Lojalność pracowników pod lupą: dlaczego benefity już nie wystarczą?

2026-02-10 00:10

Lojalność pracowników pod lupą: dlaczego benefity już nie wystarczą?

Im większa skala organizacji, tym większe ryzyko depersonalizacji relacji © pexels

Lojalność pracowników to nie tylko jedno z kluczowych wyzwań rynku pracy, ale też prawdziwy test dla bezpieczeństwa kadrowego firm. Potwierdzeniem tego jest nowy raport agencji Trenkwalder, według którego to nie benefity finansowe czy szybkie awanse, lecz komfort pracy, poczucie uznania i relacje w zespole mają największy wpływ na trwałość zatrudnienia. W obliczu zmian demograficznych, rosnącej mobilności zawodowej i różnic pokoleniowych, organizacje muszą na nowo zdefiniować swoje strategie HR. O ile oczywiście chcą ograniczyć rotację i utrzymać stabilne zespoły.

Przeczytaj także: Płaca przyciąga, kultura zatrzymuje - nowe trendy w motywacji pracowników


Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Dlaczego benefity finansowe przestają być skutecznym narzędziem budowania lojalności pracowników?
  • Jak lojalność i zaangażowanie w pracę postrzegają pracownicy, a jak pracodawcy?
  • W jaki sposób płeć, pokolenie i wielkość firmy wpływają na poziom przywiązania do pracodawcy?
  • Jakie działania HR realnie wzmacniają lojalność w czasach pracy hybrydowej i zdalnej?


Problem lojalności zawodowej, jeszcze niedawno spychany na margines dyskusji w kręgach ekspertów rynku pracy, staje się dziś jednym z kluczowych tematów dyskusji w świecie HR.

Umiejętność budowania stabilnych, zaangażowanych zespołów lada dzień zadecyduje o tym, czy ﬁrmy będą w stanie sprostać presji rynku i utrzymać swoją konkurencyjność w turbulentnych czasach niedoborów kadrowych oraz niedostosowania kompetencyjnego pracowników.

Jak pokazują badania agencji Trenkwalder Polska „Wyzwania Pracodawców. Strategie budowania lojalności pracowników”, dzisiejszy rynek pracy nie sprzyja rozwojowi długofalowej lojalności pracowników. 66,8 proc. badanych menedżerów przyznało, że „obecnie pracownicy w mniejszym stopniu przywiązują się do miejsca pracy niż jeszcze 5 lat temu”.
Przyczyna nie leży wyłącznie w braku zaangażowania pracowników, ale jest efektem zmieniających się realiów pracy. Rozwój gospodarki cyfrowej, praca projektowa, outsourcing, samozatrudnienie i dynamiczny rozwój pracy zdalnej sprawiły, że relacja między ﬁrmą a pracownikiem staje się bardziej elastyczna, a mniej zobowiązująca.

Ten trend zyskuje na sile wraz z wchodzeniem na rynek pracy młodszych pokoleń, dla których coraz częściej lojalność trwa tylko tyle, ile wspólny projekt. Ludzie chcą szybciej się rozwijać, testować różne środowiska i szukać najlepszego dopasowania - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej, Prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Nic więc dziwnego, że niemal połowa pracodawców (49,8 proc.) uważa, że utrzymanie lojalności w modelu hybrydowym lub zdalnym jest trudniejsze niż w pracy stacjonarnej. Co więcej, ponad połowa badanych menedżerów (51,4 proc.) uważa, że w czasach niepewności ekonomicznej lojalność wobec jednej ﬁrmy staje się przeżytkiem. W erze rozproszonych zespołów budowanie poczucia przynależności wymaga dziś zupełnie nowych narzędzi.

JAK WIDZI LOJALNOŚĆ SZEF, A JAK PRACOWNIK


Jak pokazały przeprowadzone badania – dla pracodawców lojalność pracownika to przede wszystkim wysoka jakość jego pracy i zaangażowanie w codzienne obowiązki (52,4 proc. wskazań). Dla wielu pracodawców (41,6 proc.) przejawem wysokiej lojalności pracownika jest determinacja, by pozostać
w firmie mimo kuszących ofert z rynku.

Do tego dochodzi przestrzeganie zasad i wartości organizacji (41,2 proc.), co jest szczególnie widoczne w dużych firmach, gdzie procesy i standardy tworzą złożony ekosystem, a stabilność zespołu i płynna współpraca są kluczem do sukcesu korporacji.
W natłoku zadań strategicznych łatwo jednak przeoczyć indywidualny wymiar lojalności – emocje, relacje i dobrostan ludzi, które w połączeniu ze sprzyjającą kulturą organizacyjną, budują prawdziwe zaangażowanie. Zazwyczaj dopiero wtedy, gdy zaczyna ono słabnąć, spada jakość pracy, pojawia się dystans i „wypalenie” pracowników, organizacje podejmują działania, by ten trend odwrócić. Innymi słowy, lojalność staje się często widoczna dopiero wtedy, gdy zaczyna jej brakować – podkreśla Ewelina Glińska-Kołodziej.

