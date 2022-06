W pracy przeważa optymizm, ale...

88 proc. pracowników na świecie deklaruje optymizm, jeżeli chodzi o perspektywy pracy u obecnego pracodawcy. To dość wysoki odsetek zadowolonych, biorąc pod uwagę kryzysy, jakie targają nami w ostatnim czasie. Jak na tym tle wypadają Polacy? Z opracowanego przez ADP raportu „People at Work 2022: A Global Workforce View” wynika, że optymistyczne nastawienie do pracy widoczne jest również nad Wisłą, choć do globalnego poziomu nieco mu brakuje.

Optymizm to podstawa

W pracy przeważa optymizm

Jak wskazują dane GUS, stopa bezrobocia w Polsce, w ostatnich miesiącach, utrzymuje się na podobnym poziomie. Przekłada się to również na nastroje pracowników, którzy świadomi tzw. rynku pracownika, nie martwią się o swoje obecne zatrudnienie. Pewność siebie pracowników buduje także obecna walka o specjalistów, co przekłada się na ich docenianie, ale także sukcesywnie zwiększające się wynagrodzenie – twierdzi Anna Barbachowska, Dyrektor HR w ADP Polska.

Lubimy otaczać się osobami, które wnoszą pozytywne emocje do naszego życia, motywując do wyznaczania nowych celów oraz ich realizacji. Jak pokazują badania Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, bycie optymistą pozwala osiągnąć lepsze rezultaty w życiu zawodowym. Swoim entuzjazmem tacy pracownicy zarażają innych, szukają nieszablonowych rozwiązań, dzięki czemu zyskują uznanie oraz zaufanie u swojego pracodawcy. Optymistyczne nastawienie do przyszłości pozwala im przygotować się na wyzwania jutra. Łatwiej zaadaptować się do nowej sytuacji, podejmując wyzwania. Pesymiści natomiast mogą mieć z tym problem, będąc mniej elastycznymi – komentuje Sylwia Wysocka-Sollich, psycholog Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego.

Nowe otwarcie

Praca bez wyzwań

Coraz większa liczba pracowników zaczyna redefiniować swoje potrzeby i priorytety, dlatego zatrudnione osoby gotowe są na istotne zmiany w swoim życiu zawodowym. Aby zatrzymać talenty w firmie nie można jedynie nakładać na pracowników kolejnych obowiązków, ale przede wszystkim należy zwrócić uwagę na ich potrzeby – wyjaśnia ekspertka ADP i dodaje - Na rynku pracy panuje obecnie wzmożona rywalizacja o pracowników, dlatego dla pracodawców kluczowe jest, aby zapewnić im, jak najlepsze możliwości rozwoju kariery. Elastyczność organizacji, otwarta komunikacja i jasne zasady to szczególnie ważne aspekty

z perspektywy nie tylko młodszych pokoleń.

Firma ADP, globalny lider usług kadrowo-płacowych, przeprowadziła wśród blisko 33 tys. pracowników z 17 krajów na całym świecie cykliczne badanie „People at Work 2022: A Global Workforce View”, sprawdzając, jakie nastroje panują wśród pracowników w perspektywie ich zatrudnienia na najbliższe lata.W wyniku pandemii pracownicy na całym świecie musieli mierzyć się z nagłą zmianą trybu pracy, większą liczbą obowiązków oraz ogólnym poczuciem niepewności. Mimo to większość z nich wciąż pozostaje optymistycznie nastawiona do swojej pracy na następne lata.Z raportu sporządzonego przez ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” wynika, że aż 87,79 proc. pracowników na całym świecie jest optymistycznie nastawiona do pracy u aktualnego pracodawcy w perspektywie następnych pięciu lat. Średnia ta spada w przypadku Europy, gdzie wynosi ona 77,82 proc., natomiast w Polsce aż 78,19 proc. ankietowanych pozostaje optymistami w tej kwestii.W porównaniu z ubiegłą edycją badania (People at Work 2021: A Global Workforce View”, wskaźnik optymizmu – w przypadku Polski – wzrósł o 2 p.p. Dane pokazują również, że poziom optymizmu spada w przypadku krajów Europy. Do największych pesymistów w na tym terenie wbrew pozorom nie należą Polacy, a Francuzi (27,37 proc.). Tuż za nimi plasują się Włosi (26,12 proc.).Dwa lata w pandemicznej rzeczywistości sprawiły, że pracownicy przeszli nad nią do porządku dziennego i obecnie optymistycznie patrzą w przyszłość. Według danych ADP, w ciągu najbliższego roku ponad połowa Polaków (50,7 proc.) przewiduje podwyżkę swojego wynagrodzenia. W trakcie kolejnych 12 miesięcy na premię liczy natomiast 38,53 proc. pracowników sektora transportowo-logistycznego oraz 4 na 10 osób zatrudnionych w branży przemysłowej (38,19 proc.).Co ciekawe, polscy pracownicy spodziewają się również, że możliwości ich rozwoju zawodowego zwiększą się. 26,34 proc. z nich, uważa, że otrzyma awans, a ¼ twierdzi, że dostanie możliwość dodatkowego szkolenia i zwiększania swoich kompetencji zawodowych (25,52 proc.).Poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy często determinuje dalszą ścieżkę rozwoju pracowników i ma bezpośredni wpływ na ich efektywność. Jednak, mimo że w trakcie pandemii na pracownikach spoczęła większa odpowiedzialność zawodowa, to blisko co trzeci ankietowany w badaniu ADP Polak, twierdzi, że obecna rola w firmie nie jest już dla niego wyzwaniem (27,74 proc.).Ponadto, aż 14,02 proc. polskich pracowników przyznaje, że pandemia nasiliła chęć rezygnacji z obecnej pracy. Największą grupę stanowią w tym przypadku osoby zatrudnione w sektorze finansowym (21,05 proc.), medycznym i handlowym (po 20 proc.).