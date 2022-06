ICT: AB SA liderem Computerworld TOP 200

Znamy już wyniki 30. edycji raportu Computerworld TOP 200 – zestawienia prezentującego najprężniej działające firmy z branży ICT. Tegoroczna odsłona opracowania dowodzi również, że rodzimy sektor technologiczny ma się dobrze i to pomimo niepewności, w jakiej przychodzi mu funkcjonować. Na przestrzeni ostatniego roku jego wartość podskoczyła o 19%, osiągając tym samym pułap 89 mld zł. Dla porównania rok wcześniej dynamika wzrostu była o 10 p. proc. niższa.

Wiodące firmy informatyczne w Polsce w 2021 r.

ubezpieczenia (50% r/r wzrost przychodów ze sprzedaży rozwiązań IT dla tego sektora),

przemysł i budownictwo (34% r/r).

handel (wzrost o 16% r/r),

sektor publiczny (14% r/r),

bankowość (7%)

Niezmienny optymizm

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Największe firmy informatyczne w Polsce

Największe firmy w Polsce to AB SA, Also Polska, Samsung Electronics Polska i Xiaomi Poland. Największe grupy kapitałowe to: Grupa Asseco, AB SA, Exclusive Networks Poland (d. Veracomp SA), Grupa Comarch.Największe wzrosty spośród pierwszej setki firm naszego zestawienia odnotowały: Samsung Electronics Polska, Also Polska, HP Inc., AB SA, Xiaomi Poland, Cisco Systems Poland, Sii, NTT System, Oppo Polska, Komputronik SA (w restrukturyzacji).Wyniki raportu odzwierciedlają także tempo cyfryzacji poszczególnych branż. W tym roku największe wzrosty wydatków na IT odnotowały:W wartościach bezwzględnych, najwięcej pieniędzy na wdrożenia wydaje sektor bankowy , co nie jest zaskoczeniem. Rośnie też stale znaczenie bezpieczeństwa, nie tylko w sektorze finansowym. Przychody firm ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa wzrosły łącznie o ok. 7% i wyniosły w 2021 r. 1 943 427 tys. zł, statystycznie 51 mln zł na firmę.Najwięksi dostawcy rozwiązań cybersecurity w Polsce w ostatnim roku to: Clico, Exclusive Networks Poland (d. Veracomp SA), Dagma sp. z o.o. i Palo Alto Networks.Wartość rynku telekomunikacyjnego wzrosła o 2%, co jest wynikiem o 1 punkt proc. lepszym niż rok wcześniej.Ankietowani przedsiębiorcy z branży ICT pozostają optymistami - wg 56% z nich, koniunktura w 2022 r. będzie lepsza, zdaniem 28% – pozostanie bez zmian. Według 65% z nich w 2022 r. nastąpi wzrost wartości zamówień.Nawet dogłębna analiza wskaźników finansowych nie pozwala zrozumieć pełnego znaczenia zmiany jakościowej, którą cyfryzacja wprowadza do organizacji. Dlatego „TOP 200” zawiera także wywiady z przedstawicielami kadry zarządzającej firm ICT oraz artykuły przeglądowe podsumowujące zmiany w branży, analizujące najważniejsze tendencje i wydarzenia minionego roku. W tym wydaniu piszemy m.in. o nieuchronności zielonej transformacji, popularności chmury, bezpieczeństwie, cyfryzacji administracji, centrach danych, przemyśle 4.0, zmianach modelu pracy i oczekiwaniach pracowników IT.