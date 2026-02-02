Nowa rzeczywistość rynku pracy: bez home office i juniorów?

Koniec pracy zdalnej jako rynkowego standardu staje się faktem. Firmy w całej Europie wracają do biur, porządkując modele pracy i stawiając na rozwiązania hybrydowe. W tle zachodzi jednak głębsza zmiana: rynek pracy coraz wyraźniej przechodzi pod kontrolę pracodawców. Spada liczba rekrutacji, rosną oczekiwania wobec kandydatów, a dla najmłodszych uczestników rynku pracy próg wejścia okazuje się wyższy niż kiedykolwiek wcześniej.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego pełna praca zdalna przestaje być dominującym modelem zatrudnienia?

Jak zmiana koniunktury wzmacnia pozycję pracodawców?

Czemu juniorzy są dziś najsłabszym ogniwem rynku pracy?

Jaką rolę w stabilizacji rynku odgrywają cudzoziemcy i elastyczne formy zatrudnienia?

Pełna praca zdalna w odwrocie: korekta, nie chwilowy trend

Dane rynkowe wskazują, że praca w pełni zdalna była rozwiązaniem dostosowanym do sytuacji nadzwyczajnej, a nie trwałym modelem funkcjonowania organizacji. Firmy ponownie porządkują sposób organizacji pracy i wracają do rozwiązań hybrydowych, traktując je jako optymalny kompromis między efektywnością operacyjną a elastycznością – mówi Oleg Rudenko, analityk Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Rynek pracodawcy: więcej kandydatów, większe wymagania

Kryzys juniorów: rynek bez miejsca na naukę

Rynek pracy w 2026 roku jest bezlitosny dla juniorów. Firmy oczekują gotowych kompetencji, a nie potencjału. To strukturalna zmiana, która może mieć długofalowe konsekwencje dla całej gospodarki – komentuje ekspert Centrum Analitycznego Gremi Personal.

Cudzoziemcy: stabilizator czy dodatkowa presja?

Praca tymczasowa i outsourcing: mechanizm obronny firm

Elastyczne formy zatrudnienia przestały być rozwiązaniem przejściowym. Dla wielu przedsiębiorstw stały się trwałym elementem modelu operacyjnego, który pozwala ograniczyć ryzyko związane z inflacją, presją płacową i niepewnością regulacyjną – tłumaczy analityk.

Wnioski: rynek pracy bez iluzji

Rynek pracy premiuje dziś doświadczenie, dostępność i elastyczność. To koniec iluzji, że każdy kandydat dyktuje warunki. W nowej rzeczywistości wygrywają ci, którzy potrafią się dostosować – a nie ci, którzy liczą na powrót starego porządku.

Po kilku latach dynamicznej ekspansji praca w pełni zdalna wchodzi w fazę wyraźnego odwrotu. Dane ofertowe z Wielkiej Brytanii, oparte na analizach portali rekrutacyjnych i publikacjach branżowych, pokazują, że na przełomie 2025 i 2026 roku udział ogłoszeń oferujących pracę w 100% zdalną spadł do poziomu około 10–15%, osiągając najniższe wartości od czasu pierwszych miesięcy pandemii.Jednocześnie dominującą formą organizacji pracy stał się model hybrydowy, odpowiadający za około 40–45% ofert. Podobną trajektorię widać w Niemczech oraz w większości krajów Unii Europejskiej.Dane Eurostatu i analiz rynkowych wskazują, że choć praca zdalna pozostaje elementem rynku, to pełna zdalność została zredukowana do wąskiej grupy stanowisk specjalistycznych, głównie w IT, analityce i wybranych usługach eksperckich.Polska podąża dokładnie tym samym kierunkiem. Według danych Eurostatu regularnie zdalnie pracuje ok. 8–9% osób, natomiast oferty w pełni zdalne stanowią dziś jednocyfrowy odsetek wszystkich ogłoszeń. Coraz więcej firm wraca do pracy stacjonarnej i obecności w biurze przynajmniej w wybrane dni tygodnia.Zmiana modeli pracy zbiegła się w czasie z wyraźnym schłodzeniem koniunktury. Spowolnienie gospodarcze, ostrożność inwestycyjna firm oraz presja kosztowa sprawiły, że liczba nowych rekrutacji spada, a procesy selekcyjne stają się dłuższe i bardziej wymagające. Dane z Wielkiej Brytanii i Niemiec pokazują spadek liczby wakatów oraz mniejszą skłonność firm do „zatrudniania na zapas”. Ten sam mechanizm obserwowany jest w Polsce.Z analiz Centrum Analitycznego Gremi Personal, w tym z indeksu NEI (kwartalnego wskaźnika kondycji rynku pracy), wynika, że tempo wzrostu zatrudnienia wyraźnie wyhamowało, a organizacje koncentrują się na optymalizacji struktur zamiast na ekspansji kadrowej.Efekt jest jednoznaczny: pozycja negocjacyjna pracowników słabnie, a oczekiwania wobec kandydatów rosną. Pracodawcy częściej wymagają m.in.: doświadczenia zamiast potencjału, wysokich kwalifikacji, elastyczności czasowej i zadaniowej oraz gotowości do pracy stacjonarnej lub hybrydowej.Najbardziej dotkliwą konsekwencją obecnej sytuacji jest pogłębiający się kryzys juniorów. Segment pracowników wchodzących na rynek pracy znalazł się pod podwójną presją: z jednej strony rosnących wymagań pracodawców, z drugiej – ograniczonej liczby ofert umożliwiających zdobycie pierwszego doświadczenia.Dane branżowe i analizy Centrum Analitycznego Gremi Personal wskazują, że firmy coraz rzadziej inwestują w długotrwałe wdrożenia i programy rozwojowe dla początkujących. W warunkach niepewności gospodarczej priorytetem staje się szybka produktywność, a nie budowanie kompetencji od podstaw.Kryzys ten pogłębia fakt, że wiele ról juniorskich zostało zautomatyzowanych, zastąpionych outsourcingiem, czy też obsadzonych przez bardziej doświadczonych pracowników skłonnych zaakceptować gorsze warunki.W 2026 roku cudzoziemcy stanowią kluczowy element stabilności polskiego rynku pracy. Według danych GUS i ZUS w Polsce pracuje od 1,1 do 1,3 mln cudzoziemców, co odpowiada 6,5–7% ogółu pracujących. Różnice wynikają z metodologii, jednak trend jest jednoznaczny – bez tej grupy wiele sektorów nie byłoby w stanie funkcjonować.Jednocześnie napływ pracowników zagranicznych zwiększa konkurencję na rynku pracy, szczególnie w segmentach nisko- i średniokwalifikowanych. W połączeniu z elastycznymi formami zatrudnienia wzmacnia to presję na płace i warunki pracy, zwłaszcza dla najsłabszych grup rynkowych.Rosnąca popularność pracy tymczasowej, outsourcingu procesów oraz kontraktów projektowych nie jest przypadkiem. W skali UE rozwiązania te są coraz częściej wykorzystywane jako narzędzie adaptacji do sytuacji gospodarczej i niepewności popytu.W Polsce elastyczne zatrudnienie pełni szczególną rolę w sektorach takich jak logistyka, produkcja, handel, przetwórstwo i usługi biznesowe. Dane branżowe pokazują, że w okresach zwiększonej zmienności gospodarczej to właśnie firmy korzystające z pracy tymczasowej i outsourcingu szybciej reagują na wahania zamówień i skuteczniej stabilizują koszty pracy.Zgromadzone dane rynkowe i obserwowane praktyki rekrutacyjne nie pozostawiają wątpliwości co do kierunku zmian. Pełna praca zdalna traci znaczenie i pozostaje rozwiązaniem niszowym, podczas gdy rynek pracy coraz wyraźniej wraca pod kontrolę pracodawców, którzy ponownie narzucają warunki zatrudnienia oraz organizacji pracy.Najsilniej skutki tej zmiany odczuwają juniorzy – segment rynku, w którym maleje liczba ofert rozwojowych, a próg wejścia pod względem kompetencji i doświadczenia diametralnie się podnosi. Równocześnie elastyczne formy zatrudnienia oraz rosnąca skala pracy cudzoziemców stabilizują działalność przedsiębiorstw w warunkach niepewności gospodarczej, jednocześnie zwiększając presję konkurencyjną na rynku pracy.Jak podsumowują eksperci Centrum Analitycznego Gremi Personal: