Microsoft 365 nowe funkcje ochrony i odzyskiwania danych po ataku ransomware.

Przeczytaj także: Dane: być albo nie być firmy. Rób regularne kopie zapasowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Veeam Backup for Microsoft 365 z nowymi funkcjami Veeam we współpracy z Microsoftem wprowadza nowe funkcje ochrony danych i odzyskiwania danych.

Veeam Backup for Microsoft 365

Dostępność

Firma Veeam Software ogłosiła, że integruje Veeam Backup for Microsoft 365 z nowo uruchomionym Microsoft 365 Backup za pośrednictwem interfejsów API do tworzenia kopii zapasowych. Zapewni to klientom i partnerom nowe możliwości tworzenia kopii zapasowych, odzyskiwania danych, ochrony przed oprogramowaniem ransomware i utrzymywania ciągłości biznesowej. Veeam planuje wykorzystać tę integrację do dostarczania innowacji i budowania doświadczeń klientów Microsoft, którzy potrzebują najlepszej ochrony danych i możliwości odzyskiwania zasobów po ataku ransomware , aby utrzymać ciągłość działalności firmy.Obecnie Veeam Backup for Microsoft 365 jest liderem w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych Microsoft 365 i jest wykorzystywany do ochrony ponad 15 milionów użytkowników. Ta popularność odzwierciedla współdzieloną odpowiedzialność klientów za posiadanie i ochronę ich krytycznych danych Microsoft 365, eliminując ryzyko utraty danych Microsoft 365, w tym Microsoft Exchange Online, SharePoint Online, OneDrive dla Firm i Microsoft Teams. Rozwiązanie Veeam Backup for Microsoft 365 zapewnia najniższe wartości RPO (recovery point objectives), najszerszy zestaw opcji odzyskiwania oraz elastyczność tworzenia kopii zapasowych danych Microsoft 365 w dowolnej lokalizacji. Dodanie obsługi Microsoft 365 Backup rozszerzy te wiodące w branży możliwości i będzie dostępne dla wszystkich klientów Veeam Backup for Microsoft 365.Trwają prace nad integracją rozwiązań Veeam Backup for Microsoft 365 i Microsoft 365 Backup za pośrednictwem interfejsów API backupu, a ogólna dostępność naszej zaktualizowanej oferty ma nastąpić w ciągu 90 dni od udostępnienia usługi Microsoft 365 Backup.