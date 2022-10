Cypherdog E-mail Encryption. Nowe narzędzie do szyfrowania maili wchodzi na rynek

Na rynek wchodzi nowe rozwiązanie do szyfrowania maili - Cypherdog E-mail Encryption. Aplikacja umożliwia bezpieczną wymianę maili i załączników oraz weryfikację tożsamości nadawcy. Produkt dostępny będzie w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej.

W czasach, gdy prawie wszystkie dane i ważne informacje przechowujemy w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwo w tym obszarze jest bardzo ważne. E-mail jest najpopularniejszą formą komunikacji i, jak inne usługi cyfrowe, jest podatny na cyberataki. Nasze narzędzie to kompleksowe rozwiązanie zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do zawartości treści maila i wyciekowi poufnych informacji. Co najważniejsze, może być stosowane w komunikacji między firmą a jej kontrahentami, nie ograniczając wyłącznie zabezpieczeń do użytkowników poczty wewnętrznej organizacji – mówi Sebastian Krakowski, CEO Cypherdog.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Cypherdog E-mail Encryption Cypherdog E-mail Encryption to narzędzie do szyfrowania maili.

Narzędzie powstało m.in. po to, by zapewniać ochronę przed wyciekami danych, szpiegostwem gospodarczym oraz zapewnić zgodność z regulacjami takimi jak GDPR, DORA czy NIS2.Program Cypherdog E-mail Encryption jednym kliknięciem szyfruje i rozszyfrowuje e-maile oraz załączniki i zapewnia odbiorcom weryfikację tożsamości nadawcy. Każdy użytkownik ma swój klucz prywatny, który umożliwia odszyfrowanie zabezpieczonych treści. Korzystać z tego klucza może tylko użytkownik rozwiązania i nie ma dostępu do niego ani Cypherdog, ani dostawca usługi poczty elektronicznej.Narzędzie dostępne jest w wersji free (pozwalającej na odszyfrowanie wiadomości e-mail i załączników), wersji jednostanowiskowej (Single User) lub wielostanowiskowej (Business). Wersja firmowa oferuje m.in. panel administracyjny do zarządzania użytkownikami oraz przechowywanie kluczy prywatnych użytkowników na wewnętrznym serwerze.Cypherdog E-mail Encryption działa w systemach operacyjnych Windows, Linux i Mac OS i przeglądarkach Microsoft Edge, Google Chrome oraz Mozilla Firefox (wkrótce). Można z niego korzystać za pomocą wtyczek do natywnego klienta poczty – Microsoft Outlook i Mozilla Thunderbird (wkrótce). Rozwiązanie wspiera m.in. Microsoft 365 oraz Google Suite.