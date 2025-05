Najlepsi pracodawcy 2025 według Polaków. Liderem Allegro

Allegro, LG Energy Solution Wrocław i Volvo Polska znalazły się na podium rankingu Randstad Employer Brand Research 2025, który wyróżnia najatrakcyjniejszych zdaniem Polaków pracodawców.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Najbardziej atrakcyjnym pracodawcą jest Allegro

Kto na podium? Nowy lider

Laureaci Randstad Employer Brand Research 2025:

Allegro LG Energy Solution Wrocław Volvo Polska Fujitsu Technology Solutions Grupa TZMO Toyota Motor Manufacturing Poland Eko-Okna PGE Polska Grupa Energetyczna Grupa Saint-Gobain w Polsce KGHM Polska Miedź

Atrakcyjny pracodawca - różnice w priorytetach pokoleń

Różnice w ocenie atrakcyjności pracodawców według pokoleń pokazują, jak indywidualne potrzeby i wartości wpływają nie tylko postrzeganie rynku pracy, ale też jego kształtowanie. Według badania Randstad Employer Brand Research 2025 dla pokolenia Z kluczowa jest praca w przyjaznej atmosferze, wysokość wynagrodzenia czy możliwości rozwoju. To wyraźnie odróżnia tę grupę od starszych generacji, dla których pensja oraz stabilność zatrudnienia pozostają najważniejsze. Widać też, że młodsze osoby w mniejszym stopniu zwracają uwagę na kondycję finansową firmy. Z kolei pracownicy zwłaszcza z pokolenia X i Baby Boomers, bardziej konsekwentnie stawiają na bezpieczeństwo, równość szans i stabilność finansową. Liderzy rankingu pracodawców wyczuwają te różnice i starają się dopasowywać ofertę do różnych pracowników. Firmy, które chcą przyciągać i utrzymywać międzygeneracyjne zespoły, muszą umiejętnie łączyć te przewagi, które doceniają poszczególne pokolenia zarówno w kwestii wynagrodzeń, jak i kultury organizacyjnej oraz poczucia stabilności zatrudnienia i równych szans – mówi Marzena Milinkiewicz, Dyrektor Zarządzająca Randstad Polska.

W badaniu Randstad Employer Brand Research za 2025 rok widać zmiany w porównaniu z poprzednią edycją badania. Na pierwszym miejscu rankingu uplasowała się firma Allegro, która jeszcze rok wcześniej znajdowała się poza pierwszą trójką.Na drugim miejscu znalazło się LG Energy Solution Wrocław, a a na trzecim - Volvo Polska, czyli ubiegłoroczny lider. Firmy zostały ocenione przez blisko 4,6 tysiąca osób w wieku od 18 do 64 lat, zarówno aktywnych zawodowo, jak i uczących się oraz poszukujących pracy. Respondenci brali pod uwagę wiele czynników wpływających na atrakcyjność pracodawcy, takich jak sytuacja finansowa firmy, stabilność zatrudnienia czy możliwości rozwoju zawodowego. Przypisywali im odpowiednią wagę, a oceniając firmy, deklarowali w jakim stopniu wskazane czynniki są elementem oferowanych przez te firmy warunków zatrudnienia.W tegorocznym rankingu najbardziej atrakcyjnych pracodawców dominowały firmy z branży nowych technologii, motoryzacyjnej oraz przemysłowej. Wysokie miejsca zajmują zarówno liderzy e-commerce (Allegro), jak i producenci nowoczesnych rozwiązań energetycznych (LG Energy Solution Wrocław). Obecność firm takich jak Volvo Polska, Toyota czy Fujitsu wskazuje na atrakcyjność globalnych pracodawców oferujących rozwój technologiczny. Z kolei Eko-Okna, KGHM i PGE reprezentują dynamiczne sektory przemysłu i energetyki. Ranking odzwierciedla zróżnicowane preferencje pracowników.W pierwszej dziesiątce wciąż najliczniejszą reprezentację stanowią 3 firmy z sektora motoryzacji i elektromobilności (Volvo Polska, Toyota Motor Manufacturing Poland, LG Energy Solution Wrocław) oraz 2 firmy z sektora energetycznego (PGE Polska Grupa Energetyczna, KGHM Polska Miedź). W rankingu znalazły się także: 2 firmy z branży nowoczesnych technologii i e-commerce (Fujitsu Technology Solutions, Allegro), 2 firmy z branży produkcyjno-przemysłowej (Eko-Okna, Grupa Saint-Gobain), oraz producent artykułów opatrunkowych i kosmetycznych (Grupa TZMO).W tegorocznej edycji badania respondenci najwyżej ocenili firmy z podium – Allegro, LG Energy Solution Wrocław oraz Volvo Polska – za ich dobrą sytuację finansową. Czynnik ten był wskazywany jako najważniejszy również w przypadku pięciu innych pracodawców w czołówce. Dodatkowo, Allegro i Volvo Polska wyróżniły się bardzo dobrą reputacją i równymi szansami w zatrudnieniu, a LG Energy Solution Wrocław – stabilnością zatrudnienia oraz szansami na rozwój kariery.Wśród liderów, pod względem stabilności zatrudnienia najwyżej ocenione zostały: LG Energy Solution Wrocław, Toyota Motor Manufacturing Poland, Eko-Okna, PGE Polska Grupa Energetyczna, Grupa Saint-Gobain w Polsce oraz KGHM Polska Miedź – co pokazuje, że jest to jeden z kluczowych czynników atrakcyjności dla firm produkcyjnych i przemysłowych. Atrakcyjne wynagrodzenie i świadczenia zostały dostrzeżone w KGHM Polska Miedź, a szanse na rozwój kariery – w firmach technologicznych, takich jak Fujitsu Technology Solutions i LG Energy Solution Wrocław. Przyjazną atmosferę pracy respondenci najbardziej wiążą z Grupą TZMO i Grupą Saint-Gobain, natomiast równe szanse – z Allegro, Volvo Polska i TZMO.Liderem zestawienia wśród mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu, jest Fujitsu Technology Solutions, a wśród kobiet Allegro. Badani z różnych pokoleń także mają swoje preferencje. Dla milenialsów liderem jest wspomniana platforma e-commerce, ale dla pokolenia X już Toyota Motor Manufacturing Poland z branży motoryzacyjnej.