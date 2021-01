Służbowa poczta elektroniczna - jak dbać o jej bezpieczeństwo?

Z poczty elektronicznej korzystamy na co dzień i to zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych. Musimy pamiętać, że jest ona szczególnie podatna na ataki cyberprzestępców. Ekspert z ODO 24 podpowiada, jak zadbać o bezpieczeństwo służbowej poczty. O czym pamiętać? Jakich zachowań unikać?

Na swoje służbowe skrzynki dostajemy nawet kilkadziesiąt wiadomości dziennie. Często nawet nie zastanawiamy się, kto może być ich nadawcą. Ciekawi nas zawartość – może ktoś chce z nami współpracować albo zainteresował się ofertą. O bezpieczeństwo służbowej poczty powinniśmy dbać tak samo jak prywatnej. Na firmowej poczcie elektronicznej często przetwarzamy dużą ilość danych osobowych np. naszych partnerów biznesowych. Pamiętajmy o tym, że mają one dużą wartość dla cyberprzestępców – wskazuje Arkadiusz Sadkowski, specjalista ds. bezpieczeństwa IT, ODO 24.

nie należy korzystać z linków oraz załączników w wiadomościach, których nie spodziewaliśmy się dostać. W przypadku otrzymania podejrzanego e-maila, poprośmy zespół IT o jej sprawdzenie;

należy sprawdzać rzeczywisty adres e-mail nadawcy wiadomości – czy domena w adresie pochodzi faktycznie z organizacji wysyłającego. Nie należy kierować się tylko nazwą użytkownika;

przesyłane załączniki powinny być szyfrowane, a ustawiane hasła wysyłane innym kanałem komunikacji;

nie należy zamieszczać niezanonimizowanych danych osobowych ani innych wrażliwych informacji w treści wiadomości;

logując się do poczty ustawiajmy długie i złożone hasła. Nie musimy ich pamiętać, jeżeli korzystamy z managerów haseł. Ponadto, stosujmy dwuetapową weryfikację.

wyrobili w sobie nawyk regularnego przeglądania e-maili;

usuwali kopie robocze wiadomości, nieistotnych e-mail, wiadomości zawierających nieaktualne informacje;

jeśli korzystają z Outlooka, aby używali funkcję automatycznego archiwizowania i automatycznego usuwania e-mail – zapobiega to utracie kontroli nad skrzynką mailową;

przechowywali wiadomości e-mail w folderach, co automatycznie może przyczynić się również do przechowywania na skrzynce mailowej jedynie potrzebnych wiadomości i tym samym ograniczenia ich do niezbędnego minimum.

W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo służbowej poczty elektronicznej? Podpowiada Arkadiusz Sadkowski, specjalista ds. bezpieczeństwa IT, ODO 24:Co więcej, należy przestrzegać czasu retencji danych na poczcie elektronicznej. W tym przypadku warto skorzystać z porad brytyjskiego organu nadzorczego (ICO), który radzi administratorom oraz bezpośrednio użytkownikom poczty, aby m.in.: