Traci komunikacja miejska, zyskuje wynajem samochodu?

Zalecane w czasach pandemii utrzymywanie dystansu społecznego sprawiło, że komunikacja miejska nie cieszyła się wśród Polaków nadmierną popularnością – tramwajami, autobusami i innymi środkami transportu publicznego podróżowali właściwie tylko ci, którzy nie mieli innego wyjścia. Okazuje się, że ta zmiana nawyków pozostała z nami na dłużej i przełożył się m.in. na częstsze korzystanie z samochodów.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

W jakim stopniu pandemia zwiększyła popularność przemieszczania się samochodem?

Czy branża wynajmu samochodów ma szansę skorzystać na zmianie nawyków komunikacyjnych Polaków?

Ile pożyczek przyznano w porównaniu z analogicznymi okresami poprzednich lat?



Czy kończy się era home office?

Komunikacja miejska w ,,nowej normalności’’

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują, że ponad trzech na dziesięciu Polaków wynajęłoby auto właśnie ze względu na bezpieczeństwo związane z sytuacją pandemiczną – mówi Maciej Tórz, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Rentis SA. Od początku pandemii szczególnie dbamy, aby oferowane do wynajmu auta w wypożyczalniach były odpowiednio przygotowane pod względem sanitarnym w kontekście COVID-19. Każda osoba, która decyduje się na wynajem samochodu z firmy oferującej wynajem krótkoterminowy (Rent a Car), może mieć pewność, że wybrany z całej gamy pojazdów samochód, jest bezpieczny pod względem sanitarnym i odpowiednio przygotowany do jazdy. Nie tylko pod względem wymogów związanych z pandemią, ale również z punktu widzenia bezpieczeństwa i wygody użytkownika. Nasze auta są regularnie serwisowane w ASO i naprawiane wyłącznie w renomowanych warsztatach. Pojazdy oferowane do wynajmu w wypożyczalniach są zazwyczaj nowe lub niemalże nowe fabrycznie, ich wiek nie przekracza z reguły 2 lat. Klienci mogą również liczyć na całodobowe wsparcie techniczne oraz pomoc assistance.

Podróże służbowe

W związku z sytuacją pandemiczną odsetek firm, które korzystają z krótkoterminowego wynajmu samochodu z wypożyczalni na potrzeby podróży służbowych, może się zwiększać – mówi Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Hertz (Motorent Sp. z o.o.) - Jest to także korzystne rozwiązanie w przypadku czasowego zwiększania floty firmy, czy też dostosowywania rodzaju pojazdów do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku sezonowych projektów. Rozwiązania proponowane przez firmy oferujące wynajem samochodu są także sposobem na optymalizację finansów firmy – koszty wynajmu są zawsze, dzięki czemu łatwo zaplanować wydatki na transport firmowy.

Wielu Polaków podczas pandemii zmieniło swój tryb pracy. Według badania Finansowy Barometr ING około 8 mln Polaków wykonuje obecnie pracę zdalną. Badanie wskazuje także, że wiele firm, których pracownicy przeszli na home office, deklaruje, że taki model pracy jest dla nich zadowalający i planuje wykorzystywać go również po pandemii. Jednak już w modelu hybrydowym, czyli w połączeniu pracy z biura i z domu.Jednocześnie28 proc. pracowników, którzy obecnie mają możliwość wykonywania pracy zdalnej, oczekuje, że po zakończeniu pandemii będzie pracować wyłącznie z biura, a 24 proc. z nich twierdzi, że będzie pracować z domu średnio mniej niż jeden dzień na tydzień w skali miesiąca. Niemal co piąty pracownik (19 proc.) sądzi, że home office nadal będzie dominować w ponad 60 proc. jego czasu pracy. Mimo małej popularności pracy w domu przed pandemią – w nowej rzeczywistości wielu Polaków przyzwyczaiło się do tego systemu pracy i nie chce z niego rezygnować.Według badania jakdojadę co piąty Polak korzysta obecnie z samochodu częściej niż przed pandemią. 22 proc. respondentów korzysta z komunikacji miejskiej rzadziej niż przed pandemią, a 8 proc. całkowicie zrezygnowało z tego rodzaju podróży. Jednocześnie aż połowa badanych w ogóle nie zmieniła swoich dotychczasowych przyzwyczajeń. Tracą również koleje pasażerskie, które odnotowują o 37% gorszy wynik niż rok wcześniej .Natomiast z badania ,,Wynajem krótkoterminowy w oczach Polaków’’ wykonanego przez SW Research na zlecenie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów wynika, że 23 proc. Polaków wynajęłoby samochód z wypożyczalni aut (Rent a Car) ze względu na obawy związane z korzystaniem środków komunikacji miejskiej.Badanie pokazuje też, że 31 proc. badanych skorzystałoby z wynajmu krótkoterminowego auta ze względu na swoje bezpieczeństwo – szczególnie związane z sytuacją pandemiczną. Polacy postrzegają także wynajem samochodu z wypożyczalni jako bezpieczne rozwiązanie na czas pandemii.Pandemia jeszcze się nie skończyła, ale firmy uruchamiają ponownie możliwość podróży służbowych. W sytuacji, gdy staramy się unikać komunikacji miejskiej i transportu publicznego, idealnym rozwiązaniem może okazać się właśnie wynajem krótkoterminowy samochodu z wypożyczalni. Decyzję na temat wyboru środka transportu często podejmuje pracodawca – który go opłaca. Jednocześnie, to rolą pracodawcy jest zadbanie o bezpieczeństwo pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych. Według badania PZWLP 18 proc. Polaków korzystało z krótkoterminowego wynajmu samochodu właśnie w przypadku podróży służbowych.Respondenci wskazali także, że decydując się na tego typu rozwiązania, cenią sobie bezpieczeństwo nie tylko pod względem COVID-19, ale również stanu pojazdu. 27% Polaków wśród zalet wynajmu auta z wypożyczalni (Rent a Car) wymienia właśnie sprawdzony, niezawodny, serwisowany samochód.Jak pokazują badania – pandemia zmieniła nasze podejście do wielu sfer życia – w tym również do sposobu, w jaki podróżujemy. Polacy powracający do biur chcą czuć się bezpiecznie w drodze do pracy, a osoby, które zostają na home office i niejako ,,odmiejscowiły’’ lokalizację, w której pracują, zmieniły swoje postrzeganie wykorzystywania transportu – również służbowego. Bezpieczeństwo stało się priorytetem, a Polacy zwracają większą uwagę na sposób, w jaki się przemieszczają.