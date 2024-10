Komunikacja miejska czy rower: jakie środki transportu najlepsze w Warszawie?

Arval Service Lease Polska prezentuje wyniki Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej 2024, w którym sprawdzono, które z środków transportu sprawdzają się najlepiej w warunkach porannego szczytu komunikacyjnego. Pod uwagę wzięto zarówno czas i koszty przejazdu, dostępność cenową pojazdu oraz ślad węglowy. Uczestnicy badania przemieszczali się po Warszawie sześcioma trasami, korzystając przy tym z samochodów elektrycznych i spalinowych, rowerów konwencjonalnych i elektrycznych, skuterów elektrycznych, komunikacji miejskiej oraz przedpłaconej karty mobilnościowej Arval Mobility Pass. Które z wymienionych wypadły w teście najlepiej?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Który z pojazdów został uznany za najtańszy i najbardziej ekologiczny?

Które z środków transportu uznać za najbardziej efektywne?

Jak prędkość poruszania się rowerem w mieście wypada na tle prędkości poruszania się samochodem?

Najważniejsze wnioski z WTMM 2024:

Mikromobilność wygrywa: Rower konwencjonalny zdobył najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej, jako najtańszy i najbardziej ekologiczny pojazd, który osiąga też bardzo dobrą prędkość.

Rower konwencjonalny zdobył najwięcej punktów w klasyfikacji generalnej, jako najtańszy i najbardziej ekologiczny pojazd, który osiąga też bardzo dobrą prędkość. Najszybsze skutery: Skutery elektryczne, ze średnią prędkością 24 km/h okazały się najszybszym środkiem transportu w Warszawie. Na drugim miejscu – ze średnią prędkością 18 km/h - uplasowały się rowery elektryczne i auta elektryczne.

Skutery elektryczne, ze średnią prędkością 24 km/h okazały się najszybszym środkiem transportu w Warszawie. Na drugim miejscu – ze średnią prędkością 18 km/h - uplasowały się rowery elektryczne i auta elektryczne. Niskie koszty jednośladów: Rower konwencjonalny jest najtańszym środkiem transportu, a roczny koszt ładowania roweru elektrycznego wynosi od kilkudziesięciu do około 150 zł, zależnie od pokonywanego dystansu.

Rower konwencjonalny jest najtańszym środkiem transportu, a roczny koszt ładowania roweru elektrycznego wynosi od kilkudziesięciu do około 150 zł, zależnie od pokonywanego dystansu. Samochody – elektryk wygrywa na parkingu: Roczny koszt parkowania samochodu spalinowego w płatnej strefie w centrum Warszawy może przekroczyć 10 000 zł. Dla porównania, parkowanie samochodów elektrycznych jest bezpłatne.

Roczny koszt parkowania samochodu spalinowego w płatnej strefie w centrum Warszawy może przekroczyć 10 000 zł. Dla porównania, parkowanie samochodów elektrycznych jest bezpłatne. Elektryki bardziej ekonomiczne: Średni koszt przejazdu trasy elektrykiem w teście wyniósł 2,2 zł wobec 4,6 zł autem spalinowym. Na wszystkich trasach ładowanie elektryka kosztowało mniej niż najtańszy bilet miejski.

Średni koszt przejazdu trasy elektrykiem w teście wyniósł 2,2 zł wobec 4,6 zł autem spalinowym. Na wszystkich trasach ładowanie elektryka kosztowało mniej niż najtańszy bilet miejski. Ekologia: Rowery, skutery elektryczne oraz komunikacja miejska generują najniższą emisję CO2, przez co najmniej oddziałują na środowisko.

Nowe trasy, różnorodność pojazdów, innowacyjne możliwości

Arval już po raz drugi organizuje Wielki Test Mobilności Miejskiej, aby w rzeczywistych warunkach testować różne środki mobilności – szczególnie mikromobilność – np. rowery czy skutery elektryczne, które mogą pozytywnie wpływać na wspólną miejską przestrzeń i ułatwiać przemieszczanie się w miastach. Dzięki temu projektowi Arval może lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i rozwijać nowe, innowacyjne usługi, takie jak Arval Mobility Pass. To rozwiązanie może być ciekawym z punktu widzenia pracodawcy benefitem pracowniczym, pozwalającym na skuteczne korzystanie z mobilności przez pracowników nie mających na co dzień dostępu do firmowych samochodów – podkreśla Robert Antczak, Dyrektor Generalny Arval Service Lease Polska.