Pracodawcy zaczynają wówczas wdrażać programy wzmacniające przywiązanie i zaangażowanie pracowników, oferując im coraz bardziej lukratywne beneﬁty i „dodatki”, mające zatrzymać ich na dłużej. A czy tego samego oczekują sami zainteresowani?

Z perspektywy pracowników lojalność to przede wszystkim rzetelne, zaangażowane wykonywanie swoich obowiązków (69,4 proc.) – i to znacznie częściej niż widzą to sami pracodawcy. Dla wielu zatrudnionych wysoka jakość pracy jest osobistym dowodem przywiązania do ﬁrmy i wyrazem szacunku wobec pracodawcy. Na drugim miejscu pojawia się przestrzeganie zasad i polityki organizacyjnej (55,6 proc.), a zaraz za tym – poczucie odpowiedzialności za wyniki całego zespołu (51,4 proc.).
Czym jest lojalność i poczucie przynależności do organizacji?
Czym jest lojalność i poczucie przynależności do organizacji?

Z perspektywy pracowników lojalność to przede wszystkim rzetelne, zaangażowane wykonywanie swoich obowiązków

NIEDOCENIONA LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW


Gdy porównamy to, w jaki sposób lojalność zatrudnianych pracowników postrzegają pracodawcy i sami zatrudnieni, widać wyraźny rozdźwięk. Aż 44,6 proc. pracodawców ocenia lojalność swoich pracowników jako umiarkowaną, a tylko co dziesiąty dostrzega ich prawdziwe oddanie. Tymczasem prawie co czwarty pracownik (23 proc.) uważa się za wysoce lojalnego wobec ﬁrmy, w której pracuje. Ta różnica – ponad dwukrotna! – pokazuje, że menedżerowie często nie dostrzegają zaangażowania, które już w ich zespołach istnieje.
To może prowadzić do frustracji, spadku motywacji i poczucia niedocenienia. Oczywiście warto pamiętać, że w deklaracjach pracownicy mogą nieco „koloryzować” swoje nastawienie, ale i tak różnica jest zbyt duża, by ją zignorować – wskazuje Ewelina Glińska-Kołodziej.
Poziom lojalności
Poziom lojalności

Aż 44,6 proc. pracodawców ocenia lojalność swoich pracowników jako umiarkowaną

LOJALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY KOBIET I MĘŻCZYZN


Wyniki badania pokazują, że kobiety czują się nieco bardziej przywiązane do firmy niż mężczyźni (60,9 proc. vs 55,4proc.). Ciekawostką jest, że to kobiety częściej niż mężczyźni wskazują poczucie odpowiedzialności za wyniki całego zespołu jako przejaw lojalności (55 proc. vs 48,1 proc.), stawiając na relacyjność i współodpowiedzialność.

Z kolei mężczyźni częściej utożsamiają lojalność z „trwaniem przy ﬁrmie” mimo konkurencyjnych propozycji (47,3 proc. vs 36,6 proc.), co pokazuje, że w ich oczach lojalność ma nieco bardziej kontraktowy, praktyczny wymiar niż emocjonalny.

Panie bardziej cenią sobie skuteczność zachęt stosowanych przez pracodawców i zdecydowanie częściej niż panowie doceniają personalizowane podejście do pracowników (87,1 proc. vs 65,8 proc.) oraz jasną komunikację wewnętrzną (83 proc. vs 75 proc.). Dla wielu z nich ważne są również docenianie i nagradzanie za wyniki (79,5 proc. vs 67,3 proc. u mężczyzn) oraz możliwość rozwoju i awansu (76,3 proc. vs 55,6 proc.).
Kobiety znacznie silniej reagują na emocjonalny i rozwojowy wymiar lojalności – chcą czuć się zauważone, docenione i traktowane indywidualnie. Warto, by strategie HR uwzględniały ten aspekt, oferując im więcej przestrzeni na elastyczność, rozwój i indywidualny feedback, który wzmacnia poczucie wartości w organizacji, a co za tym idzie, zwiększa zaangażowanie w powierzane zadania - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej.

Różnice widać również w podejściu do beneﬁtów – dodatkowe świadczenia pozapłacowe (np. opieka medyczna, ubezpieczenie, karta sportowa) pozytywnie wpływają na zaangażowanie 55,8 proc. kobiet i 48,4 proc. mężczyzn. Z kolei panowie nieco częściej niż panie dostrzegają wartość w szybkich awansach i częstych zmianach ról (29 proc. vs 25,2 proc.), co może wynikać z ich większej skłonności do ryzyka i potrzeby dynamicznego rozwoju.
Jakie działania pracodawców uważasz za najskuteczniejsze?
Jakie działania pracodawców uważasz za najskuteczniejsze?

