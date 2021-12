Jakie trendy na rynku pracy w 2022 roku?

Jednym z wiodących trendów na rynku pracy w 2022 roku będzie zdefiniowane na nowo monitorowanie pracy. Na znaczeniu zyska utrzymanie kontaktów pomiędzy pracownikami wykonującymi swoje obowiązki zdalnie lub w trybie hybrydowym. Wyzwaniem będzie cyberbezpieczeństwo pracowników i danych firmowych. Jakie jeszcze trendy na 2022 rok prognozuje ADP Research Institute?

Poznaj globalne trendy na rynku pracy w 2022 roku

Świat pracy jest w ciągłym ruchu – mówi Don Weinstein, wiceprezes ds. globalnego produktu i technologii w ADP. – Potrzeby pracowników zmieniają się wraz z rozwojem technologii, czego rezultatem jest ogólna transformacja pojęcia pracy. Aby wspierać pracowników, pracodawcy zakorzeniają proces decyzyjny w danych i wykorzystują swoje spostrzeżenia do lepszego zrozumienia potrzeb pracowników oraz podnoszenia ich produktywność. Pogłębiona analiza sprzyja silniejszemu poczuciu więzi i toruje drogę do szybszego wzrostu, a także wdrażania innowacji – dodaje.

Pracodawcy muszą integrować pracowników zdalnych Jednym z trendów na rynku pracy w 2022 roku będzie utrzymanie kontaktów pomiędzy pracownikami w nowych modelach pracy - zdalnym oraz hybrydowym.

Trendy kształtujące rynek pracy w 2022 roku



Monitorowanie pracowników zostanie zdefiniowane na nowo

Ludzie i cele będą napędzać kulturę miejsca pracy

Wiarygodne dane i wiedza specjalistyczna wzmocnią odporność

Większa innowacyjność przyspieszy wzrost

Rok 2021 były dla rynku pracy rokiem zmian. Z badania ADP Research Institute „People at Work: A Global Workforce View” wynika, że pandemia COVID-19 wywarła negatywny wpływ na 64 proc. globalnego rynku pracy. 28 proc. badanych straciło pracę, a 23 proc. miało obniżone wynagrodzenie. Rynek pracy stoi obecnie przed nowymi wyzwaniami. ADP kreśli główne trendy, które wpłyną na kształt rynku w 2022 roku.Pracodawcy, którzy mają już doświadczenie w organizacji zarówno pracy stacjonarnej, jaki i w pełni zdalnej czy hybrydowej, będą szukać nowych sposobów na stałe monitorowanie rozproszonego grona pracowników i lepsze zrozumienie ich potrzeb. Jak wynika z badania ADP Research Institute „People at Work: A Global Workforce View”, w ciągu ostatniego roku pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na rozlokowanie pracowników. W ujęciu globalnym aż trzy czwarte (75 proc.) zatrudnionych zmieniło lub ma w planach zmianę miejsca zamieszkania, przy czym odsetek ten jest jeszcze większy (85 proc.) wśród przedstawicieli pokolenia Z.Dane uwzględniające zmiany wydajności pracowników mają pomóc menedżerom podjąć odpowiednie kroki w celu optymalizacji działań zespołu pracującego w trybie zdalnym lub hybrydowym – tak, aby utrzymać kontakt między pracownikami. Istotna jest również kwestia zaangażowania. Instytut Badawczy ADP zauważył, że pracownicy, którzy mają zaufanie zarówno do swoich kolegów, jak i lidera zespołu, siedmiokrotnie częściej czują się silnie związani ze swoją organizacją.To, że pracodawcy szukają sposobów na utrzymywanie kontaktu między pracownikami w nowych modelach pracy, dowodzi, iż w najbliższych miesiącach integracja stanie się główną miarą kultury zawodowej. Badania Instytutu Badawczego ADP wskazują, że amerykańscy pracownicy, którzy czują silny związek ze swoim pracodawcą, są 75 razy bardziej skłonni do pełnego zaangażowania niż ci, którzy tego związku nie odczuwają.W obliczu wzrostu zaangażowania, pracodawcy będą musieli skupić się na swoich podwładnych i znaleźć sposoby na ich lepszą integrację. Elastyczność pracowników wzrośnie, a pracodawcy skoncentrują się na budowaniu miejsca pracy, w którym każdy może się rozwijać. Strategie różnorodności, równości i integracji będą jeszcze bardziej ewoluować i napędzać wymierny postęp rynku. Dane ADP pokazują, że ponad 50 proc. firm, które wykorzystały możliwości analityczne DEI ADP DataCloud, podjęło działania i zdało sobie sprawę z ich pozytywnego wpływu.Ponieważ wielu zatrudnionych pozostaje przy zdalnym lub hybrydowym trybie pracy, do i tak już złożonego systemu regulacyjnego wciąż dochodzą nowe przepisy operacyjne. Seria badań przeprowadzonych przez HR ADP wraz z HR Outsourcing wykazała, że prawie 20 proc. amerykańskich firm zatrudniających od 25 do 99 pracowników stoi obecnie przed wyzwaniami związanymi ze zgodnością i kwestiami regulacyjnymi. Wymagania co do nich mogą wzrosnąć wraz ze zmianą przepisów. Aby sprawnie przekazywać zmiany regulacyjne i dostosowywać się do nich, liderzy będą w większym stopniu polegać na danych w czasie rzeczywistym z bezkompromisowymi zabezpieczeniami.W miarę ewolucji modeli biznesowych spowodowanych globalnymi zmianami, firmy będą zwracać się ku technologii. Taki krok ma podnieść wydajność przedsiębiorstw i rozszerzyć ich możliwości poprzez wyeliminowanie pracy zadaniowej, a także ponowne ukierunkowanie wysiłków na strategiczne inicjatywy wzrostu. Według danych ADP, liczba miesięcznych użytkowników aplikacji ADP Mobile Solutions wzrosła o 25 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Dzięki narzędziom samoobsługowym pracownicy działów HR zostali zwolnieni z wielu obowiązków administracyjnych, co umożliwiło im skupienie się na zadaniach związanych z kadrą pracowniczą. Cyfryzacja przynosi korzyści zarówno pracodawcom, jak i zatrudnionym, dla których rozwój zautomatyzowanych technologii oznacza większą elastyczność operacyjną.Gwałtowny wzrost zatrudnienia opartego na konkretnych umiejętnościach będzie napędzał kolejne innowacje. Badanie ADP Research Institute "People at Work: A Global Workforce View" wykazało, że więcej niż jeden na czterech pracowników (28 proc.) przyjął nową rolę w firmie z powodu pandemicznych zmian na rynku pracy. W przypadku pokolenia Z, odsetek ten wynosi aż 36 proc. Po okresie, w którym pracownicy zostali zmuszeni do przekwalifikowania się, będą oni szukać nowych możliwości wykorzystania swoich umiejętności i mocnych stron. Aby zwiększyć wydajność firmy, pracodawcy muszą dostosować się do tej tendencji i zapewnić pracownikom warunki do dalszego rozwoju lub umożliwić im zmianę ścieżki kariery na taką, która daje większe możliwości rozwoju.