Mikromobilność – efektywne wykorzystanie miejskiej przestrzeni

W Wielkim Teście Mobilności Miejskiej e-rower zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, ustępując jedynie rowerowi konwencjonalnemu. To potwierdza, że rowery ze wspomaganiem elektrycznym są efektywne i praktyczne w codziennym użytkowaniu. Po raz pierwszy wzięliśmy udział w tym projekcie ze względu na rosnącą popularność e-rowerów, które coraz częściej stają się naturalnym wyborem dla osób poruszających się nie tylko po mieście, ale również pokonujących znacznie większe odległości, z bardziej oddalonych lokalizacji. Zauważamy jednak, że szybkość dojazdu zależy w dużej mierze od jakości infrastruktury rowerowej – odpowiednio zaprojektowane ścieżki oraz bezpieczne, bezkolizyjne przejazdy znacząco wpływają na komfort i czas podróży – Agnieszka Augustyniak, Marketing Manager Bosch eBike Systems.

Średnie prędkości w WTMM 2024:

Skuter elektryczny : 24 km/h (najwyższa prędkość netto)

: 24 km/h (najwyższa prędkość netto) Rower elektryczny : 18 km/h

: 18 km/h Samochód elektryczny : 18 km/h brutto (uwzględniając czas parkowania i dojścia do celu), 20 km/h netto

: 18 km/h brutto (uwzględniając czas parkowania i dojścia do celu), 20 km/h netto Samochód spalinowy : 17 km/h brutto, 21 km/h netto

: 17 km/h brutto, 21 km/h netto Rower konwencjonalny : 16 km/h

: 16 km/h Komunikacja miejska: 14 km/h

Koszty przejazdów – elektrykiem taniej niż autobusem

Mieszkańcy wielkich miast co roku poświęcają setki godzin na dojazdy. Każdy marzy, by trochę tego czasu oszczędzić. Każdy, dla kogo czas jest najważniejszy powinien korzystać z samochodu elektrycznego. Możliwość jazdy buspasem i parkowanie za darmo uplasowały te auta w czołówce, zarówno pod względem średniej prędkości na trasie, jak i pod względem kosztów codziennych przejazdów. Na niektórych trasach rower okazał się niewiele wolniejszy, a do tego jest tańszy. Komunikacja miejska także jest efektywna, a do tego sprawdza się w każdą pogodę. Czy jest jeden złoty sposób poruszania się po Warszawie? Na pewno nie. Ale najnowszy „Test” doskonale pokazuje, czym warto się poruszać w określonej sytuacji – mówi Stanisław Dojs, PR Manager Hyundai Motor Poland.

Po zestawieniu wyników pojazdów z efektywnością ich wykorzystania w warunkach miejskich, możemy stwierdzić, że środki transportu zbiorowego, takie jak metro czy autobusy, są znacznie mniej emisyjne w porównaniu do samochodów osobowych, a jednocześnie w warunkach miejskich nie powodują dużo większego czasu przejazdu. W wielu przypadkach podróż komunikacją publiczną zajmuje jedynie kilka minut więcej niż samochodem, co czyni ją efektywną alternatywą nie tylko pod względem emisji, ale także czasu przejazdu – Mateusz Masiak, CEO Envirly.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Średnia emisja CO2e dla przejazdów na trasach w teście Rowery, skutery elektryczne oraz komunikacja miejska generują najniższą emisję CO2 Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Mobilność przyszłości – elastyczność i oszczędność

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Punktacja generalna w Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej 2024 Wyniki Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej (WTMM) jasno pokazują, że dobre zmiany na rzecz klimatu po prostu się opłacają Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Redukcja emisji z transportu to w skali makro kluczowy element w walce ze zmianami klimatycznymi, a w skali mikro – dobra decyzja, chroniąca nie tylko planetę, ale też nasze portfele. Wyniki Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej (WTMM) jasno pokazują, że dobre zmiany na rzecz klimatu po prostu się opłacają, a także to, w jakim stopniu i jak skutecznie różne formy mobilności mogą przyczyniać się do osiągnięcia tego celu – mówi Paweł Kopeć, Dyrektor Zarządzający w Obszarze Bankowości Personal Finance w Banku BNP Paribas.

