Luka w systemie Microsoft - sprawdź, czy Twój komputer jest zagrożony

Badacze ESET odkryli poważną lukę w systemie Windows, która pozwala cyberprzestępcom na przejęcie kontroli nad komputerami użytkowników. Luka (CVE-2025-24983) umożliwia uruchamianie złośliwego oprogramowania z najwyższymi uprawnieniami, co może prowadzić do kradzieży danych, zdalnego dostępu do systemu lub innych niebezpiecznych działań. Microsoft już załatał ten problem, ale jeśli Twój system nie jest aktualizowany, nadal jesteś narażony na atak. Aby się zabezpieczyć, należy jak najszybciej zainstalować najnowsze poprawki i sprawdzić, czy używana wersja systemu nadal otrzymuje wsparcie techniczne.

Przeczytaj także: Przestarzałe systemy operacyjne to niemal standard

Zainstaluj najnowsze aktualizacje Windows – Microsoft udostępnił poprawkę usuwającą tę lukę.

Sprawdź, czy Twój system jest nadal wspierany – jeśli korzystasz z Windows 8.1 lub Server 2012 R2, pamiętaj, że te wersje mogą nie otrzymywać już niektórych aktualizacji bezpieczeństwa. Warto jak najszybciej przejść na nowszą wersję.

Uważaj na nieznane pliki i linki – nawet po aktualizacji zachowaj ostrożność, by nie paść ofiarą ataku.

Korzystanie z niewspieranego systemu operacyjnego to jak zostawienie otwartych drzwi dla cyberprzestępców – prędzej czy później ktoś wejdzie. Gdy kończy się wsparcie techniczne, nowe luki w zabezpieczeniach pozostają bez poprawek, co sprawia, że każdy atak staje się łatwiejszy. Nawet jedna podatność może otworzyć cyberprzestępcom dostęp do Twojego komputera, danych czy sieci. Jeśli Twój system nie otrzymuje już aktualizacji, najwyższy czas pomyśleć o zmianie – zanim wykorzysta to cyberprzestępca – mówi Beniamin Szczepankiewicz, analityk laboratorium antywirusowego ESET.

Przeczytaj także: Najgroźniejsze złośliwe programy w lutym 2025

Jak się zabezpieczyć?