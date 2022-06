Czy strajk pracowników znajduje zrozumienie?

Czy strajk to dobry pomysł? © pixabay.com

W ostatnich tygodniach pracownicy socjalni MOPS kilka razy zablokowali ruch w centrum Łodzi i organizowali pikiety pod Urzędem Miasta, żądając m.in. podwyżek wynagrodzenia. Jakie podejście do takich akcji cechuje Polaków? Odpowiedzi na to i inne pytania dostarcza zrealizowane przez serwis kariery InterviewMe badanie „Czy strajk to dobry pomysł?”

Przeczytaj także: W piątek strajk na kolei

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Z jakich powodów jesteśmy gotowi strajkować?



Strajki których grup zawodowych znajdują największe poparcie wśród Polaków?

Dlaczego niektórzy obawiają się podjęcia strajku?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Grupy zawodowe, których strajki popierają Polacy Zdecydowanie największe poparcie dla strajków i walki o poprawę warunków pracy uzyskują ratownicy medyczni Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Niskie zarobki lub złe traktowanie pracowników jako impuls do strajku wydają się całkowicie zrozumiałe. Oba te powody pchają również ludzi do zmiany pracy. Pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę, że dbając o dobro pracowników, dbają także o interes firmy. Zapewnienie zatrudnionym bezpieczeństwa zarówno finansowego, jak i psychicznego jest obowiązkiem pracodawcy. — komentuje Wojciech Martyński, ekspert kariery w InterviewMe.

ratowników medycznych (55%)

górników (53%)

pielęgniarek (52%)

nauczycieli (41%)

lekarzy (40%).

Mimo panującej opinii o tym, że w naszym kraju społeczeństwo obywatelskie jest mało aktywne, w sferze deklaracji polscy pracownicy są gotowi do protestów, jeśli pracodawcy nie będą zapewniać im godnych zarobków oraz odpowiednich warunków pracy. — podsumowuje Marta Rojewska, autorka raportu.

Utratą pracy — 67%

zemstą ze strony pracodawcy — 50%

brakiem efektów strajkowania — 33%

skutkami prawnymi wszczęcia strajku — 26%

bezpieczeństwem w czasie strajku — 21%

Oto inne ciekawe wyniki analizy:

Doświadczenie związane z udziałem w strajku w miejscu pracy deklaruje 24% badanych.

Tylko 15% Polaków nie wie, czym są związki zawodowe.

Z wysokości swoich zarobków niezadowolonych jest 62% badanych.

Aż 47% Polaków ma zastrzeżenia wobec swojego pracodawcy co do warunków pracy

Zaledwie 26% ankietowanych popiera strajk kontrolerów lotów.

Przeczytaj także: Rozwiązywanie sporów zbiorowych wg KPP

Serwis kariery InterviewMe.pl przeprowadził badanie „Czy strajk to dobry pomysł?”, w którym zapytano 1109 respondentów o opinię na temat strajku w miejscu pracy, a także o własne doświadczenia z tego typu protestami.Ankieta wykazała, że aż 32% Polaków rozważało podjęcie strajku, a 43% pracowało w miejscu, w którym pracownicy brali pod uwagę takie działania. Wśród powodów do ewentualnego podjęcia protestu w miejscu pracy znajdują się zbyt niskie zarobki (64% wskazań), złe traktowanie pracowników (64% wskazań), złe warunki pracy (58% wskazań) oraz polityka firmy (27% wskazań).Wyniki ankiety wskazują na to, że 75% społeczeństwa nie obawia się strajkować, a 78% w pełni popiera grupy zawodowe, które zdecydowały się walczyć o swoje prawa lub lepsze warunki pracy. Polacy popierają przede wszystkim protesty:Dlaczego niektórzy obawiają się podjęcia strajku? Respondenci, którzy przyznali, że boją się strajkować, jako powód wskazywali przede wszystkim obawy przed: