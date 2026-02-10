Lojalność pracowników pod lupą: dlaczego benefity już nie wystarczą?

Lojalność pracowników to nie tylko jedno z kluczowych wyzwań rynku pracy, ale też prawdziwy test dla bezpieczeństwa kadrowego firm. Potwierdzeniem tego jest nowy raport agencji Trenkwalder, według którego to nie benefity finansowe czy szybkie awanse, lecz komfort pracy, poczucie uznania i relacje w zespole mają największy wpływ na trwałość zatrudnienia. W obliczu zmian demograficznych, rosnącej mobilności zawodowej i różnic pokoleniowych, organizacje muszą na nowo zdefiniować swoje strategie HR. O ile oczywiście chcą ograniczyć rotację i utrzymać stabilne zespoły.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego benefity finansowe przestają być skutecznym narzędziem budowania lojalności pracowników?

Jak lojalność i zaangażowanie w pracę postrzegają pracownicy, a jak pracodawcy?

W jaki sposób płeć, pokolenie i wielkość firmy wpływają na poziom przywiązania do pracodawcy?

Jakie działania HR realnie wzmacniają lojalność w czasach pracy hybrydowej i zdalnej?



Przyczyna nie leży wyłącznie w braku zaangażowania pracowników, ale jest efektem zmieniających się realiów pracy. Rozwój gospodarki cyfrowej, praca projektowa, outsourcing, samozatrudnienie i dynamiczny rozwój pracy zdalnej sprawiły, że relacja między ﬁrmą a pracownikiem staje się bardziej elastyczna, a mniej zobowiązująca.



Ten trend zyskuje na sile wraz z wchodzeniem na rynek pracy młodszych pokoleń, dla których coraz częściej lojalność trwa tylko tyle, ile wspólny projekt. Ludzie chcą szybciej się rozwijać, testować różne środowiska i szukać najlepszego dopasowania - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej, Prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

JAK WIDZI LOJALNOŚĆ SZEF, A JAK PRACOWNIK

W natłoku zadań strategicznych łatwo jednak przeoczyć indywidualny wymiar lojalności – emocje, relacje i dobrostan ludzi, które w połączeniu ze sprzyjającą kulturą organizacyjną, budują prawdziwe zaangażowanie. Zazwyczaj dopiero wtedy, gdy zaczyna ono słabnąć, spada jakość pracy, pojawia się dystans i „wypalenie” pracowników, organizacje podejmują działania, by ten trend odwrócić. Innymi słowy, lojalność staje się często widoczna dopiero wtedy, gdy zaczyna jej brakować – podkreśla Ewelina Glińska-Kołodziej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czym jest lojalność i poczucie przynależności do organizacji? Z perspektywy pracowników lojalność to przede wszystkim rzetelne, zaangażowane wykonywanie swoich obowiązków Kliknij, aby przejść do galerii (5)

NIEDOCENIONA LOJALNOŚĆ PRACOWNIKÓW

To może prowadzić do frustracji, spadku motywacji i poczucia niedocenienia. Oczywiście warto pamiętać, że w deklaracjach pracownicy mogą nieco „koloryzować” swoje nastawienie, ale i tak różnica jest zbyt duża, by ją zignorować – wskazuje Ewelina Glińska-Kołodziej.

LOJALNOŚĆ Z PERSPEKTYWY KOBIET I MĘŻCZYZN

Kobiety znacznie silniej reagują na emocjonalny i rozwojowy wymiar lojalności – chcą czuć się zauważone, docenione i traktowane indywidualnie. Warto, by strategie HR uwzględniały ten aspekt, oferując im więcej przestrzeni na elastyczność, rozwój i indywidualny feedback, który wzmacnia poczucie wartości w organizacji, a co za tym idzie, zwiększa zaangażowanie w powierzane zadania - mówi Ewelina Glińska-Kołodziej.

RÓŻNE POKOLENIA, RÓŻNE PERSPEKTYWY

Pokolenie Z inaczej postrzega lojalność i trzeba to zaakceptować. Chcą rozumieć sens swoich obowiązków zawodowych, oczekują szczerości i partnerstwa w pracy. Dla działów HR to jasny sygnał: młodzi pracownicy to dziś najsłabsze ogniwo w łańcuchu lojalności i wymagają zupełnie innego podejścia – elastycznego, wartościowego i autentycznego – podkreśla Ewelina Glińska-Kołodziej.

LOJALNOŚĆ A WIELKOŚĆ FIRMY

To potwierdza znaną prawidłowość: im większa skala organizacji, tym większe ryzyko depersonalizacji relacji. W dużych ﬁrmach łatwiej o anonimowość i trudniej o poczucie wpływu.



Tymczasem w małych zespołach relacje są bliższe, a odpowiedzialność bardziej współdzielona. To właśnie tam tworzy się społeczny kapitał lojalności, bez którego nawet najlepsza strategia retencji nie zadziała – zaznacza Ewelina Glińska-Kołodziej, Prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Poziom lojalności a wielkość firmy Pracownicy małych organizacji znacznie częściej określają się jako lojalni i bardzo lojalni niż w średnich i dużych ﬁrmach Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Nie ma jednej deﬁnicji lojalności, ale są pewne wspólne mianowniki, które pomagają ﬁrmom ją wzmacniać. I właśnie ta wiedza może być dla menedżerów najcenniejszym narzędziem budowania zaangażowania pracowników w dobie turbulentnych procesów na dzisiejszym rynku pracy – podsumowuje Ewelina Glińska-Kołodziej, Prezes agencji zatrudnienia Trenkwalder Polska i Członek Zarządu Polskiego Forum HR.