Partnerzy Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej 2024

Za nami II edycja Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej, która w tym roku przyciągnęła więcej uczestników, obejmowała szerszą gamę środków transportu oraz zyskała nowych partnerów i wsparcie władz miasta. W rywalizacji wzięło udział 42 uczestników, którzy startowali z 6 różnych punktów Warszawy, aby dotrzeć do centrum miasta, okolic Ronda Daszyńskiego. Uczestnicy korzystali z 7 różnych sposobów na mobilność: samochodów elektrycznych i spalinowych, rowerów konwencjonalnych i elektrycznych, skuterów elektrycznych, komunikacji miejskiej oraz przedpłaconej karty mobilnościowej Arval Mobility Pass. Wyniki testu potwierdziły przewagę mikromobilności w miejskim środowisku.Najbardziej efektywnymi środkami transportu w teście okazały się rowery i skutery elektryczne, które wyprzedziły tradycyjne samochody zarówno pod względem czasu przejazdu, jak i kosztów użytkowania. Z pomiarów przeprowadzonych w teście wynika, że prędkość rowerów elektrycznych w mieście jest taka sama lub niewiele niższa niż samochodów. Skuter elektryczny, z przeciętną prędkością 24 km/h, osiągnął najlepszy czas podróży „od drzwi do drzwi”, bijąc na głowę inne pojazdy na miejskich trasach. Rowery – zarówno konwencjonalne, jak i elektryczne – dominowały pod względem efektywności kosztowej oraz zerowej lub śladowej emisji CO2.W raporcie obliczono również średnie koszty roczne przejazdu najdłuższą testowaną trasą (19 km z Mysiadła), bazując na założeniu, że trasa jest pokonywana dwa razy dziennie przez 250 dni roboczych w roku. Podróżujący rowerem konwencjonalnym nie ponoszą naturalnie żadnych kosztów przejazdów oraz parkowania. Roczny koszt ładowania roweru elektrycznego wynosi od 98 zł do 150 zł, zależnie od długości trasy. Skuter elektryczny wymaga w ciągu roku ładowania za kwotę około 330 zł, co czyni go jednym z najtańszych i najbardziej efektywnych środków transportu, oczywiście do czasu nadejścia zimowych warunków drogowych. Koszty przejazdu samochodem elektrycznym wynoszą rocznie 1106 zł (przy uwzględnieniu ładowania z domowego gniazdka, z taryfą G11). Dzięki ustawowym zwolnieniom z opłat za postój w strefach płatnego parkowania użytkownicy elektryków nie płacą nic za parkowanie. Natomiast kierowcy aut spalinowych za sam postój w centrum Warszawy, przez 250 dni w roku, 8,5 godziny dziennie zapłacą ponad 10 000 zł. Dodając do tego roczny koszt paliwa, wynoszący około 2300 zł, łączny średni koszt dojazdów do centrum pojazdem spalinowym wynosi 12 564 zł!Tegoroczna edycja Wielkiego Testu Mobilności Miejskiej po raz pierwszy uwzględniała także Arval Mobility Pass, innowacyjne narzędzie umożliwiające elastyczne korzystanie z różnych środków transportu, w tym rowerów, hulajnóg, komunikacji miejskiej i samochodów na wynajem. Wyniki pokazały, że karta ta może być efektywnym rozwiązaniem dla pracowników, oferując szybki dostęp do mobilności bez konieczności posiadania własnego samochodu.Kluczową rolę odegrały pojazdy dostarczone przez partnerów: Hyundai Motor Poland zapewnił samochody elektryczne, hybrydowe i spalinowe, Bosch eBike Systems – rowery elektryczne, Hop.City – skutery elektryczne, a firma Abus zadbała o bezpieczeństwo rowerzystów, dostarczając kaski. Projekt wspierały także Bank BNP Paribas, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, a firma Envirly przeprowadziła obliczenia śladu węglowego wszystkich testowanych pojazdów.