Programiści już tylko na pracy zdalnej?

Wraz z wybuchem pandemii praca zdalna przeszła błyskawiczną wręcz metamorfozę od pożądanego benefitu pozapłacowego do standardu, bez którego trudno jest sobie wyobrazić rynek pracy. Dziś, gdy gospodarki na nowo wracają na dotychczasowe tory, wydawać by się mogło, że normą będzie również powrót pracowników do biur. Tymczasem rzeczywistość okazuje się nas zaskakiwać. Widoczne jest to zwłaszcza wśród programistów i konsultantów IT.

Od dawna większość osób z sektora IT w Polsce przynajmniej częściowo pracowała zdalnie. Pandemiczny tryb pracy i kontakt z zespołem za pomocą komunikatorów nie był dla tej grupy tak dużym zaskoczeniem. Oczywiście praca w IT to nie tylko samotne pisanie kodu na komputerze, ale też cały szereg działań związanych z koordynacją projektów. Jest więc spora różnica, między stanem, gdy pracę zdalną wybierają osoby, którym ona pasuje, a sytuacją, kiedy na home office trafia cała firma. Całkowite przeniesienie do sieci odczuły nawet osoby, które przed pandemią pracowały głównie z domu - ocenia Jakub Strzemżalski, Vice President, IRD w 7N.

Przybywa zdalnych kontaktów

Pracę zdalną najbardziej lubią Polacy

Jedną z wielu przyczyn rozbieżności stanowisk wobec systemu pracy zdalnej może być różna zdolność do adaptacji mieszkań na tymczasowe biura. Często bywa, że pracujemy przy kuchennym stole lub w innej przestrzeni dzielonej z domownikami - zauważa Olga Żółkiewicz, Employer Branding Manager w 7N



Różnice postaw w poszczególnych krajach zdają się być powiązane z dominującym w ich kulturach podejściem do pracy w grupie. Duńczycy lubią spotkania twarzą w twarz, więc wymiana maili i telekonferencje mogą być dla nich nieco frustrujące. Za to w Indiach preferowane są pisemne instrukcje, dlatego większa liczba tekstowych komunikatów jest tam odbierana pozytywnie, podobnie jak brak dojazdów do pracy, które potrafiły trwać znacznie dłużej niż ma to miejsce w europejskich miastach. Polacy chętnie wybierali pracę zdalną i hybrydową już wcześniej i dlatego zapewne byli do niej najlepiej przygotowani - wyjaśnia ekspertka 7N.

Firma 7N przyjrzała się opiniom konsultantów IT z Polski, Danii oraz Indii, których zapytała m.in. o największe niedogodności związane z przymusową pracą zdalną. W tej kwestii ankietowani byli w zasadzie jednomyślni. Jednocześnie jednak odpowiedzi udzielane na inne pytania pokazują interesujące różnice pomiędzy krajami.Wśród największych minusów pracy zdalnej respondenci wymieniliDość odmienne reakcje osób z branży nowych technologii na wprowadzoną w pełnym zakresie pracę zdalną wydają się być powiązane z dominującym stylem pracy przed pandemią. W Polsce w tym trybie pracowało 29 proc. badanych konsultantów IT. To wciąż mniejszość, jednak znacznie więcej niż w Danii (3 proc.) czy Indiach (5 proc.).27 proc. respondentów z Polski pracowało w formie hybrydowej (łącząc pracę z biura i z domu), a 43 proc. w tej samej lokalizacji co pozostali członkowie zespołu.W Danii odsetek osób pracujących w biurze wynosił 56 proc. a w Indiach - 68 proc. Z kolei praca hybrydowa była przed lockdownem najbardziej popularna wśród Duńczyków - wybierało ją 41 proc. konsultantów IT.Połowa respondentów przyznała, że w ubiegłym roku wzrosła liczba spotkań i rozmów głosowych odbywanych online, a tylko 3 proc. uważa, że uczestniczy w nich rzadziej niż kiedyś. Eksperci z sektora IT odnotowali też wzrost liczby wysyłanych e-maili: 23 proc. ankietowanych przyznało, że wysyła ich więcej.Co ciekawe, wśród pracujących w Polsce było relatywnie najwięcej osób, które nie odczuły wzrostu intensywności komunikacji e-mailowej i rozmów przez komunikatory. W Danii i Indiach odsetek konsultantów deklarujących, że znacznie częściej korzysta z narzędzi do zdalnej komunikacji, był średnio o 10 punktów procentowych wyższy niż w Polsce.Konsultanci IT chwalą sobie pracę zdalną. Większość z nich byłaby skłonna polecić tę formę współpracy swojemu znajomemu (średni wynik to 7,84 w skali od 0 do 10). Co ciekawe, najbardziej pracę zdalną chwalą sobie Polacy. Średnia uzyskana na podstawie odpowiedzi konsultantów z naszego kraju to 8,12. To więcej niż wynik wskazany w Indiach (8,06) czy Danii (7,82).Niespełna 4 proc. respondentów chciałoby w przyszłości pracować wyłącznie w biurze, a 16 proc. - w pełni zdalnie. Zdecydowana większość badanych wybrała jeden z wariantów pracy hybrydowej. Wśród polskich programistów i innych osób z branży IT najwięcej (niemal ⅓) optuje za tym, by przez ok. 90 proc. czasu pracować zdalnie.