Kobiety znacznie silniej reagują na emocjonalny i rozwojowy wymiar lojalności

RÓŻNE POKOLENIA, RÓŻNE PERSPEKTYWY


Dla najstarszych pracowników (Pokolenie X i Baby Boomers) lojalność to przejęcie odpowiedzialności za działania ﬁrmy (57,7 proc.) oraz gotowość do przestrzegania panujących w niej zasad i procedur (62,8 proc.), świadome utożsamianie się z misją i wartościami firmy. Skuteczną zachętą do budowania trwałej lojalności wobec organizacji jest dla nich okazywanie szacunku dla ich kompetencji i docenienie wieloletniego doświadczenia zawodowego.

Z kolei najmłodsi pracownicy najczęściej wskazują na „pozostanie w ﬁrmie mimo kontroferty” jako dowód lojalności wobec ﬁrmy – co nie dziwi, bo to właśnie w tej grupie rotacja jest najwyższa. Tylko co trzeci badany z Pokolenia Z (30,8 proc.) określa się jako lojalny lub bardzo lojalny, podczas gdy wśród starszych grup wiekowych wskaźnik ten przekracza 50 proc., a wśród osób 50+ sięga aż 70 proc.!

Pokolenie Z jest najbardziej mobilne i najmniej przywiązane – niechętnie zacieśnia więzi z jednym pracodawcą, zostawiając sobie „furtkę” na ewentualną zmianę pracy. Nie oznacza to jednak, że pokolenie Z jest nielojalne z natury.
Pokolenie Z inaczej postrzega lojalność i trzeba to zaakceptować. Chcą rozumieć sens swoich obowiązków zawodowych, oczekują szczerości i partnerstwa w pracy. Dla działów HR to jasny sygnał: młodzi pracownicy to dziś najsłabsze ogniwo w łańcuchu lojalności i wymagają zupełnie innego podejścia – elastycznego, wartościowego i autentycznego – podkreśla Ewelina Glińska-Kołodziej.

Tym natomiast, co zachęca najmłodszych pracowników do pozostania w jednym miejscu pracy, jest możliwość zachowania równowagi pomiędzy pracą i życiem prywatnym oraz elastyczny czas (i tryb) pracy.

LOJALNOŚĆ A WIELKOŚĆ FIRMY


Badania agencji Trenkwalder pokazały też kolejną zależność - im większa ﬁrma, tym niższy poziom lojalności. Pracownicy małych organizacji znacznie częściej określają się jako lojalni i bardzo lojalni niż w średnich i dużych ﬁrmach. Tylko 5,7 proc. pracowników małych ﬁrm nisko lub bardzo nisko ocenia swoją lojalność, podczas gdy w dużych ﬁrmach odsetek ten rośnie do 13,1 proc.

Podobnie widzą to zresztą sami menedżerowie – ponad połowa z nich uważa, że pracownicy małych ﬁrm są lojalni (51 proc.), natomiast w korporacjach taką opinię ma tylko co trzeci z zatrudnionych.
To potwierdza znaną prawidłowość: im większa skala organizacji, tym większe ryzyko depersonalizacji relacji. W dużych ﬁrmach łatwiej o anonimowość i trudniej o poczucie wpływu.

Tymczasem w małych zespołach relacje są bliższe, a odpowiedzialność bardziej współdzielona. To właśnie tam tworzy się społeczny kapitał lojalności, bez którego nawet najlepsza strategia retencji nie zadziała – zaznacza Ewelina Glińska-Kołodziej, Prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.
Poziom lojalności a wielkość firmy
Poziom lojalności a wielkość firmy

Pracownicy małych organizacji znacznie częściej określają się jako lojalni i bardzo lojalni niż w średnich i dużych ﬁrmach

Lojalność nie jest więc dana raz na zawsze. Wymaga codziennego zauważania, doceniania i autentycznej relacji. Tam, gdzie zespół czuje się widziany i potrzebny – lojalność rośnie. Tam, gdzie dominuje dystans i anonimowość – szybko znika.

Pracodawcy, którym zależy na budowaniu stabilnych zespołów powinni mieć świadomość, że lojalność zależy nie tylko od wieku pracownika czy indywidualnego doświadczenia, ale też od środowiska pracy. Inaczej rozumie ją pracownik w rodzinnej firmie, a inaczej osoba zatrudniona w międzynarodowej korporacji.
Nie ma jednej deﬁnicji lojalności, ale są pewne wspólne mianowniki, które pomagają ﬁrmom ją wzmacniać. I właśnie ta wiedza może być dla menedżerów najcenniejszym narzędziem budowania zaangażowania pracowników w dobie turbulentnych procesów na dzisiejszym rynku pracy – podsumowuje Ewelina Glińska-Kołodziej, Prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Przeczytaj także: Czy firmy nadążają za Pokoleniem Z? Nowe priorytety młodych na rynku pracy Czy firmy nadążają za Pokoleniem Z? Nowe priorytety młodych na rynku pracy

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: zaangażowanie w pracę, satysfakcja z pracy, motywowanie pracowników, lojalność pracowników, benefity pracownicze

