Najlepsi pracodawcy 2023 według Polaków

EMC Instytut Medyczny SA, LS Airport Services SA i Fujitsu Technology Solutions to podium rankingu Randstad Employer Brand Research 2023, który wyróżnia najbardziej atrakcyjne zdaniem Polaków miejsca pracy.

Podium Randstad Employer Brand Research 2023 z dużymi awansami

Na szczycie rankingu znalazła się spółka EMC Instytut Medyczny SA, działająca na rynku prywatnej opieki zdrowotnej, na drugim miejscu uplasowała się firma LS Airport Services SA, a na trzecim: Fujitsu Technology Solutions.

Liderzy wg poszczególnych czynników atrakcyjności

Demografia wpływa na ocenę pracodawców

Badanie Randstad Employer Brand Research 2023 jest realizowane w Polsce od 13 lat. W tym roku wzięło w nim udział blisko 5 tysięcy respondentów w wieku od 18 do 64 lat, osób pracujących, uczących się lub poszukujących zatrudnienia. Ankietowani oceniali firmy na podstawie szeregu czynników, które według nich w największym stopniu decydują o atrakcyjności miejsca pracy.Zdaniem uczestników badania, lider rankingu, firma EMC Instytut Medyczny SA najsilniej kojarzona jest z dobrą sytuacją finansową, możliwością rozwoju kariery oraz stabilnością zatrudnienia. Tegoroczny laureat wspiął się na szczyt listy z 8. miejsca. LS Airport Services SA, który zajął 2. miejsce, poza dobrą sytuacją finansową wyróżnił się atrakcyjnym poziomem wynagrodzeń i benefitami oraz możliwością rozwoju kariery. On także zaliczył duży skok w rankingu względem poprzedniej edycji badania: awansował z 9. miejsca. Fujitsu Technology Solutions, które zamyka podium, jest o jedną lokatę niżej, niż rok wcześniej. Jako jego mocne strony respondenci wskazywali nie tylko sytuację finansową i atrakcyjne wynagrodzenia, ale również podkreślali bardzo dobrą reputację firmy.W pierwszej dziesiątce znalazły się: 3 firmy motoryzacyjne, 2 z sektora nowoczesnych technologii, 2 związane z branżą lotniczą, przedsiębiorstwo medyczne, przedsiębiorstwo z branży oświetleniowej oraz producent sprzętu AGD. W porównaniu z zeszłymi latami w tym roku nie ma w tym gronie spółek Skarbu Państwa.W ocenie pracowników, pod względem dobrej kondycji finansowej top 3 to spółki państwowe: pierwsze miejsce zajmuje PKN Orlen, drugie PGE, a trzecie KGHM Polska Miedź. Spółki Skarbu Państwa postrzegane są także jako miejsca o największej stabilności zatrudnienia i są to odpowiednio: KGHM Polska Miedź, PGE oraz Grupa Azoty.Signify jest najczęściej wskazywany jako pracodawca dający możliwość rozwoju kariery oraz sprzyjający utrzymaniu równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Fujitsu Technology Solutions jest natomiast postrzegany jako lider w kategoriach: atrakcyjne wynagrodzenie i benefity oraz przyjazna atmosfera w pracy. Najlepszą reputację wg pracowników posiada Toyota Motor Manufacturing Poland, a za dogodną lokalizację najbardziej cenią Rossmanna.Jak wskazano, wśród kobiet najatrakcyjniejszym pracodawcą jest LS Airport Services SA. Mężczyźni natomiast najczęściej doceniają pracę w sektorze motoryzacyjnym: liderem jest wg nich Mercedes-Benz Manufacturing Poland. To samo przedsiębiorstwo statystycznie wskazało też najwięcej Millenialsów. Zdaniem Pokolenia X topowym pracodawcą jest Fujitsu Technology Solutions. Co ciekawe, najbardziej pożądanym pracodawcą dla dwóch skrajnych wiekowo grup pracowników, czyli dla Pokolenia Z oraz tzw. Baby Boomersów okazała się ta sama firma: Pilkington (NSG Group w Polsce).W opiniach osób z wyższym wykształceniem najlepiej wypada Signify, wśród tych z wykształceniem średnim: Mahle Polska, a pracownicy z wykształceniem podstawowym najbardziej cenią markę BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.Liderzy tegorocznej edycji badania Randstad Employer Brand Research zostaną uhonorowani statuetkami Randstad Award.